Подводим итоги 307-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что россияне атаковали в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, а также - Дылеевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Дылеевка находится к западу от Курдюмовки - это направление в сторону трассы Константиновка-Торецк. О попытках наступления россиян в сторону Торецка (бывший Дзержинск, город близ Горловки) мы уже рассказывали на днях - туда продвигаются "вагнеровцы" стремясь обойти с северо-запада укрепрайон ВСУ между Головкой и Торецком.

Российские телеграм-каналы сегодня сообщили, что ВСУ атаковали в районе Краснопоповки к северу от Кременной и захватили там опорный пункт российских войск. Точной даты этой атаки не сообщалось - но вполне вероятно, именно это событие стало толчком для информации, что украинские силы продвинулись в районе Кременной.

Эту информацию украинские источники начали распространять в воскресенье вечером, заявляя даже, что ВСУ вошли и в саму Кременную. Но потом это опровергли власти Луганской области.

По совокупности информации как от украинских, так и от российских источников, которая поступает с линии фронта Сватово-Кременная здесь существенных прорывов нет ни у одной из сторон. Время от времени захватывают опорники друг друга, действуют ДРГ, предпринимаются попытки локальных атак (встречаемые огнем артиллерии), идут артдуэли.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, чтоб под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ. Россияне же сообщают о переброске на данный участок украинских подразделений. То есть, обе стороны насыщают фронт живой силой, пытаясь выстроить сплошную и глубоко эшелонированную линию обороны, параллельно пытаясь нащупать слабые места в обороне у противника, чтоб попытаться пойти на прорыв.

Что касается Бахмута, то сегодня россияне заявили о том, что захватили опорник к югу от Соледара в селе Бахмутское. Заявляется, что таким образом РФ перерезала трассу, которая соединяет Соледар и Бахмут с юга. Но даже если так, то Соледар не окружен полностью, поскольку свободна дорога, которая ведет в город с севера.

Украина этой информации о захвате опорника не подтверждала.

Британская разведка сообщает, что в течение последних 48 часов боевые действия в Украине по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Россияне по-прежнему проводят частые, но мелкие по масштабу атаки в этих районах, сумев захватить небольшую территорию.

В российском командовании тем временем идут кадровые перестановки. Новым командующим западным военным округом назначили Евгения Никифорова, сообщает Главное управление разведки Украины.

Накануне с должности командующего войсками ЗВО был снят генерал-полковник Сергей Кузовлев, который успел побыть на этом посту всего около месяца. Возглавил округ генерал-лейтенант Евгений Никифоров. До этого назначения он занимал должность начальника штаба Восточного военного округа.

В настоящее время Никифоров, по данным ГУР, находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области РФ.

Как утверждают в ГУР, Никифоров связан с куратором ЧВК «Вагнер» Пригожиным и это назначение - «проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России – человека из орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина".

"Институт изучения войны" добавляет, что связи Никифорова с "Вагнером" можно проследить до войны на Донбассе. По данным Bellingcat, в 2014-2015 году он был начальником штаба 58-й армии, которая составляла основу сил "ДНР" и "ЛНР".

СБУ также ранее сообщала, что именно Никифоров отдал приказ командиру ЧВК Дмитрию Уткину (более известному по позывному "Вагнер", который и дал название ЧВК) сбить транспортный самолет с украинскими десантниками Ил-76 в июне 2014 года под Луганском.

Трудно сказать, насколько версия о влиянии Пригожина на назначение Никифорова верна. Но стоит отметить, что в последние дни Пригожин сделал свои разборки с руководством минобороны РФ публичными и перевёл их на новый уровень.

Недавно члены ЧВК "Вагнер", воюющие под Бахмутом, записали видео с жёсткой критикой в адрес начальника Генштаба армии РФ генерала Валерия Герасимова. Они заявили, что испытывают дефицит снарядов.

"Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, не помогаем", - сказали военные, обильно разбавляя речь матом и называя начальника Генштаба "п@даром".

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин фактически подтвердил подлинность видео и, по сути, поддержал своих подопечных.

