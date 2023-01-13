Подводим итоги 324 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня с утра сообщал, что отражены атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области. А также Спорное, Раздоловка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области.

Основное внимание по-прежнему приковано к Соледару. По нему сегодня было много заявлений. Хотя в сравнении со вчерашним днем риторика сторон не слишком изменилась: в России заявляют, что захватили город, в Украине говорят, что бои в нем еще идут.

Утром замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре ночью шли бои, противник поддерживает высокую интенсивность наступления. "Враг бросил почти все основные силы на Донецкое направление", - добавила Маляр.

Днем минобороны России официально объявило о взятии Соледара. По данным ведомства, это "позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске (Бахмуте - Ред.), после чего взять в "котел" остающиеся там подразделения".

Примечательно, что в сообщении не упоминается роль ЧВК "Вагнер". Вместо этого заявляется, что захват Соледара стал возможен благодаря подразделениям ВДВ, "совершившим скрытый маневр" и блокировавших город с севера и юга. Куратор "Вагнера" Пригожин прокомментировал это так: "на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается".

Но позже он всё-таки выступил с обвинениями и заявил, что у ЧВК "Вагнер" пытаются "украсть победу".

"В последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание "ЧВК "Вагнер", не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана. У ЧВК "Вагнер" постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги", - заявил Пригожин.

Отметим, однако, что в российских СМИ, не говоря уже о телеграм-каналах, запрета на упоминание "вагнеровцев" не наблюдается. Наоборот - они там представляются как главные "герои Соледара". Показателен в этом плане вчерашний сюжет на главном федеральном канале "Россия 1" из Соледара, который целиком посвящён "Вагнеру". А в конце сюжета, под слова о том, что подняли «флаг освободителей города», крупным планом показали не государственный флаг России, а флаг «Вагнера» с черепом.

Напомним, в последнее время Пригожин фактически в открытую конфликтовал с руководством минобороны. А "вагнеровцы" даже записали видео на котором назвали главу генштаба РФ (а ныне командующего российскими войсками в Украине) Герасимова "пид@ром".

Также, по распространённому на российском медиарынке мнению, Пригожин стоял за организацией кампании в блогосфере против командования российской армии и, конкретно, против Шойгу и Герасимова. В рамках этой кампании подвигались заслуги как самого Пригожина и ЧВК "Вагнер", так и генерала Суровикина, а также проводилась мысль о необходимости отставки Шойгу и Герасимова.

Однако, по итогу, Герасимов укрепил свои позиции, став командующим "спецоперацией", а Суровикина понизили в должности до его заместителя.

Ближе к вечеру военное командование РФ решило сгладить ситуацию и выпустило отдельное заявление по поводу роли ЧВК "Вагнер".

Оно заявило, что Соледар штурмовала объединенная группировка различных подразделений российских войск. А что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, то эта задача "решалась добровольцами "ЧВК "Вагнер".

Впрочем, учитывая накал страстей, вряд ли на этом конфликт между Пригожиным (и близкими к нему блогерами) с минобороны РФ затихнет. Тем более, чем сам Пригожин ранее неоднократно утверждал, что вообще никто кроме его ЧВК к штурму Соледара не причастен.

Но вернемся к ситуации в городе. Украинские военные опровергли его потерю. "Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений… Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения. Этого не надо делать", - добавил он.

Вечером о продолжающихся боях за Соледар сообщил Генштаб.

Также боец ВСУ с позывным "Мадьяр" записал видео, в котором заявил, что украинская армия продолжает бои в Соледаре. А по некоторым направлениям, по его словам, удалось оттеснить "вагнеровцев".

На Западе другие оценки. Американский телеканал CNN сообщил, что его журналисты стали свидетелем организованного отступления украинских войск из Соледара.

"Наша команда, расположенная примерно в 2,5 милях (4 километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города", - сообщает телеканал.

