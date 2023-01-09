В России умер создатель ракетных комплексов "Калибр" Павел Камнев. Ему было 85 лет.

Об этом сообщает в понедельник, 9 января, пресс-служба компании "Алмаз - Антей", пишут российские СМИ.

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", Герой Труда РФ Павел Иванович Камнев", - говорится в сообщении.

Пресс служба отмечает, что "Камнев был одним из столпов российского оборонно-промышленного комплекса, учёным в области ракетостроения".

Согласно открытым данным, Камнев - создатель семейства ракет большой дальности "Калибр". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки. "Калибры" были разработаны ОКБ "Новатор" (АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей").

"Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны России, экспортных образцов вооружений", - говорится в сообщении.

Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, получив распределение на Свердловский машиностроительный завод имени М. И. Калинина, где прошёл трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора - руководителя предприятия.

В апреле 2017 года был назначен на должность научного руководителя Концерна ВКО "Алмаз - Антей" и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор".

Камнев - автор более двадцати изобретений, соавтор свыше трёхсот научно-технических отчётов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Ранее мы писали, что, по данным ГУР Минобороны Украины, российские оружейные заводы после начала войны смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр". Это около 40 новых ракет в месяц.

Также "Страна" рассказывала, что Россия запаслась импортными комплектующими для производства высокоточных ракет еще до вторжения. Об этом говорилось в публикации NYT.