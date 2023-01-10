Подводим итоги 321-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Владимир Зеленский вчера рассказал, что россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. По его словам, своим сопротивлением противнику силы ВСУ выиграли время. И сегодня этот тезис начал активно распространяться среди украинских спикеров.

"Защитники Соледара сейчас делают все, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", - заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Параллельно в российских телеграм-каналах со вчерашнего дня распространяются слухи о том, что украинские войска якобы получили команду на отход из Соледара, чтоб избежать окружения.

В качестве предпосылок к такому решению говорится, что противник взял под огневой контроль основной путь снабжения украинской группировки в Соледаре - дорогу на Бахмут.

Это, в частности, подтвердил главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов, который в последние дни находился в городе.

"На саму дорогу русские выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны", – объяснил он.

Также Бутусов сказал, что россияне пытаются окружить Соледар. "Основная угроза от россиян – это охват города с флангов. Они будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тыл Соледара. Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск", – написал Бутусов.

При этом ни Бутусов, ни украинские военные не подтверждают, что им дан приказ на отход из города.

При этом под контролем ВСУ находится дорога из Соледара на Северск в районе 7-го рудника. Это, по сути, главный сейчас маршрут коммуникаций для украинских подразделений в Соледаре с "большой землей". Сейчас его пытаются перерезать российские войска, атакуя данный район, и результат этих боев будет иметь решающее значение для битвы за город.

О том, насколько интенсивные идут бои за Соледар, говорит ряд факторов. Например, введение в Соледар, а также Бахмут пограничников: с недавних пор Госпогранслужба Украины стала публиковать отчеты действий своих подразделений на этом участке фронта. А вчера на Соледарском направлении погиб начальник штаба подразделения спецназовцев Госпогранслужбы Юрий Юрчик.

То есть резервы для защиты Соледара и Бахмута изыскиваются уже не только в рядах ВСУ.

В соцсетях появляются видео о том, как украинские военные отходят из Соледара, но по ним пока нельзя сделать вывод - означает ли это отход войск из города, либо отвод отдельных подразделений, которые заменяются другими.

По данным британской разведки, россияне сейчас контролируют большую часть Соледара. "Вагнеровцы" сегодня опубликовали видео из центра города недалеко от здания горадминистрации.

При этом битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска (в районе сел Парасковиевка, Красная гора и Подгородное, к которым бои также уже приближаются).

При этом Институт изучения войны фиксирует продвижение россиян к югу от Бахмута в районе Опытного, а российские телеграм-каналы пишут о продвижении армии РФ в Клещеевке. Это важный населенный пункт к юго-западу от Бахмута, через который открывается дорога к трассе на Бахмут из Константиновки и Часова Яра.

New York Times пишет, что вокруг боев в Донецкой области сложилась "мрачная патовая ситуация, которая переняла ритмы титульного боя в супертяжелом весе, когда каждая сторона сражается лицом к лицу в одном из самых продолжительных сражений войны" - в отличие от других участков фронта, где украинская армия эффективно маневрировала, избегая прямых столкновений, заставляя Россию отступать.

Издание в этом контексте сравнило риторику Владимира Зеленского во время боев за Северодонецк и Лисичанск и сейчас, при битве за Бахмут и Соледар. Издание напоминает, что летом президент не был уверен, стоила ли борьба за два разрушенных города жизней около 100 украинских военных в сутки. В случае же с Бахмутом, где потери также высоки, ситуация иная.

"В начале войны руководство Украины более двусмысленно относилось к генеральным боям с большими потерями. На этот раз у него никаких сомнений", - пишет издание. Смену стратегии NYT объясняет тем, что Бахмут "имеет символическое значение для обеих сторон".

Потеря Бахмута и Соледара остановила бы череду побед Украины на фронте и усилила бы сомнения на Западе в том, сможет ли Украина выиграть войну. А для России захват городов прервал бы цепь отступлений и оправдал бы частично отход из Херсона и мобилизацию.

Что касается других участков фронта, то вчера был мощный удар по Очакову в Николаевской области. Генштаб заявлял утром, что прилет был по гражданским объектам.

Но позже губернатор Виталий Ким сообщил, что основной прилет был по складу с боеприпасами - как утверждает глава ОГА, времен Второй мировой войны. "Русские решили, что это склад боеприпасов, и долго и нудно туда стреляли. Вчера ракетой дорогущей, вроде двумя "Кинжалами", пробили метр бетона чтобы взорвать мины Второй мировой войны. Единственное, что они сделали - лишили окон и крыш пол города Очакова, навели панику в Николаеве. Слава Богу никто не пострадал", - сказал Ким.

Российские же телеграм-каналы заявляют, что удар был по складу с боеприпасами ВСУ.

Также сегодня сильно обстреляли Херсон.

Военные перспективы

Судя по всему, именно усиление России на фронте и наступление в Соледаре стали причиной того, что Запад активнее поднимает уровень военной помощи Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня выступила за поставку Украине немецких танков Leopard и другой тяжелой военной техники. "Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая ей нужна для защиты своей территории и с которой она умеет обращаться", - заявила она.

