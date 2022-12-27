Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность.

Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич, пишет информационное агентство Tanjug.

"Это поднимает ситуацию на самый высокий уровень до действий, которые осуществляет армия Сербии, защищая территориальную целостность, суверенитет и всех граждан Сербии, предотвращая погромы и террор над сербами, где бы они ни жили", - заявил Вучевич.

Тем временем балканские Telegram-каналы пишут, что в ближайшее время возможно серьезное обострение ситуации на сербско-косовской границе.

Кроме того, в Сети появилось видео переброски военной техники армии Сербии к границам Косово.

Ранее Белград заявил, что готов вмешаться в случае силовой акции властей Косово против косовских сербов.

Также мы сообщали, что посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сказал, что ситуация в Косово "очень опасная" и находится на грани горячей фазы противостояния.

А бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в Косово приближается к точке невозврата.

Напомним, в начале декабря сотни силовиков Косово вторглись на бронетехнике в населенные сербами районы. По сообщениям сербских СМИ, премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти таким способом "перешел к финальной стадии оккупации севера Косово и Метохии".