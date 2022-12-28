Подводим итоги 308-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сообщает, что противник продолжает наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Площанка и Краснопоповка Луганской области. А также Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива на Донетчине.

В сводке не упоминается Кременная на Луганщине, вокруг которой идет сейчас много заявлений. Началось с информации о том, что город едва ли не взят, но потом украинские власти это опровергли, хотя и сказали, что бои идут "все ближе" к Кременной.

Ситуацию вокруг Кременной обсуждал вчера во время заседания Ставки и президент. Подробностей не дается, но судя по количеству сообщений, к ситуации в этом городе, захваченном россиянами летом, уделяется сейчас особое внимание.

"На этом направлении продолжается уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых, я думаю, что когда там будет достигнут существенный результат, я обязательно сообщу нашей общественности. Пока надо запастись терпением и ждать официальных сообщений", - заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

То есть военные комментируют в стиле "ждите новостей". В то же время звучат и сообщения, которые, видимо, должны создать уверенность, что Украина может в ближайшее время войти в Кременную. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай уже озвучил два варианта развития событий после освобождения города.

"Есть два варианта развития событий: двигаться на Старобельск – главный логистический центр области, или помочь Бахмуту и идти на Рубежное и Северодонецк, чтобы "расколоть" рашистскую группировку на этом направлении", - заявил Гайдай.

Но это лишь после взятия Кременной, защиту которой россияне намерены сделать своим приоритетом, как считают в британской разведке. "Россия усилила линию фронта в данном районе на фоне усиления давления со стороны украинских сил", - сообщают в разведке.

Газета New York Times посвятила Кременной аналитический материал. "Кременная является воротами в два более крупных города поблизости, Северодонецк и Лисичанск - важные промышленные центры Донбасса, которые перешли к России после изнурительной и дорогостоящей летней кампании", - говорится в статье.

Возвращение города и других близлежащих городов расширит позиции украинцев в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск. Однако российские военные укрепили свои позиции возле Кременной серией оборонительных барьеров, констатирует издание.

По его данным, "украинские силы приближаются к возвращению этого небольшого, но стратегически важного города, в то время как русские сражаются, чтобы защитить одно из своих самых тяжелых завоеваний".

Отметим, что российские телеграмм-каналы отрицают, что украинские силы имеют серьезные продвижение в этом районе, говорят, что изменения фронта незначительны. Причем, как они утверждают, зачастую наступают здесь не ВСУ, а российские войска. К слову, в последних сводках ВСУ также говорится, что противник пытается на лиманском направлении (а это как раз около Кременной) улучшить свое "тактическое положение".

В целом ситуация вокруг города находится в тумане войны. Но при этом тему "скоро возьмем Кременную" явно активизируют в информационном поле. С чем это связано - можно выдвинуть несколько версий.

1. Украинские войска действительно начали на этом участке наступление, либо готовятся вот-вот начать (отсюда и просачиваются слухи). Впрочем, пока нет объективных подтверждений, что ВСУ существенно продвинулись к Кременной. Но наступление еще может продолжаться. То есть, данная версия состоит в том, что здесь идут (или скоро начнутся) активные бои в в ходе которых ВСУ попытаются взять Кременную.

2. Идет информационная операция с целью оттянуть российские войска с направлений, где украинская армия намеревается на самом деле нанести удар. Как это было с Балаклеей, которую ВСУ атаковали, публично заявляя о скорой атаке на Херсон. Так и сейчас основной удар могут нанести, например, на Запоржском направлении или, например, где-то в Донецкой области.

3. Идут попытки создать позитивный информационный повод под Новый год - на фоне отсутствия новостей о крупных успехах на фронте с середины ноября (после освобождения Херсона).

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в Бахмуте. Сегодня там побывал глава военной разведки Кирилл Буданов. Ранее город посещал президент Владимир Зеленский. Также на днях прошли сообщения о поездке на фронт главы Сухопутных войск Александра Сырского. Где именно он находился - не сообщается (хотя в посте о его визите упоминается "крепость Бахмут").

В российских телеграм-каналах трактуют эти участившиеся визиты как подготовку к украинскому наступлению.

Также там утверждают, что "вагнеровцы" взяли ряд опорных пунктов к северу от города, в Подгородном. И продвигаются на южных окраинах Соледара, стремясь окружить находящуюся там группировку украинских войск. Украина этих данных не подтверждает.

Южнее, на Запорожском направлении россияне готовятся к обороне, заявил глава пресс-центра Таврического направления Евгений Ерин. По его словам, сейчас там "есть признаки создания противником новых, более мощных подразделений. Создаются новые минные поля, выполняется инженерное оборудование позиций". По его словам, это свидетельствует о подготовке армии РФ к позиционной обороне, а не к ведению наступательных действий.

