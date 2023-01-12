В Великобритании скончался известный рок-гитарист Джефф Бек. Ему было 78 лет. Причиной смерти представители семьи музыканта называют бактериальный менингит.

Об этом сообщает Pitchfork.

В начале 60-х годов Бек играл в лондонских группах Rumbles, The Tridents, Night Shift и Screaming Lord Sutch. В 1960-х годах он выступал в составе Yardbirds, в которую также входили музыкант Эрик Клэптон и один из основателей Led Zeppelin Джимми Пейдж.

Сотрудничество Бека с Yardbirds была недолгим: он ушел в 1966-м и выпустил дебютный сольный альбом "Truth" два года спустя. "Beck-Ola" - первый студийный лонгплей - был представлен в 1969 году.

К 1971 году Бек реформировал группу Jeff Beck Group и изменил звучание, что в результате дало толчок к возникновению жанра джаз-фьюжн.

Бек вернулся к сольной карьере в 1975 году, выпустив "Blow By Blow" - полноценный альбом в стиле джаз-фьюжн. Альбом был спродюсирован знаменитым продюсером Beatles Джорджем Мартином и стал платиновым в США. Следующая пластинка Бека - "Wired" 1976 года - также стала платиновой.

Джефф Бек - семикратный обладатель премии "Грэмми". В 2003-м журнал "Rolling Stone" включил Джеффа в сотню величайших гитаристов всех времен, а в 2009 году Бек был включен в аналогичный список британского журнала "Classic Rock".

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