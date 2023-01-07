США дали зеленый свет поставкам в Украину боевых машин пехоты "Брэдли" - планируется отправить 50 единиц. Следом за Вашингтоном поставки аналогичной техники разморозил и Берлин, пообещав поставить 40 БМП "Мардер" в первом квартале этого года.

И это довольно важная веха в натовских усилиях по поддержке Украины. Впервые Киеву передаются основные натовские БМП.

Боевая машина пехоты нужна для двух целей. Во-первых, перевозить штурмовые группы на поле боя при взятии укрепленных позиций противника. Во-вторых, поддерживать свои танки и вести огонь по бронетехнике противника.

Это в первую очередь наступательное вооружение ближнего боя, и в этом также большое отличие от предыдущих поставок Запада.

Что это означает, сможет ли передача БМП изменить ситуацию на фронте и чем ответит Россия - разбиралась "Страна".

"Брэдли", "Мардер" и БМП. Характеристики

M2 Bradley - основная боевая машина пехоты на вооружении армии США, запущенная в производство в 1981 году. Была создана в качестве более скоростной, защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113 и как противотанковая САУ.

Стоимость одной бронемашины – около 3 млн долларов.

Заявленная скорость - до 64 км/ч по трассе и 40 км/ч по бездорожью. Запас хода - 480 км. Хорошо преодолевает пересеченную местность, в том числе водные преграды за счет развертывания плавучей завесы вокруг машины.

Экипаж состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. Корпус сварной с использованием алюминиевой брони - 6,55 м в длину, 3,60 м в ширину и 2,90 м в высоту. Общая масса 25 тонн. Оснащена турбодизельным двигателем мощностью 500 лошадиных сил (447 кВт).

Улучшенная многослойная броня толщиной 14,5 мм защищает машину на 360 градусов.

БМП вооружена:

- 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster со встроенным прицелом и тепловизионной системой, которая может использовать бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы,;

- спаренным с пушкой пулеметом M240C (900 снарядов);

- двумя пусковыми установками ПТРК TOW для поражения танков и прочей бронетехники;

- может иметь в бойницах от двух до шести автоматических несъемных винтовок M231 калибра 5,56 мм;

Показала свою эффективность против старых советских танков (до сих пор находящихся на вооружении РФ) во время войны в Персидском заливе.

БМП-2 была принята на вооружение армией СССР в 1980 году.

Отличается своей низкой экспортной стоимостью - всего 300 тыс. долларов.

Заявленная скорость при езде по шоссе такая же, как у Bradley - до 65 км/ч, а по пересечённой местности или грунтовой дороге - 40-50 км/ч. Максимальная мощность двигателя составляет 210—221 кВт. То есть в два раза ниже, чем у Bradley. Зато запас хода по шоссе больше - 600 км.

Может преодолевать водные преграды на плаву, используя для передвижения гусеничный движитель.

Расчет машины состоит из десяти человек: экипаж три человека и семь стрелков-десантников, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

Корпус и башня сварены из катаных стальных броневых листов толщиной 5-19 мм, а лоб башни - 23 мм.

Боевая масса машины - почти 14 тонн, длина корпуса - 6,7 м, ширина - 3,1 м, высота - 2,4 м. То есть эта машина на полметра ниже американской Bradley, что делает ее более скрытной и позволяет легче маскироваться даже на открытой местности, используя естественные рельефы.

Вооружение БМП позволяет вести борьбу с различными целями, включая танки и боевые вертолеты:

- 30-мм автоматическая пушка 2А42 со стабилизацией и прицелом для ведения огня по воздушным целям (500 снарядов - бронебойные и осколочно-фугасые зажигательные);

- спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТ;

- пусковая установка для борьбы с танками и другими бронированными целями ("Фагот" или "Конкурс").

На машине имеется возимый комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.

БМП 3 была принята на вооружение Советской армии в 1987 году.

Экспортная стоимость - 1,1 млн долларов.

Длина корпуса - 7,1 м, ширина - 3,3 м, высота - 2,3 м.

На БМП-3 установлено следующее вооружение:

- 100-мм орудие/пусковая установка 2А70 (боекомплект 40 выстрелов);

противотанковая управляемая ракета;

- автоматическая 30-мм спаренная пушка 2А72 (боекомплект — 300 ОФЗ и 200 БТ выстрелов);

- пулеметы ПКТ 7,62х54: два курсовых в корпусе и один спаренный с пушками в башне.

Возможна стрельба на плаву, есть автоматическая система управления огнём, возможна стрельба по низколетящим и зависшим вертолётам (хотя она подвергается критике).

Ради 100-мм пушки пришлось пожертвовать десантным отсеком (убрали 2 места), а спешиваться десант должен через люк в крыше, что существенно опаснее. К тому же боеприпасы от 100-мм орудия существенно снижают шансы выживания десанта в случае поражения БМП.

