В аэропорту британской столицы (Лондона) Хитроу пограничники во время плановой проверки обнаружили пакет, на котором были следы урана.

Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел 29 декабря прошлого года.

Командир Ричард Смит сказал, что количество загрязненного материала "было чрезвычайно малым и, по оценкам экспертов, не представляет угрозы для населения".

Он также добавил, что расследование продолжается. По данным полиции, как сказал Смит, пока оно не связано с какой-либо прямой угрозой.

Правоохранители уточнили, что обнаруженный материал был идентифицирован как загрязненный ураном, и никто не был арестован. Офицеры работают дальше, чтобы обеспечить отсутствие риска для населения.

Отметим, уран является природным металлом, но он вредный для человека, поскольку является важным ядерным элементом.

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