Подводим итоги 322-го дня войны в Украине.

Что происходит в Соледаре?

Самые напряженные события сейчас происходят в Соледаре Донецкой области.

Вчера ближе к вечеру ЧВК "Вагнер" стала публиковать видео из района горадминистрации и соляных шахт. Географически это центральная, западная и северо-западная часть Соледара, где сконцентрировалась оборона ВСУ.

Оборонять этот район проще благодаря наличию рудников.

А позже в одном из соляных шахт появился куратор "Вагнера" Пригожин. На опубликованном видео ему говорят, что сверху находятся позиции ВСУ. Однако Пригожин сказал, что город уже захвачен, а оставшаяся в нем часть украинских войск попала в окружение.

Сегодня днем российское минобороны выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. То есть, полный захват города, о котором объявил куратор ЧВК "Вагнер", минобороны не подтверждает. Осторожно на этот счет высказался и представитель Кремля Дмитрий Песков, признав, что "есть положительная динамика", но не подтвердив взятия Соледара.

Интересный штрих - в сводке МО РФ говорится, что город блокировали российские ВДВ, тогда как Пригожин вчера утверждал, что там ведут бои только "вагнеровцы". Видимо, это отголосок наблюдаемой ныне все более жесткой конкуренции между минобороны РФ и ЧВК Пригожина (о ней мы еще скажем чуть ниже).

Украина, в свою очередь, опровергла, что Соледар под контролем России. "Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда", - сказал с утра спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Позже замминистра обороны Анна Маляр добавила, что "противник пытается полностью захватить город, но не имеет успеха".

Вечером украинский Генштаб сообщил, что российская армия пытается взять под контроль и сам Соледар, и пути снабжения украинских подразделений. Как утверждается - россияне несут большие потери, бои продолжаются.

Часть российских телеграм-каналов также пишет, что город пока ещё целиком не взят и, как минимум, в северо-западной его части ВСУ сохраняют позиции.

Украинские военные на местах также опровергают захват "вагнеровцами" всего Соледара и окружение там украинских войск. Хотя и говорят, что ситуация тяжёлая.

Бойцы ВСУ также опубликовали снятое с коптера видео - с передвижением россиян по городу. Российские телеграмм-каналы утверждают, что на видео район рудника номер 4 на западной окраине Соледара. Другие пишут, что это района рудника номер 7 на северо-западной окраине. Журналисты из проекта радио "Свобода" Донбасс.Реалии говорят, что на видео - район предприятия "Артемсоль" и центральная часть города. То есть, там уже находятся россияне. Причем на видео не было видно боев - российские военные шли между домами и их никто встречным огнем не встречал.

При этом, как писалось выше, официальные украинские лица признают, что ситуация в городе сложная, а Арестович сказал, что были подразделения, которые бежали с линии фронта.

Но, повторимся, позиция Украины - город полностью россиянами не захвачен, украинские войска там не окружены и продолжают удерживать позиции.

Также продолжаются бои за соседний Бахмут. В минобороны РФ сегодня заявили о захвате поселка Подгородное к северо-востоку от Бахмута. В Украине этого не подтверждают. В обеих сводках Генштаба за сегодня Подгородное не упоминается.

Из Подгородного на северо-запад ведет дорога, которая выходит на трассу Бахмут-Славянск - одна из основных артерий снабжения Бахмута. Очевидно, ее и хотят перерезать россияне, атакуя и Подгородное, и расположенные рядом Благодатное и Красную гору.

Как мы уже писали - это часть общего манёвра РФ по попытке блокировать Бахмут на севере и северо-западе. С этой же целью россияне сейчас наступают на Клещеевку к юго-западу от города, чтоб потом выйти на трассу из Константиновки в Бахмут.

"Втянулись в битву на условиях России"

Прогнозы относительно событий в Бахмуте-Соледаре разные.

Советник Офиса президента Арестович заговорил о том, что взятие Соледара не принесет россиянам пользы. "Возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесет противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь", - заявил советник Офиса президента в эфире "Фейгин Live".

То есть, он допустил потерю Соледара.

