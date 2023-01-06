Подводим итоги 317-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, противник пытается установить контроль над Донецкой областью, ведет наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, но успеха не имеет.

Отбиты атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области. А также Спорное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Под Бахмут и Соледар, а также на Запорожское направление, российское командование заводит новые подразделения, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, пока речь идет примерно о 10 тысячах мобилизованных в прошлом году, которых сразу не отправили на фронт, и эта цифра будет увеличиваться.

Российские телеграм-каналы сегодня заявили, что армия РФ вошла в центр Соледара. Утверждается, что захвачен жилой массив от улицы Космонавтов до Тельмана, а также половина центральной улицы Октябрьской. Бои подходят к северо-западным районам Соледара.

Ранее те же источники заявляли о продвижении россиян в районе жд-станции Деконская, а также Краснополовки (к северу от Соледара), что (если это правда) создает угрозу блокирования украинских подразделений в Соледаре. Украинские власти, впрочем, не подтверждают российских наступлений в этом направлении.

В направлении Сватово и Кременной наступают ВСУ, но противник укрепил этот участок фронта минными заграждениями, поэтому каждый метр продвижения "дается очень тяжело", заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай и призвал "не завышать ожидания от направления Сватово-Кременной".

По его словам, там "окопы, норы в лесопосадках и заминировано все" и "тяжело продвигаться, когда впереди сплошное заминированное поле со всех сторон". Также РФ туда прислала "разноплановые части" - мобилизованных, а также кадыровцев, СОБР и заключенных из "Вагнера".

То есть, исходя из оценок Гайдая, россияне крайне плотно укрепляют этот участок фронта, чтобы не допустить прорыва ВСУ в Луганскую область. Российские источники подтверждают, что борьба на этом направлении идет за каждый метр, но россияне также контратакуют.

В целом о каких-то серьезных переменах на этом участке фронта уже давно не слышно. Украина говорит, что "идет медленное продвижение к Кременной", а россияне, что "атаки ВСУ отбиваются и по отдельным направлениям ведутся наступательные действия армией РФ".

Еще одна военная тема дня - объявленное Россией рождественское перемирие. Минобороны РФ подтвердило, что сегодня в одностороннем порядке с 12 дня по московскому времени (с 11 по киевскому) объявило режим прекращения огня по всей линии фронта. Но ВСУ к перемирию не подключились и продолжили артиллерийские обстрелы.

Что, впрочем, совершенно ожидаемо - вчера украинские власти, включая президента Владимира Зеленского заявили, что Украина не принимает предложение РФ и продолжит боевые действия. Общий посыл - Россия хочет передышки для перегруппировки.

Также на Западе пишут о том, что Путин объявил перемирие, чтобы ударить по репутации Украины. Как заявили в Американском институте изучения войны, российский президент "возможно, призвал к прекращению огня, чтобы представить Украину неуступчивой и не желающей предпринимать необходимые шаги для переговоров".

Собственно, как и писала вчера "Страна" - это попытка Путина в очередной раз продвинуть в мире тезис "мы-то за прекращение войны, но вот Украина против".

Причём, не исключено, что объявляя перемирие именно на Рождество в Москве апеллируют к известному историческому событию - "рождественскому перемирию" 1914 года. Стихийному братанию солдат на фронтах Первой Мировой войны на Рождество. Это событие хорошо известно и популярно на Западе, о нем писали книги и снимали фильмы (на видео - трейлер одного из них).

Впрочем, даже если и был такой расчёт, то среди властей стран Запада он не сработал. Там заявления Москвы о перемирии либо проигнорировали, либо назвали осудили.

Однако, наверняка, РФ работу по продвижению все того же тезиса будет продолжать и дальше. Используя, в том числе, и ситуацию с односторонним перемирием на Рождество. Это будет делаться как в западных странах (для изменения общественного мнения с целью прекращения военной помощи Украине и побуждения Киева к компромиссам с Россией), так и в незападном мире, стремясь представить себя в его глазах "миротворцем", в то время как "Украина и Запад не дают закончить войну".

