В Кремле начали готовиться к президентским выборам в 2024 году с учетом того, что Путин будет принимать в них участие.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента РФ.

По данным источников, Кремль недавно проводил соответствующие консультации с экспертным сообществом.

Президентским выборам в России будут предшествовать региональные выборы в сентябре.

Источники сообщают, что избирательные кампании в регионах "будут проходить в условиях специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях". Эта же повестка сохранится и на президентские.

На данный момент "четких контуров идеологической составляющей" у предстоящей предвыборной кампании Путина еще нет, "хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства".

Предыдущие выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Накануне, 6 февраля Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом и обнародовал его декларацию о доходах. Голосование проходило также на аннексированном украинском полуострове.

Позже Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы президента России в Крыму. В ЕС заявили, что не признают выборы президента РФ на территории Крыма.