Министерство цифровой трансформации Украины цифровизировало выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Выписка из ЕГР подтверждает, что вы имели или имеете бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании. Она необходима во многих жизненных ситуациях предпринимателей. Например, при подписании договоров или для получения услуг в банках", - говорится в сообщении.

Ранее выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦПАО, при этом для получения нужно было оплатить админсбор и ждать сутки.

"На портале "Дия" вы получите документ мгновенно, еще и за 100 грн вместо 130. Удобно и быстро", - отмечают в Минцифры.

Ранее мы также писали, что теперь украинцы могут получить выписку о месте жительства через приложение "Дия". Чтобы получить выписку, необходимо: зарегистрироваться и войти в приложение, обновить его до последней версии. Для этого нужно выбрать "Меню" - "Обновить приложение", перейди в раздел "Услуги" и выбрать пункт "Справки и выписки", в приведенном перечне найти и выбрать "Выписка о месте жительства", а затем - "Заказать выписку".

Кроме того, в "Дие" запустили бета-тест ипотечной программы "єОселя". На первом этапе взять кредит на жилье под 3% могут военнослужащие по контракту, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах. С января этого года программа будет доступна для других категорий граждан. Им будет доступен жилищный кредит под 7%.