"Заехал к ребятам в землянки. Я не увидел украинских националистов. Националистов на том нашумевшем видео нет. Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. Когда вытаскиваешь тела своих товарищей и видишь их в последний раз, то боеприпасы очень нужны", - заявил Пригожин.

Отметим, что о снарядном голоде в последнее время сообщают россияне с разных участков фронта и не только "вагнеровцы" (то есть проблема, судя по всему, имеет системный характер и не касается конкретно Бахмута). И также характерно, что "вагнеровцы" на видео обвиняют в отсутствии боеприпасов не командующего "спецоперацией" Сергея Суровикина (который, по идее, является ответственным за обеспечение войск на фронте), и не снабженцев из минобороны, и не чиновников, ответственных за "оборонку", а именно Герасимова, с которым, также как и с Шойгу, у Пригожина нарастающий конфликт, который временами выходит в публичную плоскость. Правда, в столь резкой форме это произошло, пожалуй, впервые.

Что говорит, очевидно, об обострении противоречий, о сути которых ходят разные слухи. В том числе и о намерении Пригожина поменять руководителей минобороны РФ, поставив туда близких к себе людей (к слову, слухи об отставке Герасимова некоторое время назад заполнили российские военные телеграмм-каналы, которые традиционно лояльны к Пригожину).

Отдельный вопрос - как такое обострение отношений скажется на ситуации на фронте с учётом того, что "вагнеровцы" составляют основную ударную силу с российской стороны на бахмутском направлении. Вполне может быть, что никак не скажется. И все сделают вид, что ничего не было и скандал быстро замнут (как заминали и предыдущие)

Однако в информпространстве последствия этих разборок, безусловно, будут - на Западе и в Украине на них, возможно, сделают особый акцент, продвигая тезисы о том, что "Россия находится на пороге новой смуты, на фронте зреет мятеж, а потому нужно еще чуть-чуть поднажать и победа будет не за горами".

Военные перспективы на 2023 год

На Западе к концу года стали чаще публиковать прогнозы по тому, как развернутся события в Украине в 2023-м году.

Американский Wall Street Journal описывает факторы, которые будут определять военные действия в Украине этой зимой.

1. Во-первых, погода. В Украине по-прежнему распутица, и даже танкам трудно передвигаться. Конфликт может усилиться, когда почва затвердеет. И, хотя в морозы ВСУ смогут пойти в наступление, украинцам в тылу станет намного тяжелее - учитывая проблемы с энергетикой.

Наступать украинская армия может по двум основным направлениям - на линию Сватово-Кременная и на Мелитополь-Бердянск, чтобы перерезать сухопутные коммуникации с Крымом.

2. Российские попытки захватить Бахмут приобрели "психологическое значение". Сдача города позволила бы украинским силам отступить на более высокие и защищенные позиции, но с пропагандисткой точки зрения это было бы истолковано как победы Москвы.

3. Россия с одной стороны рассчитывает, что западная поддержка Украины уменьшится в связи с холодной зимой и приходом к власти в Конгрессе республиканцев. С другой - готовится к крупному наступлению в Украине в начале следующего года (не исключается и новая атака из Беларуси на Киев).

4. Некоторые западные и не только лидеры продолжат говорить об условиях для установления мира. Но мирные переговоры кажутся далекими, так как Зеленский говорит, что цель Украины – возвращение всей территории, утраченной с 2014 года.

Британская "БиБиСи" пишет о пяти сценариях развития ситуации в Украине на 2023-й год. Все эти варианты представляют разные эксперты, опрошенные журналистами.

1. "Россия проведет решающее наступление и его исход станет ключевым фактором войны".

"Путин признал, что около 50 000 новомобилизованных военнослужащих уже находятся на фронте; остальные 250 000 только что мобилизованных готовятся к следующему году. Нет возможности ни для чего, кроме новой войны, пока судьба этих новых русских сил не решится на поле боя", - заявляет Майкл Кларк, заместитель директора Института стратегических исследований.

