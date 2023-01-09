Медиарегулятор Нидерландов, Комиссия по СМИ, выдал российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" разрешение на коммерческое телевизионное вещание.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Как видно по дате сообщения, решение принято еще 22 декабря 2022 года. Журналисты обратили на это внимание только сейчас после того, как об этом рассказал корреспондент Латвийского радио в Брюсселе Артем Конохов. "Дождь" пока не комментировал это событие.

Разрешение на вещание под брендом "Дождя" получила компания TVR Studios B.V., говорится на сайте регулятора. В Нидерландах "Дождь" будет вещать под названием TV Rain.

Латвийское радио предположило, что лицензия, вероятно, позволит "Дождю" распространять свои программы по кабельным телевизионным сетям во всех странах Евросоюза, в том числе и в Латвии.

Напомним, 6 декабря 2022 года латвийский Национальный совет по электронным СМИ отозвал у телеканала "Дождь" лицензию на вещание. Это произошло после того, как ведущий канала Алексей Коростелев сказал в эфире, что "Дождь" смог помочь многим российским военным, которые столкнулись с нарушениями во время мобилизации.