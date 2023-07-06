В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, как уменьшить влияние стресса на качество жизни во время войны.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Стресс – это нормальная реакция на действия, выходящие за пределы нормы, для защиты или адаптации к изменениям. Наше тело хорошо подготовлено для борьбы со стрессом в малых дозах, но когда этот стресс становится длительным или хроническим, он может иметь серьезные последствия для организма. Чтобы помочь себе управлять стрессом и уменьшить его влияние на свою жизнь, вы можете изменить ваше поведение и сформировать новые привычки", - говорится в сообщении.

Чтобы снизить стресс, медики дают ряд советов.

Правильно питайтесь. Ваш рацион влияет на все аспекты здоровья, в том числе и на психическое. Употребляйте больше овощей, фруктов, бобовых, рыбы и орехов.

Будьте физически активными. Регулярные физические упражнения могут помочь уменьшить стресс и облегчить симптомы тревоги и депрессии.

Сведите до минимума использование гаджетов. Частое использование компьютеров, смартфонов и планшетов может повысить уровень стресса.

Снизьте употребление кофеина. Чрезмерное употребление кофеина может ухудшить качество сна и усилить чувство тревоги. Не превышайте 400 мг кофеина в день.

Установите границы и научитесь говорить "Нет". Возьмите под контроль свою личную жизнь. Так вы можете уменьшить стресс и защитить свое психическое здоровье.

Не ленитесь. Еще один способ взять под контроль свой стресс - не откладывать дела на потом.

Проводите время с друзьями и семьей. Поддержка друзей и семьи может помочь пережить трудный период и справиться со стрессом.

Обнимайтесь. Человеческие прикосновения могут дать успокоительный эффект и позволить лучше справиться со стрессом.

Ранее мы писали, что, по оценкам ВОЗ, десять миллионов украинцев могут страдать от психических расстройств из-за войны.

Также "Страна" рассказывала, что медики объяснили украинцам, как по коже определить влияние стресса на организм.