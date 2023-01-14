Подводим итоги 325-го дня войны в Украине.

Три волны ударов

Сегодня прошла первая в новом году массированная ракетная атака по Украина. Шла тремя волнами.

Первая - ранним утром. Прилеты были по Киевской области, Запорожью и Харькову. В столичном регионе начался пожар на объекте энергетики. В Харькове ударили ракетами С-300 по промышленному объекту, в городе заявили об угрозе аварийных отключений света.

Вторая - спустя пару часов. Прилет по объекту инфраструктуры был в Киеве. Причем сначала был удар, потом сработала тревога. Позже власти сообщили, что это была оперативно-тактическая ракета "Искандер" либо какая-либо другая баллистическая ракета (их украинское ПВО сбивать не может). Запуск был с северного направления, но, как говорят мониторинговые группы, из Беларуси вылетов не было. Но вылет мог быть из Брянской области.

После первых двух волн "Укрэнерго" сообщило об аварийных отключениях в энергетике.

Третья и самая крупная волна началась с предупреждений глав областных администраций и энергетиков около трех часов дня. В ДТЭК превентивно ввели экстренные отключения в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Первые ракеты зафиксировали со стороны Николаевской области. О взрывах сообщали в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской, Львовской, Киевской областях. Харьков и многие другие города оказались обесточенными.

По Киеву прилетов не было, но работала ПВО. В Харькове зафиксировано два удара по объектам инфраструктуры, во Львове - один. В Ивано-Франковской. Одесской и Винницкой областях также были удары по объектам энергетики.

Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд, 27 человек пострадало, есть пять погибших, и эти цифры пока, к сожалению, вероятно, не окончательные.

Район в Днепре, где был прилет, полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения, сообщил мэр Днепра Филатов. По его словам, завалы будут разбирать всю ночь. "Снимаем людей кранами, они сигнализируют фонарями, мобильными телефонами", - добавил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Также ДТЭК сообщил о поражении двух своих тепловых электростанций сегодня (одна из них прекратила работу).

Из-за ракетной атаки три рейса Укрзализныци следуют с задержками более часа, пять рейсов задерживаются в пределах часа. Еще 40 поездов продолжают курсировать по графику.

После новой ракетной атаки украинские власти призвали международную общественность к жестким мерам против РФ.

Глава МИД Кулеба призвал ввести жесткий пакет санкций. А советник главы Офиса президента Пододяк призвал исклчить Россию из Совета безопасности.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает наступать на Бахмутском направлении. Под Авдеевкой также "ведет безуспешные наступательные действия".

ВСУ за сутки отразили атаки в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червоноопоповка Луганской области. А также Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляет, что бои за Соледар продолжаются. В России же, напомним, утверждают, что полностью захватили город. Российские телеграм-канал уточняют, что ещё воюют на окраине города - в районе станции Соль, которая административно относится к Соледару.

Боец ВСУ с позывным "Мадьяр" опубликовал видео с украинским флагом, как он заявляет, в западной части Соледара, давая понять, что украинские войска там удерживают позиции.

Также есть на данный момент разночтения в информации о том, кто контролирует сейчас район седьмого рудника - северо-западную окраину Соледара.

Хотя западные источники считают, что в целом город захвачен Россией. Американский "Институт изучения войны" сегодня заявил, что украинские силы могут по-прежнему занимать некоторые позиции на северо-западных границах Соледара - "но вряд ли контролируют значительную территорию в самом населенном пункте".

Газета Financial Times со ссылкой на представителей Минобороны Украины сообщила, что в Соледаре, а также соседнем Бахмуте Украина повторяет стратегию, примененную в Лисичанске и Северодонецке: задержать продвижение россиян и нанести им тяжелые потери, а затем, вооружившись западной бронетехникой, перейти в контрнаступление.

При этом западные аналитики, опрошенные газетой, говорят и о минусах такой тактики: больших потерях ВСУ, поскольку в условиях городского боя потери в обороне не меньше, чем в наступлении.

"В идеале Украина сумеет удержать линию минимальными силами и подготовиться к весеннему контрнаступлению. Но может получиться так, что украинцы сами там увязнут. Российская стратегия может оказаться не такой глупой, как кажется", - предупреждает в интервью FT эксперт по городскому бою из Уорикского университета Энтони Кинг.

Отметим, что в той же логике комментируют ситуацию и российские СМИ. Они говорят, что постоянными атаками на Бахмут они оттягивабют на данное направление крупные украинские силы, не давая создавать ударные кулаки на других направлениях.

В Луганской области наиболее активные боевые действия происходят вокруг Кременной.

"Там есть три фронта – это Белогоровка, Сватово и Кременная. В Белогоровке и Сватове ситуация стабильная. Наиболее активные боевые действия происходят вокруг Кременной. Россияне пытаются атаковать, продолжаются танковые бои. Наши ребята отбивают вражеские атаки", - рассказал глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.

