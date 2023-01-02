Подводим итоги 312-го дня войны в Украине.

Война дронов

Вчера вечером на Украину обрушилась новая атака дронов-камикадзе. Эпицентром ее стал Киев, также "Шахиды" были замечены в Николаевской и Днепропетровской областях.

Силами ПВО и огневых групп все 39 ударных БПЛА уничтожены, заявило Воздушное командование. Кроме того сбили два дрона оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и авиационную ракету Х-59 (в районе города Днепр).

При этом, несмотря на заявления об уничтожении беспилотников, они нанесли ущерб.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что пострадали объекты энергетики. В городе с утра ввели аварийные отключения света и начались перебои с работой метро, где стали отключаться турникеты, и образовались очереди.

О повреждении энергетической инфраструктуры столицы сообщила и компания ДТЭК.

В Деснянском районе Киева ночью беспилотник упал на проезжую часть. Повреждены окна в доме, расположенном рядом.

В Николаеве, где также было громко ночью, местный водоканал с утра остановил работу всех насосных станций. Причина - проблемы с электричеством. Ближе к вечеру власти города сообщили, что вода полностью вернется в дома через 12 часов.

То есть какие-то прилеты, видимо, были, хотя официально заявляется обо всех сбитых беспилотниках и ракетах.

Сегодня наносились удары по территории России. Под утро был прилет по объекту энергетике в Брянской области России. Власти региона заявили об ударе украинского беспилотника по Климовскому району, который граничит с Черниговской областью Украины.

В части района нет света и воды, сообщили местные паблики. Вечером власти региона заявили, что пострадавшую РЭС восстановили и вернули свет.

Также в России заявили об атаке беспилотника на Воронеж (166 километров от украинской границы).

Жители города слышали сильный взрыв около двух часов ночи в районе военного аэропорта "Балтимор". Там базируются бомбардировщики Су-34.

Позже власти региона подтвердили, что на подлете к Воронежу был сбит "малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат", пострадавших и разрушений нет.

По их данным, БПЛА был запущен с территории Украины.

Также сегодня в Бердянске сообщили, что сбили украинский беспилотник.

Иными словами, активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует, в тылу противника заметно возросла. Как и активность российских налетов на территорию Украины. Что подтверждает гипотезу о новой крупной поставке иранских дронов России.

К слову, судя по всему, поставляются не только дроны - но и системы борьбы с ними. Украинский военный эксперт Константин Машовец (группа "Информационное сопротивление") сообщил о том, что на фронте зафиксировано использование противником комплекса обнаружения БПЛА AeroScope китайского производства.

Он определяет местоположение квадрокоптеров типа Mavic, а также их высоту, скорость и направление полета, место запуска, местоположение оператора, модель и серийный номер БПЛА - и даже адрес электронной почты, который использовался для его регистрации.

"Мавиками" массово пользуются ВСУ для разведки и сброса боеприпасов на позиции противника, напоминает Машовец. Интересно, что их производитель - китайская компания DJI, которая и создала ту самую систему борьбы с дронами.

"Первый случай практического применения противником комплекса зафиксирован был еще 28 октября, в дальнейшем на одном из операционных направлений он применял его еще не менее 3 раз. Причем, в ряде случаев — достаточно эффективно", - добавляет эксперт.

При этом официально Украина и западные источники не подтверждали поставок России китайских систем по борьбе с дронами.

Удар по Макеевке

Сегодня получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Тогда местные паблики сообщали о 15 раненых, но затем сообщения прекратились.

Вчера вечером российские военные телеграм-каналы сообщили о том, что удар был по зданию ПТУ, где находились российские мобилизованные. Также было опубликовано видео с места прилета. Училище получило огромные разрушения.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило утром 2 января, что погибло до 400 российских мобилизованных - поскольку рядом с ними расположились склады боеприпасов.

Генштаб ВСУ числа погибших в своей сводке называть пока не стал, но сам факт удара подтвердил: "31 декабря в Макеевке Донецкой области ВСУ уничтожили и повредили до 10 единиц военной техники РФ, потери личного состава россиян уточняются".

