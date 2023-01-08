Подводим итоги 319-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за сутки отражены атаки россиян в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области - а также Раздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

В целом противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

О продвижении РФ в Соледаре, о чем сообщал вчера ряд источников, в сводках утром и вечером не говорилось. Но ситуацию отдельно комментировали военные чиновники.

Как признал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, ситуация в Соледаре непростая. Идут жестокие бои, но город не под контролем противника. "Наши подразделения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Череватый.

Комментировать вопрос контроля над важнейшими транспортными артериями, окружающими город, Череватый не стал, отметив лишь, что "есть и наш контроль, и контроль врага".

Как "сложную" оценила ситуацию и заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сейчас очень тяжело в Соледаре", - отметила Маляр.

Она также сказала, что большая часть украинской армии на сегодня – мобилизованные, то есть непрофессиональные военные, а потому, как можно понять из слов Маляр, есть проблемы с их боеспособностью и стойкостью на поле боя. "И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны", - сказала замминистра.

И, хотя продвижения россиян в Соледаре ВСУ официально не подтверждают, американские военные эксперты из "Института изучения войны", заявляют, что оно есть. На кадрах с геолокацией видно "вагнеровца" на заводе "Артемсоль" в центре города, заявляют аналитики в своей утренней сводке.

Украинские войска удерживают северо-западную часть населенного пункта, добавляют эксперты после анализа фото и видео. Также "силы группы Вагнера продвинулись в Клещеевку" к югу от Бахмута.

То есть продолжается процесс попыток окружить Бахмут и перерезать основные транспортные артерии.

Несмотря на это, россиянам еще далеко до окружения Бахмута, полагают в "Институте". Трасса Северск-Бахмут находится в семи километрах от подтвержденных границ российского наступления, а Славянск-Бахмут - в 13, пишут эксперты.

А вот оценка ситуации в Соледаре и Бахмуте от противника - куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина (вагнеровцы являются основой российских сил, которые наступают на эти города).

Он говорит, что Бахмут является "уникальным и очень сложным местом" с точки зрения ведения боевых действий.

"Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами. Второе, окрестности Бахмута — комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье - уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями", - говорит Пригожин.

"И вишенка на торте — система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80–100 м, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся еще с Первой мировой войны", — заявил Пригожин.

На юге российские войска продолжают оставаться на Кинбурнской косе, сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует столь легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Контроля абсолютного нет ни у одной из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где ведутся бои", - объяснила Гуменюк.

Конец перемирию и новые обстрелы

После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ.

Семь ракетных ударов россияне нанесли по Краматорску и два по Константиновке. В обоих городах - прилеты по промзонам и промышленным объектам. Также городские власти Краматорска сообщили о прилете в два учебных заведения.

Удары по Краматорску этой ночью минобороны РФ назвало "операцией возмездия" за новогодний удар ВСУ по Макеевке, где погибло много российских мобилизованных. Россияне утверждают, что поразили два общежития и уничтожили там "более 600 украинских военнослужащих".

Украина опровергла это заявление.

"Эта информация столь же соответствует действительности, как так и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению больших скоплений их личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", - заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Запорожье ночью был прилет кассетных боеприпасов на территорию складских помещений, сообщил губернатор Александр Старух. А в Мерефе Харьковской области, где вчера был ракетный удар, попали в промышленное предприятие.

Об утреннем обстреле Авдеевки рассказал народный депутат Муса Магомедов. По его словам, под огнем был район от городского стадиона до шестой школы, горели многоэтажки. "Попали и в дом, где работает единственный магазин в городе (благодаря местным и сотрудникам полиции пожар удалось погасить)... Пострадавших нет", - сообщает Магомедов.

Паблики "ДНР" сегодня писали о двух ударах по электростанциям, которые находятся на неподконтрольных территориях. В результате удара "Хаймарсов" повреждена Старобешевская ТЭС в поселке Новый Свет (примерно 40 км от линии фронта к югу от Донецка).

Также сообщали о взрыве в районе Зуевской ТЭС, но местные "власти" говорят, что на подлете сбита ракета "Точка-У", и станция работает штатно. Но упавшими осколками повреждена промзона предприятия.