Американский "Институт изучения войны" с утра заявил, что даже в случае потери Соледара Бахмут сможет сопротивляться еще продолжительное время. А вот у Wall Street Journal прозвучала другая оценка.

Издание пишет о больших потерях ВСУ на этом участке фронта. Поэтому западные и украинские официальные лица, а также военные и эксперты все больше беспокоятся о том, что Киев позволил втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями".

"Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье.

То есть источники WSJ всерьез рассматривают перспективы полного захвата Соледара и блокировки основных путей снабжения из Бахмута.

Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, сражающийся в Соледаре, сообщил CNN, что ситуация "критическая", а число погибших настолько велико, что "никто их не считает". Он описал поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут уследить за растущим числом погибших.

"Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно захватывают и перехватывают. То, что сегодня было нашим домом, на следующий день становится домом Вагнера", - заявил он.

Военный говорит, что личный состав украинских частей несет большие потери и из-за постоянного появления новых бойцов "даже нет времени запоминать позывные друг друга".

Боец полагает, что военное командование Украины в конце концов откажется от борьбы за Соледар. "Все понимают, что город будет оставлен. Все это понимают. Я просто хочу понять, в чем смысл (борьбы за каждый дом - CNN.) Зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть его сегодня или завтра?", - приводит CNN слова солдата.

Другой украинский военный в Соледаре сообщил CNN сегодня вечером, что он и его товарищи остались в населенном пункте, но ситуация "очень сложная" и что следующие 24 часа или около того будут критическими.

"Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой", — сказал в текстовом сообщении солдат, имя которого не называется из соображений безопасности.

"Не верьте тому, что они (русские) говорят. Мы держимся там. Хотя практически самостоятельно. Без командиров", — сказал украинский солдат CNN.

Он добавил, что следующие 24 часа будут "очень трудными".

"В эти дни для города все решится. Поскольку мы в ловушке, они хотят нас окружить", — сказал он.

Солдат заявил, что, если ближайшие украинские части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить. Он сказал, что русские глушат украинскую связь, что чрезвычайно затрудняет координацию.

"Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними мы не имеем", — добавил солдат.

Так или иначе, но, судя по заявлениям украинского командования, покидать город пока нет намерений, а главной задачей считается нанести максимально высокие потери наступающим российским войскам (основу которых составляет ЧВК "Вагнер"), обескровить их, чтоб не осталось сил на аналогичный по мощности штурм Бахмута.

Тактика "Вагнера"

Говоря по высоких потерях сторон в битве за Бахмут и Соледар, Wall Street Journal приводит мнение украинского военного, который считает, что россияне теряют меньше солдат в этих боях.

"Это не я, это царь Леонид придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для вас местности", - сказал один украинский военачальник в Бахмуте, имея в виду правителя Спарты, сражавшегося с Персидской империей при Фермопилах. "Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу русских. Если так будет продолжаться, мы можем закончиться".

При этом, среди украинских военных экспертов чаще стали говорить о тактике ЧВК "Вагнер", которая позволяет армии Пригожина штурмовать мощные укрепрайоны и продвигаться вперед.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на действующих офицеров ВСУ, описывает тактику "Вагнера".

1. Сначала на рубеж выдвигается первая группа, как правило из 8 человек. Вся группа максимально загружена боекомплектом, у каждого огнемет "Шмель". Их задача дойти до точки и закрепиться. Они почти смертники. Их БК в случае неудачи предназначен для следующих групп.

2. Группа максимально сближается с украинцами и максимально быстро закапывается. На дереве оставляют белую тряпку или другой знак, чтобы следующая группа ориентировалась в случае гибели предшественников и нашла, где уже вырыты укрытия и где есть оружие из БК.

3. Во время огневого контакта "вагнеровцы" выявляют украинские огневые позиции и передают их своей артиллерии. Как правило, у них работают 120-мм и 82-мм минометы. До 10 минометов одновременно начинает подавлять выявленную украинскую позицию. Артиллерийская подготовка может занять несколько часов подряд.