Также Кларк не исключает украинских наступлений под Сватово и Кременной, где ВСУ могут готовиться к крупному прорыву.

2. "Украина отвоюет все свои земли не позднее конца весны 2023 года".

Такой прогноз дал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

Основные факторы этой победы - решимость Украины и Запада.

Но конечный результат будет зависеть от того, как быстро НАТО сможет предоставить "новый революционный пакет боевых средств нападения" - танки, самолеты, ракеты дальнего радиуса действия.

Отметим, что пока США отказываются предоставлять Украине все эти вооружения.

Ключевым объектом украинского наступления Пионтковский считает Мелитополь.

3. "Война будет затяжной и не закончится в 2023 году".

Ключ к ее окончанию - в смене позиции российских элит, полагает Барбара Занчетта из департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Она сравнивает войну в Украине с Вьетнамом и Афганистаном, где СССР и США допустили аналогичные России просчеты, недооценив уровень сопротивления местного населения и внешней помощи.

"Внутриполитические условия в стране, которая просчиталась, изменились, сделав выход - "почетный" или нет - единственно возможным вариантом. Однако это может произойти только в том случае, если Запад будет твердо поддерживать Украину", - говорит Занчетта.

По ее мнению, весь следующий год предстоит "затяжная политическая, экономическая и военная битва решимости".

4. "Украина освободит всю территорию страны до конца 2023 года".

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, считает, что к январю Украина может начать завершающую фазу кампании по освобождению Крыма. "Все подходы к Крыму теперь находятся в пределах досягаемости украинских систем вооружения", - заявил он.

"К концу 2023 года Крым будет полностью восстановлен под украинским контролем и суверенитетом, хотя может быть какое-то соглашение, которое позволит России постепенно сворачивать часть своего военно-морского присутствия в Севастополе", - полагает Ходжес.

5. "Наступления и контрнаступления обоих сторон".

Израильский военный эксперт Давид Гендельман рассуждает о том, чего хочет добиться каждая из сторон.

Новые мобилизованные "дают русским возможность перейти в наступление" на Донбассе. При этом крупный прорыв России где-то еще - например, наступление с юга на Павлоград для окружения украинских сил на Донбассе - маловероятен.

"Более вероятно продолжение существующей тактики - медленное перемалывание украинских сил на узких направлениях и медленное продвижение, как на Бахмутском и Авдеевском направлениях, с аналогичной тактикой в направлении Сватово-Кременной", - пишет Гендельман.

Также продолжатся атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру - как часть стратегии войны на истощение.

Для ВСУ, которые также смогли высвободить часть сил из-под Херсона, наиболее стратегически ценным направлением является юг, на Мелитополь или Бердянск, с целью перерезать материковый коридор России в Крым: "Это была бы крупная украинская победа, и именно поэтому русские укрепляют Мелитополь".

Другой вариант для Украины — Сватово: "успех там поставил бы под угрозу весь северный фланг всей российской линии фронта".

Но пока большой вопрос в том, сколько украинских сил сейчас свободно и готово к наступлению, сколько новых резервных бригад и корпусов, которые строятся, будут готовы через один, два или три месяца - включая живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение.

"После того, как грязь замерзнет, мы получим ответ на этот вопрос. И этот ответ немного приблизит нас к тому, чем это закончится", - резюмирует эксперт.

Состоится ли "саммит мира"?

Как видим, ни один из описанных сценариев не предусматривает дипломатического решения по Украине в ближайшей перспективе.

Однако сегодня прозвучало и вызвало немалый резонанс предложение украинских властей провести в феврале "саммит мира" при посредничестве ООН.

Такое название озвучил вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявив, что на саммите Украина намерена презентовать свой мирный план.

"Каждая война заканчивается дипломатическим путем, каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и в результате переговоров", - заявил Кулеба.

Ранее об идее провести подобное мероприятие заявлял президент Владимир Зеленский в Конгрессе США - сразу после встречи с Джо Байденом в Белом доме.