А офицер ВСУ Тарас Березовец в комментарии CNN заявил, что ВСУ держатся еще на западных окраинах Соледара, но, по его мнению, решение об отходе из города командование примет в течение ближайших дней, так как более удерживать его не имеет смысла.

На такой вариант намекнул вчера вечер и Алексей Арестович. Он сказал, что "если мы оставим Соледар, то это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования".

"Институт изучения войны" (США) считает, что россияне скорее всего еще вчера вытеснили украинские силы из города. "Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения (где еще оказывали сопротивление ВСУ - Ред.)", - говорится в отчете.

Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре, считают американские военные эксперты. А вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, "может иметь в виду оборонительные позиции рядом с городом".

Организация уточняет, что речь о железнодорожной станции Соль, о боях за которую с утра сообщал и Генштаб. Отметим, что позже в ЧВК "Вагнер" заявили, что захватили здание депо этой станции и часть прилегающего к ней микрорайона и здесь продолжаются бои. Также добавим, что административно это место относится к Соледару.

Что будет означать потеря Соледара?

Последствия того, что происходит в городе, уже получили несколько трактовок.

1. По российской трактовке, захват Соледара позволит быстрее окружить Бахмут - один из крупных центров северного Донбасса, после чего можно будет развивать наступление на юго-запад и северо-запад Донецкой области - Константиновку, Краматорск и Славянск. Также упростится задача захвата Северска и нанесению ударов во фланг ВСУ под Кременной.

Российские СМИ продвигают тезис, что в Соледарско-Бахмутской операции ВСУ несут большие потери и сжигают резервы, что удержало Киев от новых наступлений.

2. По украинской и западной версии, большого стратегического смысла захват Соледара для противника не имеет.

"Институт изучения войны" сегодня заявил, что потеря Соледара "вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута". А представитель Белого дома Джон Кирби считает, что потеря ВСУ обоих городов "не будет иметь стратегического влияния на саму войну".

Также украинские спикеры заявляют о больших российских потерях и утверждают, что не Украина, а РФ расходует в этих боях свой потенциал.

Впрочем, очевидным последствием потери Украиной Соледара станет ухудшение положения украинских войск в Бахмуте, так как создаст для россиян плацдарм для усиления давления к северу от Бахмута с целью отрезать его путей снабжения.

Уже сейчас идут бои в поселке Красная Гора к северу от Бахмута. Этот населенный пункт, как и соседняя Парасковиевка, который тоже штурмуют россияне (о боях там сообщалось в сводках Генштаба ВСУ), находится около развилки двух важных для снабжения Бахмута трасс - со стороны Северска и Славянска.

Южнее идут бои за Клещеевку, которая может стать плацдармом для атаки на трассу Бахмут-Константиновка.

Но даже в случае гипотетического отрезания основных дорог, остается несколько второстепенных, которые идут в Бахмут с запада.

То есть, о полном окружении города даже при таком варианте говорить не приходится, но его снабжение будет затруднено. Кроме того, россияне смогут зайти в сам Бахмут сразу с нескольких направлений.

Танки будут, но немного

Время, пока Украина обороняется на Донбассе, Запад использует для пополнения арсеналов ВСУ.

Сегодня стало известно, что Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Срок немалый, но и бои за тот или иной городок на Донбассе могут длиться столько же, если не больше.

Также разыгрывается активная "битва за танки" для Украины. Суть ее описала газета New York Times. Германия, которая пока не дала своего официального согласия на поставку "Леопардов", подвергается давлению со стороны США, Британии и Польши. Они требуют дать такое разрешение, тогда как ФРГ хочет сохранить "особые отношения с Россией".

В администрации Байдена анонимно сообщили изданию, что дискуссии между Берлином и Вашингтоном "очень активные". Немцы не хотят первыми открывать поставки боевых танков для Украины. Они считают, что позиция США отражает нежелание Штатов предоставлять Украине свои танки, и что "всего одного Абрамса из Вашингтона будет достаточно, чтобы Шольц мог действовать".

"Пока сторонники отправки танков сосредоточены на том, чтобы какая-то страна сделала первый шаг", - говорится в материале.