4. За это время в 500 метрах от первой группы сосредотачивается вторая группа. Она имеет более легкую экипировку. И под прикрытием артиллерии эта группа начинает штурм украинской позиции. Если второй группе не удается взять позицию, за ней следует третья и даже четвертая. То есть четыре волны по восемь человек на одну украинскую позицию.

5. В одной из групп есть оператор БПЛА. Он координирует огонь артиллерии прямо с поля сражения.

6. Если им удается подавить украинскую позицию, они ее зачищают, используя дрон, гранаты, стрелковое оружие.

Отметим, что в последнее время у российских войск стало больше беспилотников разных типов. Ранее мы уже писали еще об одном слагаемом тактики "Вагнера" - постоянная воздушная разведка украинских позиций, поиск слабых мест и сопровождение групп во время боя через дроны-наблюдатели.

В то же время, оппоненты российской власти заявляют, что процент погибших в лобовых атаках среди бывших заключенных, которые согласились рекрутироваться в "Вагнер", крайне высокий и является, собственно, платой за продвижение вперед. В их описание тактика "Вагнера" - это по сути тактика штрафбатов времен Второй мировой, но с широким использованием военно-технических достижений 21 века.

Основатель проекта Gulagu.Net российский правозащитник Владимир Осечкин сообщил, что "полугодовую командировку" (после которой им обещана амнистия) переживают только 15-20% завербованных заключённых. Большая часть из выживших получают тяжелые ранения. Общее число потерь среди "заключенных" в ЧВК, по данным Осечкина, составляет более 10 тысяч человек.

Кроме того правозащитник, на основе разговоров с "вагнеровцами", заявил, что в ЧВК практикуется расстрел командирами своих подчинённых за различные проступки - вроде бегства с поля боя. По словам Осечкина были случаи, когда своя же артиллерия накрывала группы "вагнеровцев", которые хотели сдаться украинским войскам.

"Были случаи, когда по 7-8 человек, целое отделение заключенных, пытается сдаться, а их со спины мощными снарядами накрывают, их разрывает на куски", - заявил Осечкин.

Герасимов заменил Суровикина. Что происходит?

Сегодня в России поменяли командующего "спецоперацией" в Украине. Им стал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Причем свою прежнюю должность он сохранил.

Ранее объединенной группировкой российских сил в Украине командовал Сергей Суровикин. Теперь он стал одним из замов Герасимова. Еще два зама - главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

Валерий Герасимов

В минобороны РФ это назвали "повышением уровня руководства "спецоперацией". "Повышение уровня руководства "спецоперацией" связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", - заявили в министерстве.

Очевидно, это мощное усиление позиций Герасимова. Причем произошло это на фоне информационной кампании в российской (и не только) блогосфере против Шойгу и Герасимова с периодическими прогнозами об отставке обоих.

По распространённому в медийных кругах мнению, за этой кампанией стоит куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, который в последнее время фактически в открытую конфликтовал с руководством минобороны РФ, а "вагнеровцы" даже записали видео, на котором назвали Герасимова "пид@ром". При этом "штабным в московских тёплых кабинетах" в рамках этой кампании противопоставлялся "боевой отец-командир" Суровикин.

Но, как видим, результат этих усилий оказался обратный. По крайней мере пока.

И если российскую армию после назначения Герасимова будут преследовать крупные неудачи, то именно Герасимов, сконцентрировавший все рычаги командования боевыми действиями в Украине, естественно, окажется крайним. И его враги, которые ранее прочили ему отставку, приложат все усилия, чтоб подсветить проблемы.

Если же отвлечься от персоны Валерия Герасимова, то можно сделать вывод, что российское руководство в целом резко повысило статус командующего "спецоперацией". По сути, ему теперь подчинены все российские вооруженные силы и сконцентрированы огромные ресурсы (чего не имел в своем распоряжении Суровикин).

Из обсуждаемых в российских телеграмм-каналах версий для чего это сделано можно выделить такие.

1. Цель - повысить управляемость, ускорить процесс принятия решений и избежать дублежа полномочий, когда действующей армией фактически командовал (и распоряжался военными ресурсами РФ) Герасимов, но при этом был ещё и Суровикин со своим штабом и полномочиями. При том, что отношения между этими двумя генералами, по слухам, уже давно напряженные. Теперь в руках Герасимова сконцентрированы фактически все ресурсы и рычаги управления российскими войсками в Украине.

