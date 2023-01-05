Подводим итоги 316-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Под Авдеевкой и Купянском россияне пошли в наступление, но были, как утверждает Генштаб, отброшены.

За сутки отбиты атаки в Стельмаховке и Площанке (Луганская область), в Белогоровке, Соледаре, Красной Горе, Выемке, Подгородном, Бахмуте, Курдюмовке, Майорске, Северном, Водяном, Красногоровке, Весёлом, Марьинке и Победе (Донецкая область).

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что ВСУ отбросили противника за пределы Бахмута.

В телеграм-каналах, связанных с ЧВК "Вагнера", штурмующих Бахмут говорят, что они наоборот продвинулись в восточных кварталах города, а также продолжают наступление к северу и к югу от Бахмута, пытаясь перекрыть основные дороги в город.

Севернее, в район Кременной россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Когда россияне почувствовали, что начали проседать в Кременной, стали перебрасывать туда дополнительный личный состав и технику. Сейчас там огромное нашествие оккупантов", - сообщил он.

Он также добавил, что когда земля промерзнет, тяжелой технике будет легче пойти в наступление. "Правда как нашей, так и вражеской", - добавил он. Напомним, на Рождество на востоке Украины ожидаются сильные морозы. В Луганской области - до -12 мороза ночью, в Донецкой - до -11 мороза. Причем морозы обещают быть продолжительными.

Судя по видео, поступающим с фронта, идет активный штурм позиций ВСУ в Марьинке к юго-западу от Донецка. Обширный участок жилой зоны накрывают зажигательными боеприпасами.

Западнее Марьинки россияне снова ударили ракетами по Курахово - где попали, судя по всему, снова в электростанцию ДТЭК, где пострадало оборудование. ДТЭК подтвердил атаку на ТЭС (хотя и не называл на какую именно).

Снова идут мощные обстрелы на запорожском направлении. В Приморском к югу от областного центре в результате ударов РФ двое людей погибли, еще трое ранены. Также под обстрелом были общины Степногорска и Орехова.

Сегодня россияне начали публиковать видеоролики из-под Херсона. Они показали своих военных на острове Большой Потемкинский, где недавно установили флаг украинские военные и выложили видео. По утверждениям РФ, остров, куда россияне высадился в декабре, под их контролем.

Также сегодня российские телеграм-каналы опубликовали снятое с беспилотника видео российских ударов по мосту из Херсона на остров Малый Потемкинский (находится между Херсоном и Большим Потемкинским островом).

Россияне собираются высадить на острове десант и усложнить действия украинских военных, предположил херсонский журналист Константин Рыженко.

Прекратят ли стрелять на Рождество?

Сегодня Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта - с 11 утра 6 января по 23 часа следующего дня (по киевскому времени). Указ издал Путин, за ним приказ опубликовало минобороны РФ.

Объясняется это необходимостью дать православным по обе стороны конфликта возможность отпраздновать Сочельник и само Рождество. Путин призвал к такому же шагу и украинские власти.

Началось обсуждение темы перемирия с призыва главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января (по Москве - Ред.), чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - говорится в заявлении.

На предложение негативно отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот призыв "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды". А позже, реагируя уже на заявление Путина, написал, что перемирие может быть только если Россия выведет все свои войска с территории Украины.

О том же, по сути, сказал и секретарь СНБО Алексей Данилов.

То есть, предложение о рождественском перемирии Киев не принял.

Ещё интересный момент, что заявление Путина о перемирии прозвучало не только после обращения патриарха Кирилла, но и после телефонного общения Путина с Эрдоганом, который предложил Кремлю объявить прекращение огня в одностороннем порядке.

После этого вновь появились версии о том, что готовятся какие-то договорённости по переговорам о прекращении боевых действий в Украине.

Но каких-либо подтверждений этой версии нет. На самом деле, скорее всего, инициатива Путина - очередной его пиар-ход, чтоб показать миру (и конкретно - Эрдогану), что он настроен на прекращение огня, "но Украина не хочет" (об отказе от перемирия на Рождество, как писалось выше, в Киеве уже заявили).

А поскольку "односторонних перемирий" в природе не бывает, то и никакого перемирия на Рождество в реальности также вероятно не будет. Россия скорее всего заявит, что "мы были готовы, но Украина перемирие сорвала" и бои продолжатся по всей линии фронта как и прежде.

Не исключено, что объявленное Путиным рождественское перемирие не единственный шаг России в плане убеждения Запада в серьезности своих «миротворческих» намерений и в побуждении США и ЕС надавить на Киев с целью подтолкнуть ног пойти на соглашение о прекращении огня.

Вчера Данилов заявлял, что заместитель главы Администрации президента РФ Козак активно ведёт переговоры с западными странами о заключении некоего «Минска-3».