Также вызывала нарекания броня машины. Еще после войны в Сирии российские военные просили ее усилить. В американском издании The National Interest писали, что большинство современных 25-мм и 30-мм автоматических пушек пробивает лобовую броню БМП-3, после чего машину разрывает на части из-за детонации многочисленных снарядов.

Также в машине нет композитной брони по бокам и противоминной защиты.

Минувшим летом, после полугода войны в Украине, глава "Курганмашзавода", который производит БМП-3, фактически признал проблему с броней и пообещал, что защиту усилят. Также завод начал работу над новой модификацией БМП-3М "Манул" без 100-мм пушки и возможности преодолевать препятствия вплавь, но с увеличенным десантным отсеком и усиленной бронёй.

БМП Marder (в переводе на русский - "куница") - была основной бронетехникой Бундесвера с 1970-х по 2015 год, когда на замену ей пришла Puma. Было выпущено более 2000 единиц.

Расчет машины состоит из 9-10 человек в зависимости от модели: три человека экипажа и 6-7 пехотинцев. Может иметь четыре отсека для стрельбы пехоты.

Скорость по дороге - около 65 км/ч. Вес машины - до 35 тонн, длина - 6,88 м, ширина - 3,38 м, высота - 3 м. Четырехтактный дизельный двигатель на 600 лошадиных сил (441 кВт). Запас хода по шоссе - 520 км.

Броня - сварная сталь 20-30 мм.

Вооружение:

20-мм автоматическая пушка MK 20 RH 202 (1250 выстрелов бронебойными или осколочно-фугасными снарядами);

противотанковая пусковая установка ПТРК MILAN;

7,62-мм пулемет MG3.

Может преодолевать вброд водные преграды глубиной до 1,5 метров в неподготовленном виде и может быть оснащен комплектом, позволяющим преодолевать водные преграды глубиной до 2,5 метров.

"Мардеры" оставались неиспытанными в бою в течение 38 лет - до июля 2009 года, когда они защищали немецкий боевой аванпост от талибов в Афганистане. С тех пор машина несколько раз участвовала в тяжелых боях и продемонстрировала себя как хорошее тактическое средство. Хотя военные жаловались на отсутствие кондиционирования воздуха.

Основные отличия

Сравним основных антагонистов - боевые машины пехоты США и советские машины, которые стоят на вооружении России и Украины.

Главное различие у американской и советско-российской систем, во-первых, в их массе. Это 20-35 тонн у "Брэдли" и 15-19 у советской БМП второй и третьей модели ("Мардер", отметим, также тяжелее советско-российских аналогов).

Это значит, что по маневренности и скорости советские машины будут скорее всего впереди. А вот по защищенности выигрывает скорее американская система, которая и разрабатывалась для борьбы с боевыми машинами пехоты СССР. И неоднократно модифицировалась новыми системами защиты (американцы дополнительно монтируют до 96 блоков динамической защиты на свои машины).

Теперь по огневой мощи. Российские источники признают, что американские бронемашины способны поражать БМП-1 и 2 с любых направлений. БМП-1 пробить лобовую броню "Брэдли", как считается, не могут.

Другая ситуация с БМП-3, чья огневая мощь была значительно усилена - симбиоз 100-миллиметрового и 30-мм орудий на "тройке" поражают и "Брэдли", и "Мадлер".

При этом, как считается, слабым местом ударных систем БМП-3 является умеренная баллистика - то есть, скорость снаряда. Его начальная скорость - 355 метров в секунду, что позволяет системе активной защиты "Брэдли" часть выстрелов перехватывать.

Правда, эта система IFLD израильского производства установлена только на самых последних моделях "Брэдли" M2A4, которые только в прошлом году начали поступать в армию США на испытания. И пока вопрос, дадут ли Украине самые передовые модели - или ограничатся более массовыми M2А1-2, которых сотни на складах Пентагона.

По крайней мере, если брать образцы вооружения и боеприпасов, которые США поставляли ранее, то речь шла о давно произведенных складских запасах, которые проще было отдать Украине, чем через какое-то время утилизировать либо отправлять на модернизацию, что стоит немалых средств.

На российских передовых модификациях БМП-3 также есть новые системы защиты и перехвата ракет или гранат. Но у россиян таких машин тоже немного.

Впрочем, похоже, основная функция у БМП-3 - это нанесение урона как бронетехнике противника, так и его живой силе, которая скрывается в укреплениях. Именно этим объясняется увеличенная огневая мощь, которая превращает "тройку" скорее в легкий танк, чем в классическую машину десанта. В связке с более легким весом БМП-3 может, при известной массовости, стать одним из элементов быстрых наступлений.

