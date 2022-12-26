Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил, что к концу первого месяца зимы кроме снега и мороза является образование льда на водоемах. Правда, при условии, что морозы стабильны.

О процессах образования льда организация написала в своем Фейсбуке.

Процессы льдообразования на непроточных водоемах проходят быстро, на реках медленно. Обычно вода замерзает от берегов, тогда наблюдаются забереги - полосы льда, сросшиеся с берегами. При этом основная водная поверхность остается чистой.

Также на поверхности можно наблюдать сало – тонкие пленки на воде, напоминающие жировую пленку (отсюда и их название). Они состоят из отдельных кристалликов льда. Со временем к ним добавляются дольки льда и замерзающий снег, на реке появляется шуга.

В этом году из-за неустойчивого характера погоды наблюдается весь спектр ледовых явлений: промоины, забереги, сало, шуга и ледостав.

В отдельные годы с длительным периодом льдообразования русло реки настолько забивалось шугой и льдом, что вода поднималась, затапливая пойму. Такое явление было зафиксировано на Припяти в 1991 и 1994 годах, когда высота подъема уровней превысила три метра.

Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказали, как снег влияет на жизнь животных.

Также заповедник публиковал фото лебедей на первом льду Припяти.