Минобороны РФ же заявило, что погибло 63 российских военнослужащих. Удар был шестью ракетами HIMARS, из них две удалось сбить.

Количество раненых не сообщается.

Российские военные телеграмм-каналы пишут, что число в 400 убитых россиян завышено, а цифра в 63 - занижена.

Этот удар поднял в России большой скандал. Начали появляться версии того, как могло так произойти, что ВСУ накрыли сразу столько военных.

По одной из версий, озвученной в "ДНР", мобилизованные активно пользовались мобильной связью и звонили в Россию. Место большой концентрации включённых мобильных телефонов засекли украинские войска и нанесли удар.

В то же время российские военные телеграм-каналы критикуют эту версию и считают, что первопричиной гибели мобилизованных стало решение командиров поселить их в легко уязвимый объект в зоне поражения украинских РСЗО. А не рассредоточить в частном секторе или в укрытиях.

После этого указать на их расположение могли и информаторы Украины из числа местных жителей, предполагают российские военные блогеры.

В связи с этим в российском сегменте поднялась кампания по поиску виноватых в том, что произошло. Многие требуют наказать военное руководство, которое отдало приказ о таком расселении военнослужащих. Тем более, что это уже не первый такой случай.

Причем идут призывы наказать тех, кто "на самом верху", поскольку проблема эта, как заявляется, системная.

Впрочем, не исключено, что мы имеем дело с очередным проявлением антагонизма между "новой" и "старой гвардией" в лице людей вроде Пригожина (по распространённому мнению именно он стоит за системной кампанией в информполе против командования российской армией) с одной стороны и Шойгу-Герасимова - с другой.

По крайней мере, требования кадровых решений против российского генералитета в связи с ударом по Макеевке уже звучат.

Правда, эффект от этих требований может быть обратный. В близких к Кремлю российских телеграмм-каналах уже звучат требования ужесточить военную цензуру. Российские военные телеграмм-каналы, которые первыми и "засветили" тему большие потер российских войск (украинские СМИ подхватили ее уже от них), обвиняются в разглашении информации о потерях, а также в дискредитации командования и распространении пораженческих настроений.

Причем в пример приводят информполитику украинских властей, которые практически никогда (за очень редкими исключениями) не подтверждают потери в ВСУ в результате ударов по местам расположения украинских войск и никто и никогда в Украине в связи с этими потерями не требует в публичной плоскости привлечь к ответственности командование.

Также звучат призывы ужесточить ответственность за разглашение любой несанкционированной властями информации о действиях и потерях российских войск по типу принятого еще в марте в Украине закона №7189, которым запрещается распространение информации о движении ВСУ и о местах обстрелов или попадания снарядов и ракет.

К слову, что интересно, упомянутый выше Евгений Пригожин в ответ на просьбу прокомментировать удар по Макеевке отказался это делать (хотя и сказал, что "вопросы правильные") и посоветовал российским журналистам повесить у себя на стене в офисе плакат советских времен "Не болтай!".

На чьей стороне сыграет "генерал Мороз"?

Ситуация на фронте, судя по сводкам Генштаба, существенно не изменилась. Противник наступает на Бахмутском направлении. На Авдеевском, Купянском и Лиманском пытается улучшить тактическое положение.

Атаки россиян отражены в Стельмаховке и Белогоровке Луганской области. А также в Раздоловке, Белогоровке, Соледаре, Красной Горе, Бахмуте, Клещеевке, Озаряновке, Опытном и Красногоровке на Донетчине.

Под Бахмутом продолжаются интенсивные бои. Российские телеграм-каналы сообщают, что "вагнеровцы" атакуют в направлении Клещеевки (от неё открывается дорога к трассе Константиновка-Бахмут), а также в направлении Подгорного, которое прикрывает линии снабжения Бахмута с севера.

То есть, план россиян прежний - охват Бахмута с юга и с севера.

Севернее Кременной последние пять дней идут бои за трассу Р66 - ключевой для РФ маршрут снабжения между Белгородской областью и "ЛДНР", говорится в свежем отчете разведки Великобритании.

"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября. Но, если Украине удастся обезопасить маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной", - говорится в отчете.

New York Times опубликовала сегодня репортаж о 43-й бригаде тяжелой артиллерии ВСУ, которая ведет бои в направлении Кременной.

Американские журналисты пишут, что боевые действия здесь "в последнее время усилились", после попыток украинских военных вернуть Кременную, которую называют воротами "в гораздо более крупные города Северодонецк и Лисичанск".

"Поле битвы - трудное место, потому что там много леса и трудно драться между деревьями. Артиллерийские системы теряют свою эффективность в районах с большим количеством леса и деревьев, потому что противник может спрятаться где угодно", - заявил старший офицер батареи с позывным "Скиф".

Российские телеграм-каналы утверждают, что противник ведет локальные вылазки и мини-насткпления на Запорожском направлении. В частности, к северу от Пологов, где, как заявляло минобороны РФ, было захвачено село Дорожнянка. Украина этого не подтверждает.

При этом есть предпосылки к тому, что уже через неделю бои могут стать интенсивнее.

На Рождество на востоке, где идут интенсивные боевые действия, ожидаются сильные морозы. В Луганской области - до -12 мороза ночью, в Донецкой - до -11 мороза.

Самые сильные заморозки ожидаются на севере - в Сумской и Черниговской областях (-16-18 градусов мороза ночью, днем - -13.. -11 градусов ниже нуля). Также будет холодно в Киевской (до -10 ночью), Житомирской (до -10), Харьковской (до -14 ночью) областях.

Как ранее неоднократно заявляли военные аналитики, замерзшая почва позволит начать более масштабное наступление, чем погода позволяет сейчас. На Западе и в Украине сегодня много говорят о том, что такое наступление активно планирует и Россия, накопившая резервы после мобилизации.

С другой стороны, сильные морозы могут серьезно осложнить ситуацию в украинской энергетике, особенно, если будут новые массированные ракетные удары по энергоинфраструктуре.

Но в Главном управлении разведки Украины пока не могут спрогнозировать, на каком именно направлении Москва пойдет в атаку.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", - заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

При этом он добавил, что сейчас сил и средств у противника на территории Беларуси нет. По мнению Черняка, россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

Впрочем, и Украина, не исключено, что готовится к масштабным атакам - в частности, под Кременной, где ВСУ в последнее время усиливают давление.

Как уже писала "Страна", судьбу нынешнего этапа войны решат наступательные операции, которые явно готовятся. И только по их результатам будет понятно, есть ли перспективы у переговоров.

Но такие перспективы активно обсуждаются. Экс-генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе полагает, что Украина и Россия заключат перемирие летом этого года.

Украина, и Россия в ближайшие месяцы начнут новые наступления, чтобы все же попытаться достичь своих военных целей, но уже в начале лета наступит прекращение огня, поскольку обе стороны к тому времени поймут, что дальнейшие боевые действия бессмысленны, ибо они не приводят к захвату новых территорий, заявил Домрезе в интервью изданиям группы Funke.

По его мнению, это и станет моментом для переговоров и прекращения огня, и "останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны".

При таком сценарии Зеленский может отказаться от незамедлительного возвращения под контроль Киева Крыма и других захваченных Россией территорий, считает Домрёзе.

В таком случае, полагает экс-генерал, стороны могут договориться о переходном периоде сроком на 50 лет, как это было в случае с возвращением Гонконга под контроль Китая.

С прогнозом о переговорах к лету согласен и эксперт Немецкого общества внешней политики по России и вопросам безопасности Андраш Рач. Он напоминает, что в 2024 году в России (как и в Украине, и в США) предстоят президентские выборы, и маловероятно, что Россия будет вести интенсивную войну в их преддверии.

Напомним, что официальная позиция украинских властей, которая неоднократно озвучивалась - никакого перемирия до выхода на границы 1991 года, включая Крым.