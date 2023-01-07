В Нидерландах жители деревни Оммерен больше недели ищут четыре сундука с драгоценностями, которые якобы закопали нацисты во время Второй Мировой войны.

Об этом пишет Reuters.

Недавно национальный архив страны опубликовал карту времен Второй мировой войны, на которой красным крестом отмечено место, где нацистские офицеры якобы зарыли клад. Теперь вооруженные металлоискателями кладоискатели пытаются найти спрятанные сокровища, хотя местные власти запретили поиски.

Файл исследования, содержащий карту, был опубликован, так как максимальный период в 75 лет, в течение которого он мог оставаться конфиденциальным, истек.

Как полагают, карта указывает, где нацистские солдаты спрятали четыре больших ящика, наполненных бриллиантами, рубинами, золотом, серебром и всевозможными драгоценностями, которые они разграбили после взрыва в банке в августе 1944 года.

Бывший мэр поселения Клаас Таммес, руководящий фондом, владеющим землями, на которых могут быть спрятаны сокровища, сказал, что видел людей со всей страны.

Ранее "Страна" рассказывала, что у Багамских островов нашли затонувший испанский галеон с сокровищами.

Также мы писали, что у берегов Исландии на затопленном корабле обнаружили 4 тонны золота нацистов.