Был сильный прилет и по Донецку. Там обстреляли металлопрокатный завод в районе Щегловского кладбища, на Авдеевском направлении.

Сегодня Воздушные силы Украины показали, как сбивают ракетой С-300 российский беспилотник "Орлан-10". Отметим, что в последнее время "Орланов" на фронте и в украинском тылу стало появляться все больше. Этот дрон предназначен главным образом для разведки и целеуказания.

По оценкам газеты New York Times, пуск одной ракеты С-300 стоит в районе 140 тысяч долларов.

Оценки стоимости "Орлана" разнятся. Пишут, что это в среднем порядка 100 тысяч долларов, но сумма включает в себя и комплекс управления дроном - ноутбуки, антенны и катапульту для запуска (то есть сам БПЛА стоит дешевле).

Но вряд ли "Орланы" запускают, чтобы разрядить украинскую ПВО - есть и более дешевые беспилотники типа "Шахидов". Скорее всего они ведут разведку для ракетных ударов и отслеживают перемещения украинских войск.

К слову, новую массированную атаку россиян на украинскую инфраструктуру прогнозируют в ближайшие дни - возможно, уже завтра - Главное управление разведки. "Новый массированный удар может быть в холодную погоду. Температуры падают, а россияне не атаковали нас уже несколько дней", - цитирует спикера ГУР Вадима Скибицкого Corriere della cerra.

Белорусские учения

Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь, свидетельствует мониторинговая группа "Беларуськи Гаюн".

За последние два дня в Витебск могло быть переброшено минимум 1400-1600 солдат ВС РФ, утверждают наблюдатели. "Дополнительным подтверждением является то, что вечером 6 января в разных местах города были замечены солдаты ВС РФ, которые ходили группами по несколько человек и посещали магазины", - пишет "Беларуськи Гаюн".

Военные прибывали в последние дни эшелонами по 700-800 человек в каждом.

Власти страны сегодня сообщили, что в Беларуси с 16 января по 1 февраля будут проходить летно-тактические учения с Россией. Сообщается, что сегодня в Беларусь прибыла российская авиационная составляющая этих учений.

По данным минобороны РБ, для учений будут задействованы все аэродромы и полигоны сил ВВС и ПВО. И, скорее всего, за время этих учений воздушная тревога в Украине станет звучать чаще.

По словам главы обороны Киева Александра Павлюка, в ближайшее время Украина не видит вероятности наступления со стороны Беларуси. Но ситуация может измениться.

"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас восстанавливаются Россией на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним".

При этом Павлюк уверен, что России будет сложно наступать на Киев из Беларуси.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению: это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1 000 км, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонительных сооружений создана мощная система обороны, так просто пройти будет невозможно", - заявил они эфире телемарафона.

На границе "сплошные завалы и минные поля", которые не позволят российской группировке пройти. "К тому же по ним спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы", - заявил Павлюк.

Но в целом, с точки зрения украинского командования, как видим, ситуация с Беларусью остается неоднозначной и вынуждает Киев планировать военные действия с учетом возможной угрозы с данного направления.

Большинство комментариев от Украины сводится к тому, что данную угрозу россияне создают специально, чтоб оттягивать на границу с Беларусью украинские подразделения.

Но, как видим, не исключают и открытия нового направления атаки. А потому ВСУ здесь действительно вынуждены держать группировку войск и заниматься созданием оборонительных рубежей.

Военные перспективы

На востоке Украины, где идут основные бои, установились низкие температуры. По данным Гидрометцентра, сейчас там в районе 14-16 градусов мороза. При этом до 12 января будет постепенно теплеть, но и тогда по ночам будет мороз до -9.

Это значит, что грунт промерзнет для продвижения тяжелой техники. И обе стороны могут активизировать боевые действия.

В Лондоне пишут, что российское командование, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на запорожском направлении. Об этом свидетельствует то, что Россия усиленно работает над улучшением обороны в этих секторах, говорится в очередной сводке британской военной разведки.

"В последние недели Россия укрепила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов. Россия сохраняет большие силы в этом секторе", - пишут военные аналитики.