Отметим, что о наступательных действиях РФ в районе Кременной уже два дня подряд говорит и Генштаб ВСУ.

Военные перспективы

Сегодня Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон - сначала четыре, а затем еще восемь танков Challenger. Сперва об этом сообщили The Independent и The Sun, а позже подтвердил британский премьер Риши Сунак в телефонной беседе с Владимиром Зеленским.

ВВС цитирует коммюнике Сунака, где сказано: "Премьер-министр обрисовал стремление Соединенного Королевства усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем". Со ссылкой на свои источники ВВС утверждает, что речь может идти о поставках 12 танках.

Зеленский поблагодарил коллегу, отметив, что это "посылает правильный сигнал другим партнерам" - вероятно, имея в виду Германию, которая пока не дала разрешение на поставку своих танков Leopard 2, но обещала сделать это после аналогичных шагов других партнеров по НАТО.

Правда, судя по публикациям в западной прессе, немцы требовали, чтобы американцы начали поставлять танки "Абрамс", но США активно отказываются по ряду причин это делать. Также Берлин хотел, чтобы решение по танкам было консолидированным через НАТО, а не односторонним. В общем, однознозначных комментариев из Берлина на этот счет пока нет.

Тем временем Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой на фронт могут отправить до 500 тысяч человек. Об этом сообщает со ссылкой на данные западной разведки The Times, не указывая, однако, из каких конкретно ведомств информация.

По данным издания, решение будет принято в течение нескольких недель. Это позволит к апрелю отправить на фронт до полумиллиона человек. Замысел - по подсохшим после весенней распутицы дорогам организовать новое масштабное наступление.

"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", — цитируются в публикации слова неназванного чиновника.

Отметим, что официально российские власти опровергают намерения объявить новую волну мобилизации.

На Западе также звучат мнения, что никакие меры не помогут обеим сторонам конфликта добиться своих целей.

Компания Stratfor, которую часто называют "теневым ЦРУ", опубликовала выдержки из своего прогноза мировых событий на 2023 год. Там говорится, что российское вторжение в Украину будет продолжаться, но ни одна из сторон не добьется территориальных приобретений, достаточных для значительного ухудшения позиции другой стороны на переговорах.

Это "обеспечит сохранение западных санкций в отношении России и сохранит давление на сырьевые цены в сторону их повышения".

Отметим, что Stratfor еще в августе предрекал затяжную войну в Украине - без больших перспектив для Киева. Там допускалась потеря россиянами Херсона, но говорилось, что это не даст Украине крупного стратегического преимущества. Также, по данным Stratfor, Россия ресурсно может позволить себе более затяжную войну, чем Украина и Запад.

Тем более, что для Запада в этой войне есть существенный ограничитель. "Мы хотим, чтобы Зеленский победил, но мы точно не хотим, чтобы Путин проиграл, если это означает подталкивание его к ядерной грани", - так формулирует тактику США в украино-российском конфликте издание The Hill.

Наличие у России ядерного оружия стало ключевым фактором, определяющим ход войны. Из-за этого война превращается в затяжную. Как считает американская разведка, если Россия начнет проигрывать эту войну, существует реальная опасность, что Путин может "впасть в отчаяние" и решить применить ядерное оружие по Украине.

"Если бы ядерная эскалация не была действующим фактором, нет никаких сомнений в том, что США сделали бы больше, чтобы помочь Украине. Если бы не ядерное оружие России, Украина могла бы уже выиграть войну", - уверен The Hill.

"С самого начала президент Байден ясно дал понять, что он не хочет прямого конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Чтобы избежать этого, Байден мудро установил ограничения на помощь США: никаких американских войск в Украине, никакой бесполетной зоны над Украиной и никакого американского оружия, которое может попасть в Россию", - напоминает The Hill.

При этом дается важный вывод - "нет никакого способа сократить ядерный арсенал России без ее сотрудничества, поэтому мы должны убедить Путина, что его нынешняя траектория приведет ко все большей и большей изоляции".

Впрочем, возможности для такого "сотрудничества" сейчас, видимо, отсутствуют. Представитель президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в мире превалирует настрой на продолжение конфликта, в таких условиях невозможно обсуждать мирное соглашение.

При этом, если конфликт еще затянется, Европа устанет от боевых действий, а общественность заявит о нежелании поддерживать Украину, считает Калым и заявляет, что "любой мирный план по Украине будет обречен на провал, если в нем не будет учитываться мнение России".

Поэтому пока Турция намерена продвигать идею "локальных перемирий" в Украине - поскольку заключение полномасштабного соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы, по мнению представителя Эрдогана, весьма маловероятно.