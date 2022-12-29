Ученые из Университетского колледжа в Лондоне провели наблюдения за поведением шимпанзе долины Исса в Танзании.

Специалисты хотели узнать, будут ли эти шимпанзе передвигаться по земле на двух ногах чаще своих лесных собратьев. Оказалось, что шимпанзе долины Исса действительно немного чаще ходили на двух ногах - но не по земле, а по деревьям.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

В научной статье говорится, что одна из определяющих черт современного человека - прямохождение. Именно по морфологическим адаптациям к прямохождению палеонтологи различают окаменелости, которые принадлежат к человеческой кладе (гомининам) от окаменелостей остальных человекообразных обезьян (гоминоидов) за последние семь миллионов лет.

Считается, что к развитию прямохождения у ранних гоминин привело отступление лесов в позднем миоцене - плиоцене. По земле на двух ногах ходить было удобнее. Так передние конечности оставались свободными и ими можно было что-то брать, а для выглядывания из высокой травы так или иначе приходилось приподниматься. Но деревья, вероятно, все же играли значимую роль в экологии и эволюции гоминин.

Морфологические адаптации к древолазанью - подвижные суставов верхних конечностей, изогнутых фаланги пальцев - обнаруживаются даже у более поздних плио-плейстоценовых гоминин: Australopithecus sediba, Homo naledi, Homo floresiensis. Поэтому вопрос о том, развилась ли двуногость уже на земле или сначала как древесная адаптация, остается открытым.

Чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос антрополог Алекс Пил (Alex Piel) и его коллеги понаблюдали за поведением шимпанзе Pan troglodytes schweinfurthii из Долины Исса в Танзании. Эта местность напоминает среду обитания наших предков - та же лесосаванна, где участки лесов чередуются с участками открытой земли.

В течение 15 месяцев ученые наблюдали за 13 взрослыми особями шимпанзе (7 самцов и 6 самок) и снимали на камеру, как обезьяны перемещаются и стоят. В итоге у них было 13 743 записи, на 2 847 из которых шимпанзе передвигались. Авторы отмечали, на земле или на дереве запечатлено животное; тип местности - редколесье или лес; активность - прием пищи, перемещение, отдых.

После этого ученые провели анализ полученных данных, который показал, что на более открытых участках шимпанзе долины Исса тратили больше времени на передвижение.

Вероятно, это происходило потому, что расстояния между деревьями увеличилось. На земле открытых участков они проводили тоже больше времени. Однако на две ноги обезьяны вставали намного чаще на деревьях, чем на земле - 86 процентов всех "двуногих" наблюдений - и в основном во время поиска пищи - 69 процентов. Кроме того, шимпанзе чаще поднимались на две ноги на участках, где деревьев было больше.

В целом прямохождение среди шимпанзе долины Исса оставалось редким (меньше 1 процента из всех наблюдений) и преимущественно древесным.

Также специалисты сравнили поведение шимпанзе из долины Исса с поведением других шимпанзе, которые живут в лесах Африки (данные они взяли из других исследований). Ученые предполагали, что открытая среда обитания будет располагать шимпанзе к тому, чтобы проводить больше времени на земле на двух ногах.

Оказалось, что шимпанзе долины Исса в целом передвигались больше других, однако по земле они перемещались не чаще остальных. Практически никакой связи между частотой двуногого поведения (передвижения или стойки) и типом среды обитания ученые не обнаружили.

Единственным различием стало то, что лесные шимпанзе в основном стояли на двух ногах (и только в 1–6 процентах случаев - передвигались), тогда как шимпанзе долины Исса ходили на двух ногах в 25 процентах случаев всего двуногого поведения (75 процентов - стойки).

Поведение шимпанзе, по мнению авторов, указывает на то, что наземность и двуногость не увеличиваются на более открытых местностях. Так что и прямохождение ранних гоминин могло начать развиваться еще на деревьях. Например, они могли перемещаться по гибким конечным ветвям деревьев на двух ногах в поисках пищи.

Гоминин, живший от 1,4 до 1,7 миллиона лет назад, тоже не отказывался от древолазанья, хотя и имел множество адаптаций к прямохождению. Это показал анализ его бедренной кости.

Ранее мы писали, что ученые узнали, что пожилые шимпанзе предпочитают старых друзей новым знакомствам.

Также "Страна" рассказывала, что ученые подозревают, что шимпанзе Западной Африки начали верить в бога. Человекообразные обезьяны шимпанзе в Западной Африке бьют по конкретному дереву камнями, а потом запихивают их в щели, что заканчивается составлением каменной кучи.