Впрочем, даже если такие усилия Москва и предпринимает, не факт, что они на данном этапе будут результативными.

Первая реакция Запада на преложение о «рождественском перемирии» была довольно сдержанной. Германия сказала, что перемирие - это хорошо, но Россия должна вывести войска, а Байден заявил, что Путин предлагает перемирие, потому что как нужна передышка.

Предсказания "5 января" не сбылось. Что дальше?

Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которые идут сейчас почти ежедневно.

"Три важнейших момента. Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными", - говорится в сообщении.

Под возможными шагами врага, вероятно, подразумевалось вероятное наступление россиян, о котором украинские власти в последнее время все чаще предупреждают. Апеллируя к тому, что Москва провела для этого крупную мобилизацию и накопила достаточно сил.

Также глава украинской разведки Буданов ранее заявлял, что с 5 января Россия начнет новую волну мобилизации и закроет границы на выезд мужчин (ни того, ни другого, как видим, сегодня не произошло).

Здесь стоит отметить, что, в отличие от ситуации накануне февральского вторжения, с Запада не слышно предупреждений о том, что атака готовится и пойдет с того или иного направления. А тогда такие данные публиковались нон-стоп на страницах крупнейших мировых изданий. Украина же заявляла, что признаков такого наступления не видит. А сегодня все наоборот - о подготовке нового похода против Украины говорит Киев, а Запад реагирует сдержанно.

Поэтому, по одной из версий - заявления Украины о новом наступлении призваны усилить военные поставки от Запада, который начал в последнее время говорить о проблемах с запасами вооружений и о тупиковой для обеих сторон ситуации на фронте.

При этом очевидно, что Киев запрашивает вооружения наступательного характера - танки, БМП и самолеты. Что говорит о намерениях перейти в наступление.

Вчера по этому вопросу впервые тронулся лед - США заявили о поставках Украине своих основных боевых машин пехоты "Брэдли", а Франция пообещала отдать Киеву свои старые колесные легкие танки AMX-10 RC, а также новые бронетранспортеры "Бастион".

Это первые поставки серьезной натовский техники Украине (особенно мощными считаются "Брэдли", по ряду параметров превосходящие советские БМП). Впрочем, пока непонятно, в каких она придет количествах. Также пока в Штатах повторили отказ предоставлять ВСУ танки "Абрамс". Администрация Байдена по-прежнему исключает их отправку, пишет "Вашингтон пост".

"Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью", - заявил изданию собеседник на условиях анонимности. Для сравнения - один из самых массовых танков, используемых ВСУ - Т-72 - весит 42 тонны. Танк "Оплот" - 51 тонну.

"Абрамсы" также "подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания", говорится в статье.

То есть не исключено, что Запад сейчас делает ставку на то, чтобы Украина смогла остановить наступающие российские силы, если они, как и заявляют в Киеве, пойдут в новую крупную атаку.

Еще одной ставкой Запада может быть одна крупная наступательная операция ВСУ - которая, в случае успеха, бы резко улучшила положение украинцев и вынудила бы россиян пойти на требуемые Западом уступки в условиях завершения войны. Например - на мелитопольском направлении.

Планирует ли Россия наступать?

Россияне о своих планах, как и остальные участники конфликта, не особенно распространяются. Но сигналы определенные поступают.

Прежде всего из Беларуси, где сегодня заявили об увеличении совместной с Россией группировки войск - за счет прибывающих в страну российских соединений. Также минобороны страны показало эшелоны БТРов, которые едут в Беларусь.

Хотя очевидно, что все это проходит слишком уж демонстративно и, вероятно, призвано вынудить Украину держать резервы у северных границ, отвлекая их от Донбасса или Запорожья. Впрочем, командование ВСУ не исключает и нового вторжения со стороны Беларуси, а также граничащих с Россией областей Украины.

Также сегодня Путин заявил Эрдогану, что согласен на мирные переговоры с Киевом только после принятия условий РФ по признанию "новых территорий".

"Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий", - говорится в сообщении Кремля.

Но понятно, что для Украины это неприемлемое условие, что сегодня повторили в Офисе президента.

"Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице Путина) под словом "переговоры" предлагает Украине и миру признать ее "право на захват чужих территорий" и "зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории". Это категорически неприемлемо", - написал советник Ермака Подоляк.

Сама эта ситуация, где позиции диаметрально противоположны, рождает для обоих сторон единственный сценарий - попытку переломить ситуацию в свою пользу на фронте.

Ближайшим маркером того, когда это может произойти, станет Рождество, на которое погода позволит вести крупные маневры.

Впрочем, есть и другие экспертные оценки, относящие крупные боевые действия на февраль или весну.