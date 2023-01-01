Подводим итоги первого дня года и 312-го дня войны в Украине.

"Насамсы" против "Шахидов". Ракетные атаки

Вчерашний день и особенно ночь прошли под звуки российских воздушных атак в глубоком украинском тылу.

Дневную ракетную атаку, которую мы уже анализировали, сменила череда ночных пусков - как ракет, так и беспилотников.

Всего за минувшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов. Пострадала инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Прилеты были как по объектам энергетики (что подтвердила ДТЭК), так и по военным объектам (это подтвердили власти Хмельницкой области).

В новогоднюю ночь было выпущено 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты, заявило воздушное командование. Большая часть - 32 - над Киевом и областью, при этом власти позже признали, что по одному из объектов критической инфраструктуры был прилет.

В столице с утра ограничили движение поездов по красной ветке метро, поскольку на открытом участке рельс обнаружили обломки ракеты. Когда пути расчистили, метро снова заработало. При этом ограничений по свету более чем обычно не наблюдалось.

А вот в Херсоне вечером после обстрелов свет пропадал. Также были всю ночь удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

Также ночью были удары в районе Очакова, где частично разрушены и повреждены жилые многоэтажные дома, предприятие, возникло четыре пожара. Обошлось без пострадавших.

Сегодня экстренные отключения света применялись в Одессе, а в Киеве и Днепре заявили о возвращении графиков. В "Укрэнерго" объяснили, что на новый год смогли дать свет многим украинцам благодаря тому, что отключили многие объекты промышленности.

При этом в компании дают осторожный прогноз, что опасность новых блэкаутов минимальна.

"Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью наносить урон нашей энергосистеме", - заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Представители ВСУ заявляют о том, что в новогоднюю ночь украинские ПВО продемонстрировали огромную скорострельность из ракетных комплексов NASAMS.

"NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их мало... ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Учитывая, что этой ночью Киев атаковали беспилотники, то, выходит, их и сбивали американские системы ПВО.

При этом возникает очевидная дилемма. Ракета для "насамса" дороже, чем иранский дрон. По данным американских СМИ, она стоит от миллиона долларов. "Шахид" - от 20 тысяч долларов, то есть примерно в 50 раз дешевле.

Конечно, надо учитывать возможный ущерб, если беспилотник поразит цель - он может быть сопоставим с ценой ракеты, не говоря уже о потенциально погибших людях. Но в целом выходит, что регулярные налеты российских дронов могут иметь целью и разрядку ПВО Украины - с невыгодным для западных партнеров Киева финансовым результатом.

Впрочем, у минобороны РФ другое обоснование своих вчерашних и сегодняшних ударов - в том числе и ракетных. В России утверждают, что целями были "объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в изготовлении ударных беспилотников".

Минобороны докладывает о поражении этих объектов, а также стоянок хранения и мест запуска ударных БПЛА. Причём утверждают, что таким образом предотвратили планируемый Украиной удар по России. "Планы Киева по совершению в ближайшее время террористических атак против России сорваны", - суммирует минобороны РФ.

Впрочем, сама Украина поражения этих объектов не подтвердила, как и вообще их существования. И не исключено, что цели обстрелов были какими-то иными - от нового удара по энергетике (тем более, что власти Украины подтвердили прилеты по таким объектам) до удара по военной инфраструктуре (что также было подтверждено как минимум в Хмельницком).

К слову, вчера весь вечер украинские телеграмм-каналы, в том числе и официальных лиц (Ким, Ермак) усилено намекали, что по России будет нанесён удар,

Более того, по украинским телеграм-каналам даже прокатилась волна сообщений о взрывах и "бавовнах" в разных городах РФ, включая Воронеж, Питер и Москву. Но они никак не подтвердились (правда, Росатом заявлял о возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, но никаких свидетельств о том, что это как-то было связано с действиями Украины нет). Судя по всему это были сообщения с целью поднять "боевой дух" украинцев, пока россияне на Новый год наносили удары по Украине.

Из официальных лиц к этой кампании подключился губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он намекнул на прилет по Воронежу на улице Лизюкова (она стала знаменитой благодаря мультфильму "Котёнок с улицы Лизюкова").

Интересно, что на этой улице 31 декабря вечером действительно случилось ЧП - начался пожар в многоэтажке. Но имел он сугубо бытовые причины.

Обстреливали не только территорию, подконтрольную Украине. Сегодня по центру Донецка наносились мощные удары. Пострадали жилые дома в Ворошиловском районе. В городе сообщают о нескольких раненых, среди них младенец 2022 года рождения.

Также в "ДНР" заявили о прилете по Зуевской ТЭС на неподконтрольной территории. Объект получил повреждения.

Чего Украина ждет от 2023 года

В ночном новогоднем поздравлении Владимир Зеленский говорил, конечно же, о войне - от первых ее дней, первых наступлений россиян, до их первых отступлений. Зеленский показал нарезку кадров этой войны - бомбежек, боев, ударов по противнику.

Наиболее четко прозвучала мысль о том, что Украина должна вернуть все захваченные территории, включая Крым. Перечисляя освобожденные города, Зеленский заявил, что дальше будут "Кременная и Сватово, Мелитополь, весь Донбасс, Крым".