Украинский Генштаб сегодня коснулся и темы возможного вторжения России с севера. Военные заявили, что на северных границах Украины признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

При этом в Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Минобороны Беларуси сообщило о прибытии на территорию республики очередного эшелона с военной техникой.

Напомним, что вчера в Беларусь из России прибыли составы с БТР, медицинскими и ремонтно-эвакуационными машинами.

Новые удары и "поумневшие" бомбы

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. "Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - предупредил глава правительства.

Но и без этого удара ситуация усложняется из-за погоды. Сегодня "Укрэнерго", власти Киева и правительство напомнили, что в Украине наступает существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. В столице предупредили, что это и без обстрелов может вызвать аварийные отключения.

Кстати, для ударов по украинским объектам россияне начали использовать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" - они корректируют сброс осколочных гранат. Об этом заявили в Сухопутных войсках Украины.

А российские телеграм-каналы в последние дни пишут о том, что их ВПК создал и уже поставил в армию аналог американской системы JDAM - оборудование на основе GPS, которое превращает обычные свободнопадающие бомбы в корректируемые. Такие приборы американцы, как ранее сообщалось, стали поставлять в Украину. Теперь пишут (правда, неофициально, но довольно массово), что аналогичные приборы появились у россиян.

Такое оборудование помогает самолетам пускать бомбы и неуправляемые ракеты издалека, не входя в зону действия ПВО. Но есть они у России в реальности - пока информация достоверно не подтверждена.

"Брэдли" и стратегия Арестовича

Что же касается наземной составляющей, то здесь есть новости. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley. Следом за американцами Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot" (таким образом, Украина получит уже две таких батареи).

"Мардеры" придут в первом квартале 2023 года (8 недель уйдет на подготовку украинских военных) по "Брэдли" точные даты поставки пока не названы, но вряд ли и с ними будут тянуть.

Это первая поставка Украине основных боевых машин НАТО наступательного образца. Указанное количество, при условии его концентрации, может стать серьезным подспорьем при наступлении ВСУ.

Запад решился на это впервые с начала конфликта, поскольку боевые действия в Украине находятся "в критически важной точке", как заявил Байден. Причем, нельзя исключать, что со временем будет снят негласный запрет и на поставки в Украину тяжелых натовских танков вроде немецкого "Леопарда" (по крайней мере о такой возможности как раз сегодня заявили в оборонном комитете Бундестага, комментируя передачу Украине Marder.

Впрочем, в Киеве на экспертном уровне часто говорят, что темпы поставок медленные. Но они идут в логике стратегии, которую вчера описал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Запад "медленно, но методично" снимает ограничения на передачу Киеву наступательного вооружения.

"Накопление Силами обороны бронетехники и других средств позволит подготовиться к нашей наступательной операции по освобождению законной территории. Рано или поздно мы получим и дальнобойные средства, и самолёты западного образца", - заявил советник Офиса президента в эфире у Марка Фейгина.

А пока этого не произошло, "нам необходимо сдержать готовящееся наступление и обеспечить противнику потерю наступательного потенциала"

То есть, до момента, когда Запал решится на более массовые поставки (либо постепенно насытит украинскую армию необходимым количеством вооружений), задача Украины - держать фронт и нанести противнику максимальные потери. А затем, накопив силы, перейти в наступление и нанести армии РФ стратегическое поражение.

По крайней мере, такой план вырисовывается исходя из слов Арестовича.

Хотя, безусловно, можно предположить, что ВСУ могут пойти в атаку и не дожидаясь основных поставок техники, если почувствуют брешь в обороне РФ. Например, на мелитопольском направлении.

Что касается стратегии России, то она может быть двух видов.

Первая - как и предполагает Украина начать масштабное наступление. Причем не только на Донбассе, но и, например, на запорожском направлении, чтоб выйти к Запорожью и Днепру, отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым, а также зайти в тыл к российским войскам в Донецкой области к югу от Донецка.

Вторая - уйти в стратегическую оборону (кроме Донецкой области), укреплять оборонительные рубежи и копить силы для отражения будущих атак ВСУ.

Какие-то движения на фронте могут начаться уже в ближайшие дни - когда морозы скуют землю, что облегчит передвижение техники.