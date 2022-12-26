Будущий - 2023 - год будет годом катастрофического падения рождаемости в Украине.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова на презентации на тему "Послевоенное возрождение Украины. Видение отделения экономики Национальной академии наук Украины", сообщает "Укринформ".

По ее мнению, потери населения из-за войны и связанные с ней миграционные процессы катастрофически. Демограф считает, что к 2030 году население Украины может сократиться до менее чем 35 миллионов человек.

"Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", – объяснила она.

Эксперт считает, что 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости.

"Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. В 2022 году - еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", – говорит Либанова.

Напомним, ранее демограф рассказала, почему украинцы откладывают брак или вообще не хотят жениться.

Также мы писали, что, по данным ученых, темпы роста населения на Земле продолжают сокращаться. А проблема высокой рождаемости сменяется рисками, связанными со старением населения - снижением доли рабочей силы и повышением нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение.