Подводим итоги 313-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Подводим итоги 313-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку.

За минувшие сутки отражены атаки в Луганской области (Макеевка, Стельмаховка, Площа нка, Белогоровка) и в Донецкой (Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка).

Атаки российских войск у Бахмута сейчас стали менее интенсивными по сравнению с пиковым временем в середине декабря, анализирует британская разведка.

"В середине декабря российские военные и силы ЧВК "Вагнера", вероятно, участили свои пехотные атаки вокруг города Бахмут в Донецкой области. Однако многие из этих операций плохо поддерживались. За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты сектора, и частота российских атак, вероятно, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря", - сообщает разведка Британии в новой сводке.

Минобороны Британии пишет, что обе стороны понесли большие потери.

Сейчас российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, проводятся только на уровне взвода или отделения. Значительный прорыв РФ под Бахмутом в ближайшие недели британская разведка считает маловероятным.

Куратор ЧВК "Вагнер" сегодня прокомментировали ситуацию под Бахмутом. Он отказался прогнозировать сроки российского наступления, поскольку ВСУ выстроили в городе "500 линий обороны".

"Оборону прорвать - это сегодня с утра один дом с утра взял - прорвали оборону. А за этим домом еще новая оборона. И не одна оборона. И таких линий обороны - сколько в Артемовске линий обороны? Ну если сказать 500, наверное не ошибемся", - сказал далее Пригожин.

Севернее идут бои вокруг Кременной - это еще один оживленный участок фронта. Тему продолжает комментировать глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Сегодня заявил, что украинские военные уже выходили на трассу Р-66, соединяющую Сватово и Кременную.

"Есть несколько видео, где наши бойцы даже выходят на трассу Р-66, которая соединяет Кременную и Сватово и уничтожают там врага", - заявил Гайдай.

По его словам, украинская артиллерия держит трассу под огневым контролем и "усложнила логистику россиянам": противник вынужден подвозить боекомплект через Старобельск фурами из Луганска каждый раз на новые места, а уже потом - на позиции.

Гайдай добавил, что "возле Сватово и Кременной ВСУ понемногу продвигаются вперед".

Общий срез ситуации на фронте дал сегодня главком Валерий Залужный в телефонном разговоре с американским коллегой Марком Милли.

По его словам, на фронте наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск в Донецкой области. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска, где армия РФ "фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилийсдерживают вражеское наступление".

"На Донецком направлении нам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продлить контрнаступательные действия. Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируется", – сообщил Залужный.

Также украинское командование сегодня прокомментировало видео, где ВСУ установили флаг на Большом Потемкинском острове в устье Днепра возле Херсона. По данным военных, остров пока не освобожден.

"Установка флага - это сигнал врагу, что мы работаем, что земля наша, что все это - Украина. И также это напоминание им про необратимость тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано", - заявили в Оперативном командовании "Юг".

Российские военные телеграм-каналы утверждают, что на острове (по крайней мере на его части) находятся российские подразделения, но время от времени высаживаются и украинские военные. О том, что россияне зашли на остров, ранее подтверждал и советник Офиса президента Арестович.

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Ракетная война

За сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара. Все шесть ракет, а также 30 авиаударов пришлись по гражданской инфраструктуре.

В подконтрольной части Донецкой области за минувшие сутки сильным обстрелам подверглись прифронтовые города: Дружковка, Краматорск, Курахово и другие.

По информации мэра Краматорска Александра Гончаренко, этой ночью в городе обстрелом были повреждены 34 частных дома и восемь многоэтажных, ранение получил один человек.

Ракетный удар в районе Краматорска даже попал в прямой эфир французского телеканала.

А уже сегодня днем власти сообщили о повторном ударе по городу, после которого ранения получил сотрудник бригады по ремонту электросетей, работавший на месте.

В Дружковке одна ракета "Искандер" попала по центральным районам города, вторая - по микрорайону Яковлевка. Один человек погиб и еще один ранен. Была повреждена ледовая арена "Альтаир" - домашняя база ведущего украинского хоккейного клуба "Донбасс", здание гостиницы МАН, автовокзал, церковь, жилой дом, хозпостройки и промышленный сектор.

Позже в минобороны РФ озвучили свою версию ударов по Дружковке и Краматорску. Москва заявляет, что удары наносились по складам вооружений и местам расположения украинских военных, в результате чего даже удалось уничтожить четыре установки HIMARS. Ранее россияне уже неоднократно заявляли об уничтожении установок HIMARS, но Украина и США это опровергали.

Также обстрелам подверглись и другие прифронтовые населенные пункты Донецкой области: в Ивановском, Благодатном, Торском, Северске и Островском повреждены жилые дома, в Бахмуте - погиб человек.

А сегодня с утра из артиллерии обстреляли Курахово. Предварительно, один снаряд попал в многоэтажку, поврежден объект инфраструктуры водообеспечения и выбиты окна в соседних зданиях.

Не исключено, что активизация российских ударов связана украинским ударом по Макеевке, где в ночь на 1 января погибли десятки мобилизованных РФ.

