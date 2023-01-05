Жеваго вышел на свободу во Франции под залог в 1 миллион евро
По информации источника «Страны» сегодня украинский олигарх Константин Жеваго, задержанный во Франции по запросу Украины, вышел на свободу по решению французского суда под залог в один миллион евро.
Следующее заседание по вопросу об экстрадиции Жеваго - 19 января.
Сам Жеваго свою вину не признает и на суде во Франции назвал дело против себя политическим.
Его защищает известный французский адвокат Арно Этьен.
В Украине Жеваго подозревают в выводе средств из принадлежавшего ему банка "Финансы и кредит", что привело к его банкротству.
Он был задержан во Франции на элитном горнолыжном курорте "Куршевель" перед Новым годом.