Правда, пока на Западе идут дискуссии по поводу танков - мало кто хочет отправлять их первым. "Европейцы говорят: "Ну, вы знаете, США должны идти первыми". Но администрация Байдена сказала: "Мы хотим, чтобы европейцы были первыми, или мы хотим сделать это вместе". А украинцы просто говорят: "Ради бога, просто дайте нам танки", - описал суть дискуссий источник издания Politico.

Основное давление идет на Германию. Франция совместно с Польшей пытаются убедить Берлин разблокировать поставки Украине боевых танков Leopard 2, пишет Politico. Причина - их много на складах по всей Европе. И, поскольку производитель танков - немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину требует разрешения на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.

Немцы же неоднократно заявляли, что дадут такое разрешение, когда это сделают другие страны Альянса. В Берлине также открыто говорят, что не желают первыми повышать градус противостояния с Россией и избегают глобального конфликта.

Но дилемма, вероятно, в том, что в товарных количествах имеются в Европе только "Леопарды". Американские "Абрамсы", как заявляют в США, слишком дорогие в обслуживании и сложные в управлении. Кроме того, за океаном опасаются попадания в руки России секретных технологий своих танков. А это практически неизбежно, поскольку танк - оружие наступления, и рано или поздно попадет к россиянам, ведь какое-то их количество в любом случае будет подбито.

Вместо "Абрамсов" Штаты рассматривают поставки дополнительной бронетехники. А именно - отправки в Украину боевых бронированных машин Stryker, "чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России". У Байдена могут включить их в новый пакет помощи, которого ждут в конце следующей недели - во время следующего заседания "Рамштайна"(контактной группы по обороне Украины).

Источники Politico говорит, что окончательное решение по "Страйкерам" еще не принято, и машины могут включить не в следующий пакет, а позже.

Stryker - это восьмиколесная бронированная машина, которая может работать в снегу, грязи и песке, хотя подвижность на бездорожье ограничена отсутствием гусениц. Броневик "не так хорош, как Bradley для танкового боя, но хорош для защиты пехоты и приближения к бою". Армейские операторы говорят, что колесная машина движется тише, чем Bradley, и отмечают, что она может перевозить больше солдат, девять по сравнению с шестью.

Отправляя в Украину новые партии военной помощи, американцы "стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий", заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, в настоящий момент "в Украине действует несколько видов динамики". "Одна динамика заключается в том, что украинцы планомерно продемонстрировали свою стойкость и также эффективность на поле боя", - сказал он.

"Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты, а также системы противовоздушной обороны", - заявил Прайс.

Из других оценок хода войны можно отметить статью в CNN, где утверждает со ссылкой на официальных лиц США, что интенсивность артиллерийского огня России на фронте резко сократилась, местами на 75%.

Издание приводит 2 возможные причины этому:

1. Нормирование артиллерийских снарядов из-за низкого уровня поставок вследствие дефицита боеприпасов.

2. Более широкая переоценка тактики после успешных украинских наступательных действий осенью прошлого года.

Официальные лица в Украине и США конкретных причин не называют.

Достоверность этих оценок, естественно, проверить трудно. Но, напомним, что в российской блогосфере в последнее время также часто всплывает тема снарядного голода. При этом, правда, добавляется, что производство снарядов постепенно наращивается.

Важное заявление о послевоенных перспективах Украины прозвучало сегодня из Евросоюза.

Украина не сможет стать членом ЕС до тех пока пока не закончится война, и в Украине остаются российские войска. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Дипломат указал, что прекращение войны - одно из условий вступления Украины в Евросоюз. При этом союзники должны продолжать помогать ей, чтобы она вышла "из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной" и имела возможность сама сделать выбор о вступлении в ЕС.

В целом посыл ясен и он уже звучит из уст европейцев не первый раз - Украина не может стать частью ЕС пока идет война.

Россия и Китай

Показательная статья сегодня появилась в британской Financial Times об отношениях России и Китая.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что, вопреки слухам, РФ не предупреждала Китай о вторжении в Украину во время Олимпиады в Пекине.

Financial Times пишет, что замглавы МИД Китая даже понизили в должности из-за того, что он не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину.

По информации издания, Путин не предупреждал Си Цзиньпина о нападении на Украину, но говорил, что Россия будет готова ответить в случае атаки украинской армии на российские территории. Теперь в правительстве Китая говорят о недоверии лично Путину.

По данным FT, Китай допускает, что Россия выйдет из конфликта с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной державой".

Трудно сказать насколько это все соответствует действительности (само по себе странно, что такой инсайд появился спустя почти год после описываемых событий) и не является ли игрой Запада на раскол между Китаем и Россией, либо игрой Китай, чтоб создать у Запада впечатление (возможно ложное), что с Москвой у Пекина не настолько тесные отношения, как многие думают.

В реальности же значению будут иметь практические вещи.

Во-первых, продолжит ли Китай расширять закупки российских товаров.

Во-вторых, продолжит ли Китай закрывать потребности России в импорте товаров (в первую очередь - оборудования) после перекрытия в РФ экспорта с Запада.

В-третьих, начнет ли Китай поставлять в РФ продукцию военного назначения.

От ответа на эти вопросы, во-многом, и будет зависеть способность России продолжать войну или даже наращивать свои усилия на фронте.