Также за сутки по Украине было пущено 27 "Шахидов", все они были сбиты, сообщил украинский Генштаб. Во время таких атак дроны-камикадзе запускают по руслу Днепра, основная их цель - это Киев, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Летят дроны по руслу Днепра, основная цель - это столица. Два воздушных командования "Восток" и "Юг" уничтожили определенное количество дронов, некоторые на пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно", - сказал он в эфире "Украинского радио".

На вопрос, почему дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра, Игнат ответил: "Хочешь жить - прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны", - объяснил Игнат.

Военные перспективы

Генштаб Украины сегодня в утренней и вечерней сводках заявил, что цель противника - выход на административные границы Донецкой области.

В Минобороны добавили, что российская армия имеет достаточно живой силы для продолжения атак.

"Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении", - заявила замминистра Анна Маляр.

По ее словам, противник кроме ЧВК "Вагнер" применяет там ЧВК "Патриот". "Есть информация, что там не только ЧВК "Вагнер", но и другие подразделения, такие как "Патриот". Есть еще третье подразделение нерегулярных войск", – пояснила Маляр.

Также она считает, что Россия имеет несколько сценариев наступления. Но какие - Украине пока неизвестно.

"У врага так же есть, как и было, несколько сценариев и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы и те, кто его выполняет, они не знают за день до того, как, где и какие будут выполнять решения", - сказала Маляр.

Впрочем, другие украинские военные дают более конкретные прогнозы. Армия РФ снова будет наступать на Харьков, считает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. По его мнению, как только земля промерзнет, россияне снова пойдут в атаку.

Он считает, что российских солдат может быть гораздо больше, чем 200 тысяч.

Тема наступления холодов - как условия нового наступления россиян либо же украинцев - становится сейчас опять актуальной.

С наступлением морозов российские войска и ВСУ смогут активизировать использование тяжелой техники на Донбассе, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Пока мы по динамике потерь мы видим, что сейчас резкая амплитуда роста в живой силе и минимально в технике. Потому что не могут они по такой вязкой почве использовать ее. Когда ударят морозы и подмерзнет почва, у обеих сторон появится возможность использования ударной техники", - сказал Череватый.

По его словам, речь идет об использовании танков, БМП и БТР, но в зависимости от того, насколько промерзнет почва. "И здесь кто как воспользуется инициативой", - добавил он.

Отметим, что в Украину действительно идут морозы, и в ближайшие дни почва скорее всего замерзнет - причем на самых "горячих" участках фронта.

По данным Гидрометцентра, с 6 января холодать начнет в северных регионах, а 7 января морозы придут и на Донбасс, где идут самые интенсивные боевые действия. А вот на юге температура продолжит находиться в пределах плюсовой.

В Бахмуте, где сейчас основной накал боев, вплоть до 6 января будет плюсовая температура, с дождями и мокрым снегом. А уже 7 января дневная температура резко упадет с 5-7 градусов тепла до 8-10 градусов мороза и без осадков.

Похожая картина в Авдеевке, Марьинке, Соледаре и других горячих точках Донбасса.

Еще более резкий перепад температуры на Рождество будет севернее, на стыке Луганской и Донецкой областей.

В районе Лимана-Кременной, где идут ожесточенные бои, дневная температура с 3 градусов тепла упадет сразу до 10 градусов мороза, также без осадков.

На запорожском направлении похолодание будет чуть менее существенным.

В Гуляйполе, где находятся передовые позиции ВСУ в Запорожской области, на Рождество температура с 5-7 градусов тепла упадет до 5-7 градусов мороза и начнется снегопад.

А вот на херсонском направлении будет теплее: дневная температура на Рождество с 3-6 градусов тепла упадет максимум до 2 градуса мороза.

Самые резкие перепады температуры ожидаются на севере - в Черниговской и Сумской областях. Там уже 6 января температура с 3-5 градусов тепла упадет до 3-7 градусов мороза, а 7 января и вовсе достигнет 10-13 градусов ниже нуля и выпадет снег.

Такое похолодание существенно скажется и на потреблении электроэнергии, из-за чего возрастают риски возобновления массовых отключений - особенно, если будут новые ракетные удары по инфраструктуре.

Мобилизацию расширят

При этом Украина явно готовятся к затяжной военной кампании. Это видно по многим признакам. Например, по мобилизационной политике. В последнее время стало больше данных о вручении повесток на улицах - что подтвердили военные власти.

А в предпоследний день 2022 года Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета.

Важные моменты:

1. Сверка данных на призывников может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова).

2. Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через "Дию", при декларации места проживания (порядок и механизм должно разработать Минобороны).

Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. То есть, свежие данные о призывнике будут автоматически стекаться к военным.

3. Принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через "Дию"), либо же постановки на воинский учет.

Женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

4. На руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись.

Также руководители предприятий, учреждений, органов власти и организаций теперь должны будут вручать повестки по явке в военкомат.

5. Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей. И "способствовать" их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и особый период.

6. Все центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Все эти меры, видимо, призваны резко увеличить контроль над будущими призывниками.