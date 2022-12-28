Компания SpaceX в среду, 28 декабря, запустила первую партию спутников Starlink нового поколения, они смогут раздавать интернет непосредственно на смартфон, то есть, без специального оборудования.

Об этом сообщают на сайте компании.

Как заявили в SpaceX, спутники Starlink теперь будут разворачиваться на новых орбитах, что придаст еще большую пропускную способность сети. Это позволит сервису привлечь больше клиентов и оказывать более быстрые услуги, особенно в регионах, где сейчас чрезмерный спрос.

Запуск спутников пришелся на "юбилейный" 10-й запуск ракеты Falcon 9.

По последним данным, общее число пользователей Starlink в мире превысило один миллион человек.

Напомним, Украина договорилась с американским предпринимателем Илоном Маском о поставках еще более десяти тысяч терминалов Starlink в ближайшие месяцы.

Также мы сообщали, что Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины. В Украине решили ввести временные налоговые и таможенные льготы для стимулирования быстрого восстановления энергетической инфраструктуры.