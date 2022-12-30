Подводим итоги 310-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня сообщил о последствиях вчерашних обстрелов - за прошедшие сутки было 85 ракетных и 35 авиационных (которые также наносятся ракетами) ударов по Украине. По уточненным данным пятницы, ПВО сбила 58 из 70 крылатых ракет.

Но если брать в общем ракетном зачете, то сбито менее половины всех ракет. Вероятно, это произошло за счет ударов комплексами С-300 по наземным целям в прифронтовых городах, а также установками "Искандер", которые сложнее сбивать.

При этом "Укрэнерго", подводя итоги вчерашнего массированного удара, заявляет, что дефицит в энергосистеме существенно не вырос, а удары "имели значительно меньшее влияние на работу энергосистемы", чем раньше. У киевлян даже появилась возможность планировать новогодние праздники - в столицу вернулись графики отключений света.

Тем не менее ситуация остается сложной на юге и востоке. В Одессе и прилегающих населенных пунктов вчера вечером массово не было света.

Россия же, комментируя вчерашний обстрел, сообщает, что удар наносился "по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины". В РФ заявляют что "все объекты поражены".

Сегодня ночью была массированная атака дронами-камикадзе. Они атаковали Киев, область, а также Днепропетровский и Запорожский регионы (там, помимо "Шахидов", был сбит разведывательный беспилотник "Мерлин", который впервые заметили на фронте еще в июле).

Как сообщает воздушное командование, все 16 аппаратов были сбиты - но в Киеве обломки повредили здания в Голосеевском районе.

Переходим к фронтовой ситуации.

По данным Генштаба, противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещеевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Ивановское (до 2016 года - Красное) - это село на трассе Константиновка-Бахмут. Контроль над ним позволяет перерезать один из двух ключевых путей в атакуемый россиянами город. Ранее о наземных атаках российских войск на село не сообщалось. Но известно, что противник ведет бои за соседнюю Клещеевку, откуда до Ивановского уже близко.

То есть, параллельно делаются попытки перерезать западные подходы к Бахмуту. В российской сводке министерства обороны заявляется о наступлении РФ под Клещеевкой, но Ивановское не упоминается.

РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты", наносящие своей массовостью ощутимые потери ВСУ, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

В Донецке ночью был прилет в районе гостиницы "Виктория". Это центральная часть города.

Пишут, что при этом обстреле погиб замначальника отдела военного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск Евгений Рыбаков. А также отмечают, что после ряда подобных случаев "командировочные" из России теперь предпочитают селится не в гостиницах, а на квартирах или в частном секторе.

Сегодня ПВО сработала над Севастополем, что подтвердило и местное руководство. Жители сообщают, что "было очень громко". О прилетах не сообщалось.

Военные перспективы

Арестович заявил, что россияне ведут подготовку резерва, который они намерены применить в Украине. При этом направление готовящегося удара - "главная интрига".

"Российская государственная система применяет в войне с нами бесчеловечную, но весьма эффективную тактику. На наши позиции под Бахмутом они направляют не прекращающиеся войны пехоты, которые своей массовостью наносят нашим войскам ощутимые потери. Волны з/к (заключённых, вероятно имеются в виду "вагнеровцы" - Ред.) отправляются на убой, истощая нашу защиту, а в это время идёт подготовка резерва, который противник готовится применить позже. Главная интрига: где и как?", - сказал Арестович.

Он также заявил, что "частичная мобилизация в РФ дала свои результаты". "Они заполнили мобиками дыры в своей обороне", - заявил он.

По итогу, по словам Арестовича, сейчас Украина находится в обороне "вместо успешных контрнаступлений", но дальнейшее продвижение ВСУ "напрямую зависит от поставок западной военной техники и вооружений", сказал он.

Он также назвал 2 фактора, которые будут значимыми в следующем году:

1. Темпы и количество военных поставок нам Западом.

2. Как и где будет применён кадровый резерв РФ.

Отметим, что ранее в Кремле заявляли, что обучающийся сейчас на полигонах российский резерв составляет 150 тысяч военных. А еще 150 тысяч отправили в Украину.

Неофициально в ряде СМИ заявлялось, что мобилизовали на самом деле больше, чем 300 тысяч мужчин, а украинские официальные лица регулярно заявляют, что в начале следующего года мобилизация в РФ возобновится (в Москве это опровергают).

Российские возможности наступать будут также зависеть от насыщения всеми видами вооружений - особенно, с учетом полученного боевого опыта (ранее мы рассказывали, что в РФ начинается нехватка снарядов).

Но и Украина пока не получает от Запада оружия, необходимого для прорыва российской обороны под Сватово, Кременной или на Запорожском фронте. Вчера по этому поводу глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз о нарастающем тупике в боевых действия.

Сегодня появилось аналогичное мнение бывшего командующего силами НАТО в Европе Уэсли Кларка.

По его словам, "мы (США - Ред.) входим в тупиковую ситуацию", отказывая Украине в массовых поставках артиллерии, дальнобойных ракет и авиации. Кроме того, такой подход подрывает стратегические возможности Украины поддерживать свою государственность.

"Если перейти на военную терминологию, мы обескровливаем Украину. Они несут потери, теряют критическую инфраструктуру, энергетику, свои промышленные мощности. И они теряют свой экономический базис как национальное государство, и мы помогаем им истечь кровью", - заявил Кларк.

"Тем временем, русские меняют природу конфликта. Они прилагают более серьезные оборонные усилия. То есть характер боевых действий меняется", - добавил отставной генерал.

Он раскритиковал заявления командования США о том, что украинцев будут учить воевать при дефиците артиллерии за счет тактики (об этом говорил шеф Пентагона Ллойд Остин). По мнению Кларка, "это артиллерийская война", поскольку уже невозможно обойти выстроенные противниками укрепления - окопы, траншеи или "зубы дракона".

