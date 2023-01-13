Паблики неподконтрольного Бердянска Запорожской области сообщили, что в окрестностях города горит автомобиль. До этого появилась информация о взрыве в городе.

Местные телеграм-каналы допустили, что это могут быть последствия диверсии.

Вскоре информацию подтвердили назначенные РФ "власти" Запорожской области. Они официально заявили о том, что "в Бердянске совершен теракт, взорвался автомобиль".

Транспортное средство принадлежало "главе администрации Бердянского района" Алексею Кичигину. Сам он не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, сообщили назначенные россиянами "власти" города. Они уточнили, что сила взрыва составила до 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

В середине декабря в Бердянске сообщили о взрыве на трансформаторной подстанции, после которого более 10 тысяч абонентов остались без света.

А осенью в результате взрыва, произошедшего в Бердянске, был тяжело ранен "первый замглавы администрации города по внешней политике и массовым коммуникациям", бывший главред местной газеты "Город" Павел Ищук.