По мнению немецкого эксперта по внешней политике Норберта Реттгена, Шольц предоставит "Леопарды" под давлением союзников, как ранее согласился на поставку гаубиц и "Гепардов". Но если он сделает этот шаг первым, то не сможет сохранить "особые отношения" с Россией.

"Шольц и его партия хотят сохранить отношения с Россией и с Путиным на будущее и думают, что если он даст Украине лучшее, что есть у Германии, Россия воспримет это как разрыв особых отношений. Но давление со стороны союзников становится слишком сильным", - сказал Реттген.

Агентство Bloomberg, впрочем, уверено, что Германия уже приняла решение согласиться на поставки танков Украине и объявит об этом на следующей неделе, когда соберется "Рамштайн" (20 января).

Не исключено, что при этом будет соблюдено первоначальное условие Берлина - чтобы свои танки выделил еще кто-то из НАТО. Британская пресса в лице The Guardian уже сообщает, что это может быть Лондон, который, по данным газеты, в понедельник заявит о решении передать Украине десять танков Challenger 2.

Десять - это даже меньше, чем собирается дать Украине Польша, которая подписалась предоставить 14 "Леопардов" (когда Германия даст на это добро). То есть вопрос количества - а значит, и эффекта этих мер для ВСУ - стоит крайне остро. И здесь от советника Офиса президента Арестовича звучат пессимистические нотки.

"До конца войны мы будем получать все новые и новые виды техники, включая авиацию, но все равно это будет меньше, чем нам нужно. И сильно меньше, чем нам хотелось бы", - заявил он вчера в программе Марка Фейгина.

"Только механизированные тяжелые подразделения могут быть устойчивы в обороне и эффективно действовать в наступлении. Ровно то, что нам надо. Большое спасибо. Только бы еще умножить хотя бы на три то, что они дают. При всей любви - они дают меньше, чем нам надо", - сказал Арестович.

Весной - наступление. Военные перспективы

Сегодня продолжились разговоры о том, что весна - время потенциального наступления России, а также - контрудара от ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников в интервью BBC заявил, что весной Россия может собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке. По его словам, Украине нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

"Весна – лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", - заявил он.

Газета New York Times также пишет о том, что Запад приступил к подготовке Украины к весеннему наступлению россиян. Союзники осознают, что у Киева есть небольшое временное окно для того, чтобы собраться с силами.

Ранее главком Залужный заявлял, что Украина нуждается в 300 тяжелых танках западного образца и около 600 единицах другой бронетехники - и возможно, "сейчас мы наблюдаем первый этап выполнения указанного запроса".

Но, судя по всему, поставки готовятся не только для отражения российской атаки. Высокопоставленный военный представитель НАТО заявил изданию, что на востоке Украины следует изменить баланс сил. Для этого необходима отправка достаточного количества современных танков и других боевых машин - без его Украина вряд ли сможет отвоевать значительные территории.

Издание пишет, что большая часть имевшейся украинской техники "была уничтожена или измотана месяцами боев", а боеприпасы, которые несовместимы с западными калибрами, заканчиваются.

Западная разведка сообщает, что сама Украина готовится наступать либо зимой, либо "после грязного весеннего сезона", в то время как Россия готовится наступать весной. По данным западной разведки, Украина не хочет, чтобы противник "перевел дух" к моменту начала интенсивного раунда боевых действий.

Косвенно о такой подготовке Киева говорит и усиление мобилизации в Украине, о котором в последнее время идет множество сообщений. Кроме вручения повесток на улицах, их стали активнее выдавать на предприятиях.

После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально. Об этом сообщили "Стране" сразу несколько предпринимателей.

"После нового года мы объявили набор водителей в штат. Столкнулись с тем, что часть тех, кто откликнулся говорят - официально устраиваться не хотим, чтоб не получать повесток потом. Говорят, что могут работать только неофициально", - сказал "Стране" руководитель одного из предприятий.