Как уже писалось выше, здесь могут готовить наступление украинские войска (ранее именно этот участок фронта назывался как направление главного удара ВСУ). Тем более, что в последнее время участились новости об ударах по ВСУ по пунктам дислокации и коммуникациям российских войск на этом направлении. Например, сегодня стало известно о подрыве моста в прифронтовом (с российской стороны линии фронта) городе Пологи.

Что же до северных границ, то там признаков формирования наступательных группировок не обнаружено, заявил сегодня Генштаб. Но в Минске продолжаются проверки боеготовности - там начались мероприятия по переходу с мирного на военное время, сообщает минобороны республики.

Цель мероприятий - " проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности".

Сегодня были ракетные удары по Харькову. Россияне ударили по Слободскому району, есть раненый местный житель. Также обстреляли Константиновку Донецкой области - ракеты С-300 попали по промзоне, где спустя длительное время после удара что-то продолжало гореть и взрываться.

Военные перспективы

Владимир Зеленский сегодня выступил с посланием к Верховной Раде. Вот несколько тезисов, касающихся военных действий:

- "Нужны новые гарантии безопасности, реформа существующих международных организаций (которые должны гарантировать мир, но не способны это сделать)".

- "Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения".

- "Мы пройдем эту зиму, российские шахедные удары не помогут".

- "Должен быть международный трибунал по военными преступлениям россиян".

- "Цель - восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену. С начала войны вернули 1456 человек".

То есть, планы Украину на полную победу неизменны - вплоть до возвращения всех захваченных территорий. Как ранее заявляли не раз на Банковой - в границах 1991 года. То есть - с Крымом.

В Кремле же сегодня заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если он не будет признавать за Россией контроль части украинских территорий.

"Никакой мирный план по Украине не может существовать, если он не учитывает вхождение в состав России четырёх новых регионов", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя мирный план Зеленского, выдвинутый им еще на G20 и подтвержденный во время визита в США.

Аналогичное заявление сделал сегодня глава МИД РФ Лавров. По его словам, "территории четырех вошедших в состав РФ регионов должны быть освобождены". Пожалуй, впервые Россия так определенно заявила, что претендует на военный захват Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.

Как мы уже писали в начале декабря, РФ таким образом, вероятно, пытается перевести конфликт в формат "территориального спора" между двумя странами, подобных которому в мире немало. И именно таким образом представлять его мировой общественности. Мол, "да, есть у нас спор с Украиной по принадлежности отдельных территорий, которые мы считаем своими, а Украина своими. Как у Пакистана и Индии по Джамму и Кашмир. И никому в конфликт вмешиваться извне не надо". И данная тема может стать одним из элементов уже давней стратегии РФ по "притуплению" внимания в мире к войне, а через это - и к ослаблению поддержки Киева Западом.

В Украине Пескову и Лаврову ответили устами секретаря СНБО Данилова.

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе РФ" Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ - это позор, поражение и ее развал", - заявил руководитель Совбеза.

Но и так понятно, что у Киева и Москвы - абсолютно полярные позиции, которые делают переговоры невозможными. Сегодня на эту тему было много публикаций в западной прессе. CNN называет три причины, почему перспектива переговоров с Россией по Украине кажется крайне отдаленной:

1. Российская риторика о готовности к переговорам опровергается практическими шагами и заявлениями Москвы. Издание приводит вчерашнее заявление главы МИД РФ Лаврова, который снова выдвинул требования по выполнению российских условий мира по "демилитаризации и денацификации" Украины и признанию аннексии захваченных Россией территорий.

2. Украинские победы на фронтах "кристаллизовали оптимизм Запада в отношении того, что Киев может выиграть войну".

"Так что для Украины или Запада нет особого смысла даже рассматривать возможность сделки, которая разделит украинские земли или вознаградит Путина за его вторжение", - говорится в статье.

3. Есть еще причина, по которой переговоры не стоит, с точки зрения Запада и Украины, даже начинать. "Любой гипотетический импульс к сделке может привести к сокращению западной военной помощи Киеву", - пишут авторы.

При этом "решительный поворот на поле боя в Новом году может вызвать изменения в этих расчетах". То есть к теме переговоров могут вернуться, если ситуация на фронте резко поменяется. Но пока "обе стороны увязли в том, что, по мнению многих наблюдателей, может перерасти в длительный и мучительный конфликт".

О том, что переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время не будет из-за "жестких позиций", пишет и New York Times.

"Становится все более очевидным, что требования обеих сторон даже о начале переговоров категорически неприемлемы для другой, что приводит американских и европейских официальных лиц к выводу о маловероятности серьезных дискуссий о прекращении войны в ближайшем будущем", - пишет издание.

