Медики объяснили украинцам, как управлять стрессом и снизить его влияние во время войны. Инфографика
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, как уменьшить влияние стресса на качество жизни во время войны.
Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.
"Стресс – это нормальная реакция на действия, выходящие за пределы нормы, для защиты или адаптации к изменениям. Наше тело хорошо подготовлено для борьбы со стрессом в малых дозах, но когда этот стресс становится длительным или хроническим, он может иметь серьезные последствия для организма. Чтобы помочь себе управлять стрессом и уменьшить его влияние на свою жизнь, вы можете изменить ваше поведение и сформировать новые привычки", - говорится в сообщении.
Чтобы снизить стресс, медики дают ряд советов.
Правильно питайтесь. Ваш рацион влияет на все аспекты здоровья, в том числе и на психическое. Употребляйте больше овощей, фруктов, бобовых, рыбы и орехов.
Будьте физически активными. Регулярные физические упражнения могут помочь уменьшить стресс и облегчить симптомы тревоги и депрессии.
Сведите до минимума использование гаджетов. Частое использование компьютеров, смартфонов и планшетов может повысить уровень стресса.
Снизьте употребление кофеина. Чрезмерное употребление кофеина может ухудшить качество сна и усилить чувство тревоги. Не превышайте 400 мг кофеина в день.
Установите границы и научитесь говорить "Нет". Возьмите под контроль свою личную жизнь. Так вы можете уменьшить стресс и защитить свое психическое здоровье.
Не ленитесь. Еще один способ взять под контроль свой стресс - не откладывать дела на потом.
Проводите время с друзьями и семьей. Поддержка друзей и семьи может помочь пережить трудный период и справиться со стрессом.
Обнимайтесь. Человеческие прикосновения могут дать успокоительный эффект и позволить лучше справиться со стрессом.
Ранее мы писали, что, по оценкам ВОЗ, десять миллионов украинцев могут страдать от психических расстройств из-за войны.
Также "Страна" рассказывала, что медики объяснили украинцам, как по коже определить влияние стресса на организм.