Надо думать, идея такого саммита - прямое следствие этой встречи. Байден еще накануне визита Зе заявлял, что будет обсуждать с украинским президентом планы на мирное урегулирование.

Одновременно американские СМИ сообщили, что этот вопрос крайне беспокоит Белый дом - поскольку партнерам по НАТО нужно показать, что Украина настроена не только бесконечно воевать, но и видит перспективы окончания конфликта, который бьет по экономике европейских членов Альянса. Иначе в затяжной конфликт мало кто будет вкладываться деньгами и оружием.

В ООН уже заявили, что генсек организации Антонио Гутерриш готов выступить посредником, но если все стороны с этим согласятся - в том числе Россия. Однако РФ, судя по комментарию Кулебы, не саммит не пригласят - он сказал, что сначала Москву нужно привлечь к ответственности за военные преступления в международном трибунале.

Соответственно, российские реакции на украинскую идею саммита мира были только негативные.

Постпред в ООН Дмитрий Полянский напомнил об инициативе Украины исключить Россию из Совбеза организации, а также из самой ООН, где Киев и хочет провести саммит. "Какой может быть "саммит мира" без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто", - заявил Полянский.

Более широко высказался на тему переговоров о мире и министр иностранных дел России Лавров. Он прямо не упоминал предложенный Украиной саммит, но в целом прокомментировал возможность дипломатических договоренностей.

И, судя по его комментарию, в такую возможность Россия на данный момент не верит.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли ("ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", - заявил глава МИД РФ.

Впрочем, позавчера президент России озвучил немного другой тезис. "Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", вышедшей 25 декабря.

Но, как считает американский "Институт изучения войны", многие ошибочно восприняли эту фразу как готовность договариваться с Украиной.

"Обсуждение Путиным переговоров было сосредоточено на дискуссиях с Западом, а не с Украиной, и отражает его постоянные обвинения в том, что Украина является просто пешкой Запада без реального участия", - полагают в "Институте".

Более того, в том же интервью российский президент заявил, что у России нет другого выбора, кроме как "продолжать защищать своих граждан", то есть вести войну в Украине. Эксперты считают, что Путин "по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели".

Лавров сегодня также назвал причину, почему нет диалога с американцами. По его словам, в США "неназванные официальные лица" угрожают убить Путина.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", - заявил Лавров.

"Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается", - заявил Лавров.

Отметим, что тема "обезглавливающего удара" обсуждалась в американских СМИ в качестве ответа на применение ядерного оружия в Украине еще осенью. В сентябрьской статье Newsweek военные источники сообщили о "неядерных вариантах" реакции на такие действия.

"Использование обычного оружия и специальные операции, а также кибер- и космическая атака — находятся в центре внимания, включая обезглавливающий удар, чтобы убить Путина в самом сердце Кремля", - сообщило издание.

Но вернемся к идее "саммита мира". Заявление Кулебы о "дипломатическом пути" и о переговорах для окончания войны вызвали резонанс в том числе и в РФ. Многие в этом заявлении увидели чуть ли не приглашение России за стол переговоров.

Но, во-первых, как говорилось выше, Москву Киев никуда приглашать не собирается. А во-вторых, о деталях "мирного плана" в той или иной форме уже многократно говорили и Зеленский, и другие представители украинской власти, постоянно делая акцент на ключевой момент - возвращение к границам 1991 года. На что Россия, естественно, не согласна. Москва выдвигает условием признания факта аннексии части украинской территории, на что, естественно, не соглашается Киев. А значит и предмета для серьезных переговоров пока нет. И если в ближайшие месяцы не произойдут какие-то глобальные перемены на фронте в ту или иную сторону, то вряд ли такой предмет появится и до конца февраля.

Поэтому смысл "саммита мира", судя по всему, показать (как это переодически просит Вашингтон) мировому сообществу и, особенно европейским странам, что Украина не отвергает переговоры и имеет свой план окончания войны, но его не приемлет Россия. И на ход событий на войне в Украине оно вряд ли как-то серьезно повлияет.