Так, глава украинского МИДа Кулеба заявил, что Киев будет вести переговоры с Москвой только в том случае, если Россия сначала предстанет перед трибуналом по военным преступлениям. Лавров ответил, что Киеву придется принять требования Москвы, в том числе отказаться от четырех украинских регионов.

Профессор истории России в Ньюкаслском университете в Великобритании Стелла Гарвас считает, что "реакция Лаврова не очень многообещающая, и это показатель того, что до мирных переговоров могут пройти месяцы и месяцы".

Обе стороны считают, что смогут отвоевать в войне больше - Украина удерживает ведущую роль на поле боя, а Россия копит силы и наносит ракетные удары.

Отметим, что в западной прессе, а также в заявлениях официальных лиц, почти ежедневно выходят мессиджи о невозможности диалога с Россией - ни на уровне Украины, ни в формате РФ-США или тому подобных.

Что вряд ли отражает лишь уверенность в том, что Украина победит в войне.

Ведь менее громко, но регулярно в тех же СМИ мелькают оценки, что война будет носить изнурительный, затяжной и непонятный с точки зрения результата характер. В частности, высказываются сомнения в том, что ВСУ смогут вернуть Крым или весь Донбасс без массированной западной поддержки танками и авиацией, а также дальнобойными ракетами - на что пока НАТО не идет, опасаясь перехода войны в стадию глобальной.

И очевидно, что даже на фоне таких непонятных перспектив переговоры идти вполне могут. Хотя бы как факт недопущения тех видов эскалации, которые могут вызвать более масштабную войну и ядерный сценарий.

Однако, как видим, проводится линия об их невозможности.

Не исключено, что причина, как и намекала выше CNN, в том, что сам факт начала переговоров может дать очки условной "партии мира" (судя по всему, не такой уж малочисленной), которая призывает к компромиссам с Москвой, и поставить на "стоп" помощь Украине.

Поэтому, как отмечает западная пресса, переговоры возможны только в случае значительного изменения положения на фронте, которая покажет одной из сторон невозможность достижения своих максимальных целей.

Ситуация в энергетике

В Украине увеличивается дефицит электроэнергии в системе, сообщило сегодня "Укрэнерго". Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры на востоке.

В то же время из-за теплой погоды уже четвертый день подряд ночью не используются ограничения потребления. Но в итоге имеющихся мощностей в системе все равно недостаточно для всех потребителей, поэтому во всех областях действуют лимиты потребления, превышение который может привести к применению аварийных отключений.

В Киеве более 300 тысяч остаются без света.

"Нам удалось за последнее время стабилизировать ситуацию с электроэнергией в городе Киеве. Однако еще по состоянию на сегодняшний день в столице существуют аварийные отключения электроэнергии в разных районах. В частности на утро 28 декабря без электроэнергии в городе Киеве остается более 300 тыс. потребителей", - заявил замглавы КГГА Николай Поворозник.

Также в некоторых районах столицы также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение.

"В тех местах, где происходит отключение электроэнергии, также отсутствует и водоснабжение и теплоснабжение. Это касается, в первую очередь, высотных домов, в которых вода должна подкачиваться помпами. Также это касается и части котельных в городе, которые мы еще не успели оборудовать генераторами", - добавил зам Кличко.

В Одессе тем временем несколько смягчили графики отключений света. Теперь потребители остаются без электроснабжения на 3 часа, а следующее отключение - через 6, сообщили в ДТЭК.

Тем не менее, ситуация остается тяжелой, хотя ударов со стороны России не было уже около двух недель. Сейчас в Украине поражено более 700 объектов критической инфраструктуры, заявил замглавы МВД Евгений Енин. Речь идет о газопроводах, электроподстанциях и мостах. Всего на данный момент разрушено более 35 тысяч объектов.

При этом США и другие западные союзники Украины сталкиваются с некоторыми трудностями в деле восстановления украинской электросети, пишет CNN. Причин две:

1. Нехватка нужного оборудования в мире. Администрация США старается договариваться с частными фирмами, чтобы они помогли поставить Украине все, что нужно, пишет CNN.

2. Многие ключевые американские элементы электросети плохо совместимы с украинской сетью из-за разной частоты. В США частота переменного тока в сети - 60 герц, в Украине же, как и во всей Европе - 50 герц.

Тем временем, сегодня россияне послали еще один сигнал о том, что Запорожскую атомную станцию (вопреки многочисленным слухам, курсировавшим в последний месяц) отдавать Украине не собираются. ЗАЭС посетил замглавы администрации Путина и бывший глава "Росатома" Сергей Кириенко.

Напомним, по данным украинской стороны, переговоры по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС проходят "сложно". 22 декабря в Москву обсуждать ситуацию в очередной раз приезжал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Но о каких-то продвижениях переговоров по теме "демилитаризации" ЗАЭС, о чем говорилось еще в начале декабря, под конец года уже никто почти не заявляет.