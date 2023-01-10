Из Межигорья, где до 2014 года жил бывший президент Виктор Янукович, хотят сделать памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Такой законопроект внес Кабмин в Раду.

Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документом предусмотрено создание такого парка на территории 138,5 гектарах земли, принадлежащей государству.

Межигорье находилось в частной собственности во времена Януковича, затем было передано в распоряжение правительства. И сейчас имеет статус национального парка.

Отметим, что такой статус - выше, чем то, что предлагается Кабмином. На территории нацпарка, коим Межигорье является сейчас, запрещена почти любая деятельность человека, кроме пребывания туристов. Национальные парки существуют по всему миру с главной целью - сохранением экосистемы с местной фауной в первозданном виде.

А вот памятники садово-паркового искусства используются не только в природоохранных, но и в других целях, например, для оздоровления или ведения хозяйства.

Такие парки-памятники могут передаваться земвлевладельцам при условии соблюдения правил их использования.

Напомним, в 2017 году Межигорье передали в собственность государства по решению суда.

Как писала "Страна", в мае 2019 года Межигорье закрывали от посетителей на время передачи новой компании-управителю.