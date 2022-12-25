Крушение самолета Boeing 737-8 Max авиакомпании Ethiopian Airlines в 2019 году, в результате которого погибли 157 человек, было вызвано неисправностью защитной системы.

Об этом заявили власти Эфиопии в своем окончательном отчете, пишет агентство Синьхуа.

Известно, что 10 марта 2019 года самолет, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Погибли все пассажиры и экипаж воздушного судна.

По словам министра транспорта и логистики Эфиопии Дагмавита Могеса, в окончательном отчете об авиакатастрофе сообщается, что перед взлетом самолет был в полной исправности, и крушение произошло из-за сбоя защитной системы.

"Датчик левого угла атаки /AOA/ самолета вышел из строя сразу после взлета, отправив неверные данные в систему управления полетом. Ошибочные данные, в свою очередь, привели в действие систему улучшения характеристики маневренности /MCAS/, которая неоднократно наклоняла нос самолета вниз до такой степени, что пилоты потеряли управление", - заявил Могес.

Датчики AOA на самолете сообщают MCAS автоматически направлять нос самолета вниз, если существует опасность сваливания. MCAS - это автоматизированная защитная система на 737 Max 8, предназначенная для предотвращения сваливания самолета или потери скорости.

Могес добавил, что окончательный отчет был составлен на основе предварительных и промежуточных отчетов, которые были опубликованы ранее.

Инцидент побудил флагманский авиаперевозчик Эфиопии, наряду со многими другими авиакомпаниями по всему миру, посадить самолеты Boeing 737 MAX.

В феврале был совершен первый полет на лайнере Boeing 737 MAX после трагического инцидента.

Напомним, ранее авиаконцерн Boeing опубликовал внутренние документы о разработке лайнера 737 MAX, который потерпел крушение дважды - 29 октября 2018 года в Индонезии и 10 марта 2019 года в Эфиопии. Один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так: "Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководили обезьяны".

Также "Страна" публиковала фото с места крушения самолета Boeing 737 в Эфиопии.