Они обращают внимание на то, что крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно поставит под вопрос жизнеспособность российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область России и Крым. Украинский успех в Луганске еще больше подорвет декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса.

"Решить, противодействие какой из этих угроз следует отдать приоритет, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию", - заключает британская разведка.

При этом, по словам, спикера ГУР Скибицкого, Россия и сама может начать наступление на Запорожскую область, а на харьковско-луганском направлении будет пытаться остановить украинское контрнаступление.

Наступление в Запорожской области может быть важно для россиян по причинам, о которых мы уже писали - отодвинуть фронт от сухопутного коридора в Крым, а также выйти в тыл донбасской группировке ВСУ и подойти вплотную к крупным городам приднепровья - Запорожью и Днепру, которые представляют собой крупнейшие тыловые и логистические центры для украинских войск. А при удачном стечении обстоятельств и захватить их.

Но действительно ли россияне готовятся там наступать - пока вопрос.

При этом то, что наступление здесь планируют ВСУ - очевидно, так как это направление, возможный успех на котором будет означать потерю Россией всех захваченных частей Запорожской и Херсонской областях и поставить под удар ВСУ свои позиции в Крыму.

Другой вопрос, когда это наступление начнется и есть ли достаточно сил у ВСУ для того, что прорвать здесь российский фронт.

"Корейский сценарий" и "Путин не может проиграть"

В качестве варианта остановки войны Украине предлагают "корейский сценарий", заявил сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отметим, что этот сценарий включает разделение территорий без подписания мирного договора и политического урегулирования, но с фактической остановкой войны, как произошло с Северной и Южной Кореей, которые поделились по 38-й параллели и линия фронта по этому рубежу стала де-факто границей между двумя странами.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

Он снова повторил свои недавние заявления о том, что представитель Путина Дмитрий Козак сейчас ведет переговоры об этом в Европе.

По словам Данилова, Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они (россияне - Ред.) готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть сейчас (то есть, нынешнюю линию фронта - Ред.) и заставить нас, чтобы мы вышли на какое-нибудь перемирие".

При этом на Западе считают, что при любых форматах Россия не уйдет с уже захваченных территорий по своей воле. Такое мнение выразили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-шеф Пентагона Роберт Гейтс в колонке для Washington Post.

Публикация вышла под заголовком "Время не на стороне Украины".

"Для Путина поражение не вариант… Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад", — говорится в публикации.

По мнению бывших американских топ-чиновников, экономика и военный потенциал Украины сейчас зависят от помощи Запада, в особенности от США. Нынешнюю обстановку Райс и Гейтс называют "военным тупиком". Они считают, что если ВСУ не удастся добиться прорыва на фронте, давление на Киев со стороны Запада о начале переговоров с Россией будет расти.

"В отсутствие еще одного крупного украинского прорыва и успеха против российских войск давление Запада на Украину с целью переговоров о прекращении огня будет усиливаться по мере того, как проходят месяцы военного тупика. В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня оставит российским силам сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы", - пишут авторы.

Единственным выходом они видят предоставление Украине максимального количества оружия в сжатые сроки, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

И, как мы видим, новые виды бронетехники, которые начнут поставляться уже этой зимой показывают, что Запад принял решение попытаться обеспечить военную победу ВСУ - по крайней мере, на одном направлении (например, на мелитопольском). Даже один крупный успех украинских сил поможет сохранить общественную поддержку поставок оружия Киеву. Что в условиях сильной инфляции в Европе и США совсем непросто.

Показательными стали результаты опроса, проведенного в Германии. Большинство немцев скептически относятся к поставкам в Украину танков и бронемашин. Об этом говорят результаты опроса института общественного мнения Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Решение правительства Германии о поставке боевых машин пехоты Marder 49 процентов опрошенных считают скорее неверным, а 40 процентов - скорее правильным. По танкам разрыв еще больше: 50 процентов против передачи в Украину боевых танков, 38 процентов - за.

И, если на фронте у Киева не будет значительных успехов, то Западу действительно будет сложно обосновать своему населению и бизнесу, почему нужно продолжать войну, а не договариваться о ее окончании.