Споры по поводу того, чем больше должны заниматься боевые машины пехоты - перевозить пехоту или же главным образом уничтожать вражеские танки, прикрывая свои собственные - военными теоретиками ведутся до сих пор. Создатели "Брэдли" также позиционируют свое творение как "убийцу танков". Обе машины также имеют управляемые ракеты, которые могут поражать бронетехнику противника. Имеет ПТУРы и немецкий "Мардер".

Основной вывод - и натовские, и российские БМП в их современных модификациях это достаточно грозное оружие. Каждая машина по-своему эффективна, хотя в чем-то они превосходят друг друга. А это значит, что решающим фактором будет массовость применения этих средств на фронте. То есть то, как они будут сконцентрированы и где нанесут удар.

Учитывая, то что число советских БМП на вооружении ВСУ объективно уменьшается из-за потерь на поле боя, а новые поставки осуществлять все труднее (на складах в странах восточной Европы они также заканчиваются), то вопрос наличия "легкой брони" для украинской армии становится все боле острым. Особенно если речь идет о планировании масштабных наступательных действий.

Поэтому поставки "Брэдли" и "Мардеров", безусловно, помогут ВСУ. Другой вопрос - в каком объеме будут эти поставки, с учетом того, что уже поставленные машины будут подбиваться на поле боя или выходить из строя при поломках. Для создания бронированных кулаков для наступления нужны поставки сотен таких машин.

Значение поставок

Отправка основных наступательных вооружений США и Германии в Украину - сигнал для других стран НАТО делать то же самое. Это новое повышение уровня военной помощи Запада Украине. На фронте теперь появятся десятки натовских БМП, после чего дело может перейти к тяжелым танкам вроде американского "Абрамса", немецкого "Леопарда" или же французского "Леклерка".

И, хотя пока "танковые" планы у Байдена и во Франции отрицают, да и Германия пока не дает добро, очевидно, что этот сценарий рассматривается.

О чем еще говорит решение Вашингтона?

1. США и союзники рассчитывают на новые наступательные операции ВСУ, от успеха которых зависит и дипломатическое урегулирование конфликта (американцы регулярно говорят о модели "переговоры после побед Украины на фронте").

Другой вопрос, на какой масштаб наступления будут рассчитаны новые поставки. Судя по заявленным сейчас объемам - на одну крупную операцию, по итогам которой будут приниматься решения о том, что делать дальше.

2. Но это и признак того, что на данном этапе российские войска усиливаются как минимум в обороне, и без повышения уровня поддержки украинской армии, вариантов переломить ситуацию Запад не видит (в последнее время звучало много оценок из США о тупике на фронте).

3. В то же время очевидно, что Штаты "повышают градус" военных поставок постепенно - хотя очевидно, что запасов тех же "Брэдли" у них высокие. Причин, с чем это может быть связано, в экспертной среде называют несколько:

необходимостью переучивать ВСУ на новые системы, поскольку официально войска США в Украине не воюют (хотя не факт, что подготовку ВСУ не вели заранее).





нежеланием резко усиливать эскалацию с Россией.





в российских информполе продвигается тезис, что цель США - якобы затягивание конфликта для военного ослабления России и экономического удара по Европе. Поэтому оружие дается дозированно. Эту версию "подогрел" бывший командующий силами США в Европе Уэсли Кларк, который заявил Вашингтон проводит политику "обескровливания" Украины. Сами американские власти говорят, что их цель - уход России с территории Украины и одновременно - предотвращение прямого столкновения НАТО с Москвой.

4. Помимо усиления наступательных возможностей Украины, может преследоваться еще одна цель - убедить Россию, что поддержка Запада будет нарастать сообразно российским попыткам усилить свою группировку. Поэтому война будет требовать от РФ все большего расходования ресурсов.

А поскольку военные потенциал НАТО в конвенциональных вооружениях выше, Россия, как предполагается, ресурсно не потянет постоянное поднятие ставок. И согласится по итогу на компромиссы на условиях Запада.

5. В России тем временем всячески демонстрируют намерения одержать военную победу, несмотря на усиление помощи НАТО. Рассчитывая в свою очередь на то, что Альянс не решится резко и многократно усилить свою поддержку - чтобы не столкнуться с ядерным ответом РФ.

Еще одной частью российской стратегии может быть новое наступление на Украину в ближайшее время - чтобы реализовать пока еще имеющееся преимущество в артиллерии, авиации и бронетехнике (но с учетом предыдущих ошибок и более высокой численностью войск).

О таком наступлении все активнее предупреждает Украина. Но готова ли к нему РФ на самом деле - это пока вопрос. По другим оценкам, Россия готовится, скорее, к переходу в стратегическую оборону на большинстве участков фронта.