В конце он пожелал, чтобы "в отчетах около цифры 100 тысяч уничтоженных врагов, тысяч единиц уничтоженной российской техники появилась наша главная цифра и главный успех – 603 тысяч 628 квадратных километров. Площадь независимой Украины, как это было с 1991 года. Как это будет всегда".

То есть публичный курс на отсутствие каких-либо компромиссов с РФ президент Украины снова подтвердил.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также сделал несколько программных заявлений о перспективах года. Он предрек победу Украины и смену власти в России. Вот некоторые из его предсказаний:

- до марта у России будет критическая ситуация с вооружением, производство Беларуси не способно закрыть потребности РФ.

- промышленность РФ не сопоставима с промышленностью Советского Союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это все старые самолеты. ТУ-95 и ТУ-160 – основа российского авиапарка;

- россияне столкнулись с большой проблемой производства моторесурса;

- военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, там катастрофа с самим городом и разрушениями, нанесенными россиянами, которые несут "бешеные потери" вблизи Бахмута;

- протесты в России – это нереально, более 70% россиян поддерживают эту войну;

- мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022;

- с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории России и Беларуси). Верен ли этот прогноз, увидим уже через четыре дня.

- следующий год принесет Украине радость и победу, а России – "трансфер власти";

- победа – это возвращение Украины в границы 1991 года. Но это не станет "окончанием всех процессов", они будут достаточно продолжительными.

Все это Буданов заявил в эфире телемарафона, который транслировался на украинскую аудиторию. Но стоит напомнить, что в интервью западным СМИ его оценки были несколько иными.

Так, глава ГУР на днях заявлял "Би-Би-Си", что на фронте назрела тупиковая ситуация - из-за российской мобилизации, а также отсутствия поставок больших количеств наступательного вооружения от Запада. "Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже", - говорил шеф разведки.

Здесь, как видим, от него не звучало прогнозов о победе в 2023 году. И на Западе оценки звучат похожие. О тупике на фронте заявил на днях экс-командующий силами США в Европе Уэсли Кларк. А сегодня о "затяжной войне" заявили действующие руководители НАТО.

Ожидания Запада

Война в Украине скоро не закончится, и Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью ВВС.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", - сказал Столтенберг.

Отметив значимость украинских контрнаступлений, генсек НАТО предостерег от того, чтобы считать Россию сломленной ими. Напротив - это привело к дополнительным усилиям со стороны Кремля.

"Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что российские войска готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления", - предупреждает Столтенберг.

Он повторил уже не однажды звучавший тезис Запада о том, что эта война, как и все прочие, будет закончена за столом переговоров, но условия должна продиктовать Украина, а это должно быть обеспечено на поле боя, в чем Запад должен оказать серьезную поддержку.

"Мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", - заявил Столтенберг.

Другие эксперты на Западе недоверчиво относятся к разговорам о наступлении, о котором заявил и генсек НАТО.

"Исчерпание запасов артиллерийских боеприпасов у России, вероятно, повлияет на ее способность поддерживать высокий темп операций и в других местах в Украине", - пишет американский Институт изучения войны.

Эксперты напоминают, что, по данным украинской разведки, россияне уже исчерпали запасы боеприпасов и в союзной Беларуси. "Это дополнительный индикатор того, что новое крупномасштабное наступление россиян из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", - добавляют в ISW.

"Страна" анализировала перспективы войны и мира в 2023 году в отдельном материале.

Несбывшиеся прогнозы

Ушедший 2022-й год был также годом несбывшихся прогнозов.

Один из них касался "атомной сделки" по Запорожской АЭС.

В МАГАТЭ предрекали, что есть вероятность до конца года договориться по статусу Запорожской атомной станции. По этому поводу наращивалась активность главы агентства Рафаэля Гросси.

Параллельно ходили упорные слухи, что АЭС - это элемент более масштабного соглашения, в рамках которого:

- проводится обмен пленными "всех на всех",

- запускается аммиакопровод Тольятти-Одесса,

- Россия либо выводит свои силы с ЗАЭС или даже вообще из Энергодара, либо сокращает там свое присутствие.

Однако ничего из этого так и не произошло.

Очевидно не сбылся еще один громкий прогноз, который давали в Украине недавно. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявлял, что ВСУ войдут в Крым уже к концу декабря.

"Мы можем прийти в Крым, например, до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет", - сказал он и добавил, что война может закончиться до конца весны 2023 года.

Первая часть прогноза - о Крыме - очевидным образом не сбылась. Сегодня на пути к полуострову стоит укрепленный россиянами Мелитополь, который является для РФ стратегически важным узлом сухопутного коридора в Крым. То есть вряд ли здесь стоит ждать "жеста доброй воли", как это было с Херсоном.

Возвращаясь к прогнозам о "сделках" по Запорожской АЭС и обмене пленными в формате "всех на всех" следует отметить, что они появились на фоне отступления российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

Не исключено, в тот момент действительно были какие-то закулисные договорённости в формате "ты сделай это, а они обещали сделать то-то", которые по итогу ни к чему не привели. О том, что отступление россиян из Херсона вряд ли может послужить основой для каких-то договорённостей "Страна" писала ещё в начале ноября.

Так или иначе, но сейчас о каких-то компромиссах и "разменах" говорят, очевидно, гораздо реже, чем в ноябре.