"Это больше не открытое поле боя, как минувшим летом, а это значит, что нужно гораздо больше огневой мощи. Больше бомбардировщиков, барражирующих боеприпасов, ударов на дальние дистанции", - заявил Кларк.

По его словам, у американского правительства нет единого ответственного за военный успех в Украине. Также нет офицеров "на земле", которые могли бы докладывать о проблемах в Пентагон. Не ставится никаких задач и американскому командованию в Европе.

Экс-генерал объясняет это двумя вещами. Первая - опасениями США перед прямым конфликтом с РФ. Вторая - приоритетом в национальной стратегии безопасности США является противодействие Китаю. И в этом смысле интересы Америки вступают в противоречие с украинскими.

"Наши интересы не тождественны интересам Украины. Президент Зеленский говорит, что хочет вернуть всю территорию... Мы хотим стабилизовать, уменьшить шанс на конфликт Россия-НАТО, поддерживая Украину настолько, чтобы не начать Третью мировую войну и сфокусироваться на сдерживании Китая", - сказал Кларк.

Но, предупредил бывший командующий, "если Украина проиграет Путину, это сделает проблему Тайваня неуправляемой".

Из России тем временем идут сигналы, что они собираются воевать "до победы". Точнее, до того, что воспримет как таковую российское общество. И, судя по заявлениям спикера Путина, российский президент хочет с "победным" кейсом переизбраться на выборах 2024 года.

"Главное будет - это наши дела, с которыми мы начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно", - заявил Дмитрий Песков.

Очередные выборы президента РФ должны пройти в марте 2024 года. И также в марте 2024 года должны пройти очередные выборы президента Украины. А в ноябре 2024 года - выборы президента США.

Победа в Украине Путину необходима в том числе для "переизбрания" в глазах местных элит, которые, по данным газеты Washington Post разделились на два лагеря: "прагматики, считающие, что Россия взяла на себя бремя войны, которую она не может выдержать и которую необходимо остановить", и те, кто согласны пойти на обострение нынешней войны.

Источники в дипломатических кругах РФ заявляют изданию, что будущие перспективы конфликта туманны, но они не исключают новой волны мобилизации. Также, по их мнению, "экономическая ситуация в следующем году начнет ухудшаться более серьезно".

При этом опросы показывают, что Путин сохраняет поддержку подавляющего большинства населения как лично, так и в отношении "спецоперации", констатирует американская газета.

Путин и Си

Сегодня Путин по закрытой видеосвязи провел встречу с Си Цзиньпином и пригласил его в Москву в следующем году. Ранее к Си летал зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как писали российские и западные СМИ - согласовывать позиции по Украине.

Затрагивался этот вопрос и на нынешних переговорах. В МИД Китая заявили, что "главы государств обменялись мнениями по украинскому кризису".

"Китайская сторона обратила внимание на позицию России, что Москва никогда не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта. Китай это высоко ценит. Переговоры не всегда идут гладко. Перспектива мира существует, только бы усилия в этом направлении продолжались. Китай продолжит придерживаться объективной и справедливой позиции, поддерживать все конструктивные международные усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса", - заявили в Пекине по итогам видеовстречи с Путиным.

Си также дал понять, что не намерен рвать отношения с Москвой на фоне украинского конфликта: "перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать с Россией стратегическое взаимодействие".

В Кремле украинскую тему не упомянули. Путин пригласил Си весной с визитом в Москву. "Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях", - заявил российский президент.

По его словам, "особое место во всём комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество... Нацелены укреплять взаимодействие между вооружёнными силами России и Китая".

Си заявил, что "Россия решительно поддерживает позиции китайской стороны по тайваньскому вопросу, твердо привержена принципу одного Китая".

То есть, главное из сказанного публично - Пекин декларирует сотрудничество с РФ, несмотря на давление Запада и санкции. Также примечательно, что Путин делает акцент на военном сотрудничестве (причем в данном случае может идти речь о переговорах по поставкам России китайских вооружений, что, впрочем, в Пекине не подтверждают), а Си - на "правильной" позиции РФ по Тайваню. Это еще один аспект, по которому стороны формируют общую повестку.

"Страна" уже анализировала, что Китай стоит на растяжке в связи с украинским вопросом - война с одной стороны разделяет Пекин и Европу, с которой у КНР большие экономические планы (поскольку ЕС начинает больше дрейфовать в фарватере США). С другой стороны, усиление геополитического противостояния Москвы и Вашингтона делает Россию более тесным союзником Пекина и отвлекает американские военные ресурсы от Тайваня.

Также многие обсуждали вероятность "сверки часов" между Пекином и Москвой на фоне зимней кампании в Украине, где может быть предпринято новое российское наступление.

Но примечательно и упоминание Си Цзиньпином российской готовности к переговорам. То есть вопрос дипломатии тоже обсуждался.

Правда, как мы уже писали, в понимании РФ с одной стороны, и Запада с Украиной с другой "дипломатия" это разные вещи. С точки Москвы это признание Украиной аннексии украинских территорий, с точки зрения Украины и Запада - вывод всех российских войск с украинских территорий. Не исключено, что в качестве компромисса Москва могла бы пойти на заморозку конфликта по действующей линии фронта (это бы зафиксировало ее нынешние завоевания), а Запад и Украина - по линии 24 февраля (хотя, повторимся, публично ни то, ни другое не признается).

Поэтому, не исключено, что суть переговоров РФ с Китаем в том, чтоб убедить Пекин принять и продвигать в переговорах с Западом российскую версию компромисса.