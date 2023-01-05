По информации источника «Страны» сегодня украинский олигарх Константин Жеваго, задержанный во Франции по запросу Украины, вышел на свободу по решению французского суда под залог в один миллион евро.

Следующее заседание по вопросу об экстрадиции Жеваго - 19 января.

Сам Жеваго свою вину не признает и на суде во Франции назвал дело против себя политическим.

Его защищает известный французский адвокат Арно Этьен.

В Украине Жеваго подозревают в выводе средств из принадлежавшего ему банка "Финансы и кредит", что привело к его банкротству.

Он был задержан во Франции на элитном горнолыжном курорте "Куршевель" перед Новым годом.