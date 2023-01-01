"Вражда между Венгрией и Украиной подрывает единство Евросоюза против России" - под таким заголовком вышел материал в Financial Times.

Речь - об известном камне преткновения между двумя странами, украинском Законе об образовании.

Как пишет FT, запрет Киева на образование на языках меньшинств, в основном нацеленный на русскоязычных, рикошетом затронул более 100 школ для этнических венгров на западе Украины.

В итоге, Будапешт заблокировал амбиции Украины по сближению с НАТО, потребовав восстановить эти права.

В итоге - последовательная "антиукраинская позиция" правительства Виктора Орбана, который старается "вредить Киеву, как может" (например, сорвав приглашение на ноябрьскую встречу министров иностранных дел НАТО представителя от Украины).

Но главный минус этой "холодной вражды", как отмечает британское издание - то, что оно подрывает единство ЕС в борьбе против России.

Ранее стало известно, что Венгрия выступила против участия главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в официальной сессии глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, поэтому украинский министр вынужденно встречался с коллегами за отдельным ужином.