2. Назначение Герасимова - признак того, что готовится крупное наступление российских войск, для руководство которым начальник генерального штаба принял непосредственно на себя командование боевыми действиями армии РФ в Украине.

К слову, спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что "перспектив мирных переговоров с Украиной нет".

Первые "Леопарды" для Украины

Польша передаст Украине роту немецких тяжёлых танков Leopard - то есть 14 единиц. Об этом заявил сегодня во Львове президент страны Анджей Дуда. То есть прецедент с поставками основных танков НАТО для Украины создан. И дальше это решение могут принять и другие государства.

О том, что страны НАТО предоставят для ВСУ современные тяжёлые танки "Страна" писала в нашем предновогоднем прогнозе на 2023 год.

Прогноз, как видим, сбывается. Этому предшествовали публикации в западных СМИ о том, что без предоставления Украине современных танков для перехода ВСУ в наступление война зайдёт в тупик, который выгоден России и может привести к победе Москвы.

Правда, остаются вопросы.

Во-первых, когда будут предоставлены танки. Дуда сказал, что их предоставят "в рамках международной коалиции". Ранее Германия (а именно она как производитель танков должна дать добро на их поставки Украине из третьих стран) заявляла, что не будет самостоятельно поставлять танки, а только если такое решение коллективно примет альянс.

Поэтому - означает ли заявление Дуды, что альянс (и, соответственно, Германия) такое решение уже принял? Либо это пока лишь выражение готовности поляков передать танки, если такое решение будет принято в будущем? От ответа на этот вопрос зависят сроки да и сама возможность поставок.

Во-вторых, количество. Танковая рота, которую пообещал Дуда, по натовским стандартам это 14 танков. А Залужный говорил о необходимости в нескольких сотнях танков для организации наступления на одном направлении. Зеленский сегодня заявил, что у России "тысячи танков".

Запрошенное Залужным количество на вооружении европейских стран имеется. И они, теоретически, могут быть поставлены.

Вопрос количества принципиально важен. Потому что "Леопарды" хоть и мощное оружие (по мнению западных экспертов, более мощное, чем большинство российских танков, хотя российские эксперты с этим утверждением традиционно спорят), но все ж таки это не неуязвимое "чудо-оружие". У россиян есть противотанковые ракетные системы, которые способны поражать "Леопарды" (по крайней мере, российские СМИ писали, что курды в Сирии подбивали из них "Леопарды", которые были на вооружении у турков). Не говоря уже о возможности поражать артиллерийским огнём. А потому потери танков при наступлении будут и немаленькие.

От ответа на эти вопросы и зависит оценка влияния поставок танков на ход боевых действий.

Но сам факт польских заявлений говорит о том, что в НАТО какое-то решение, возможно, уже принято или готовится. И озвучить его могут на ближайшем заседании "Рамштайна" 20 января.

В НАТО связывают усиление военной поддержки с продвижением России на Донбассе.

"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украине", - заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Судя по тому, что Запад только начинает раскручивать маховик поставки тяжелой бронетехники Украине, крупное наступление с ее помощью ВСУ смогут провести не раньше весны (о таких сроках, кстати, уже упоминалось в цитированной выше статье The Wall Street Journal).

Не исключено, что Россия захочет противопоставить этому свое масштабное наступление, которое, как неоднократно заявляли представители украинского командования, готовится. И одной из целей такого наступления может быть опережение западных поставок либо их блокировка (если ударят по западной Украине через Беларусь - а такой вариант переодически в СМИ обсуждается).

Впрочем, есть еще несколько перспективных театров наступления, которые могут решить те или иные задачи (например, удар в Запорожской области, чтобы выйти к Запорожью и Днепру и отодвинуть линию фронта от сухопутного коридора в Крым). Но куда именно пойдет Россия - и пойдет ли, а не уйдет, к примеру, в глухую оборону за исключением Донбасса - покажут события ближайшего месяца-двух.