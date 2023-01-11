Российские войска в большей степени контролируют Кинбурнскую косу. Над херсонскими островами постоянного контроля нет ни у ВСУ, ни у армии РФ.

Об этом сообщил в среду, 11 января, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

"В настоящее время, в принципе, это касается не только Потемкинского острова, это касается всей группы островов на этом направлении. Постоянного контроля над этими островами нет, однако огневой контроль за ситуацией на этих островах со стороны Сил обороны продолжается. Кинбурнскую косу больше контролирует противник", - заявил Ерин.

По его словам, благодаря огневому контролю ВСУ, противник не может сосредоточивать большое количество войск на Кинбурнской косе.

"Поэтому говорить о каком-то определенном контроле со стороны оккупантов можно, но сказать, что это какой-то большой контроль - нет", - пояснил Ерин.

Он добавил, что освобождение и островов, и Кинбурнской косы возможно только при общем освобождении украинской территории.

"Отдельное освобождение косы нецелесообразно, потому что там открытая местность и огневое поражение со стороны противника может нанести больший вред, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории", - сказал Ерин.

Как писала "Страна", россияне продолжают активно обстреливать Николаевскую область с территории Кинбурнской косы.

Также мы сообщали, что руководитель пресс-центра оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ регулярно накрывают позиции РФ на Кинбурнской косе, однако россияне имеют возможность подтягивать туда дополнительные силы с левобережья Херсонской области.