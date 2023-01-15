Подводим итоги 326 дня войны в Украине.

Последствия ракетной атаки и трагедия в Днепре

С утра Генштаб ВСУ подвел итоги вчерашней ракетной атаки по Украине.

За сутки противник нанес 57 ракетных ударов и три авиационных (имеется в виду тактическая авиация). Из них 41 ракета была из разряда высокоточных и управляемых. ВСУ сбили 26 таких ракет.

То есть с одной стороны атака была не такой массовой, как раньше, когда запускалось по 70-100 ракет. С другой - ущерб, судя по заявлениям энергетиков, оказался серьезнее, чем в несколько предыдущих атак. Были подтверждено несколько прилетов по ряду объектов энергетики.

По столице особенность была в том, что били ракетные комплексы С-400 или С-300, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Эти ракеты летят со скоростью три-четыре тысячи км/ч, от пуска до попадания проходит не более двух минут.

Ранее Игнат предполагал, что стрелять могли также ракетой комплекса "Искандер". Оба типа ракет украинская система ПВО сбивать практически не может.

На следующий же день после массированного удара были снижены лимиты потребления для всех областей.

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций. Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит", - сообщили в "Укрэнерго".

В ДТЭК, подводя итоги атаки, заявили, что украинцев ожидают тяжелые дни, а возможно, и недели в плане обеспечения электричеством.

"К сожалению, произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", — объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Экстренные отключения с утра действовали в Киеве, Одессе и Днепре. В Харькове и области после ремонтных работ удалось запитать всех потребителей, но к стабилизационным отключениям в городе пока не вернулись.

Самые тяжелые последствия - в Днепре, где продолжают разбирать завалы дома. Там до сих пор находят живых людей под завалами (в том числе, по голосу), а также снимают с высоких этажей домашних животных. Труднодоступные места осматривают с помощью дронов.

Для того, чтобы услышать голоса попавших под завалы на месте работ периодически объявляют режим тишины.

В Днепре под завалами дома и в больнице умерли уже 30 человек, более 70 травмированы и более 40 разыскиваются. Городской голова Днепра Филатов сказал, что погибших "будут десятки. Это уже понятно и без нескончаемых отчетов".

На руинах дома в Днепре нашли, к слову, и обгоревшую книгу Леонида Кучмы "Украина не Россия".

Завалы жилого дома в Днепре планируют полностью разобрать до часу ночи, сообщил "Стране" заммэра Днепра Михаил Лысенко. По его словам, в городе продолжаются и отключения света, но сейчас ситуация средней степени тяжести.

По поводу того, что произошло с домом, вчера произошел скандал. Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракету Х-22 сбила украинская ПВО, после чего снаряд рухнул на многоэтажку. Это вызвало волну возмущения в украинских соцсетях. Арестовича обвинили в работе на Россию. Позже советник написал пост, в котором дал понять, что будет все равно придерживаться своей версии событий.

Но затем Воздушные силы опровергли эту версию. И заявили, что сбивать такой тип ракет вообще не в состоянии (это, по данным военных, смогут сделать только ЗРК западного производства, которые еще не поставлены в Украину).

"В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны", - сообщили в командовании.

В тоже время отметим, что ранее было как минимум три официальных сообщения о поражении ракет Х-22. 30 мая Воздушные силы заявили, что сбили такую ракету над Одесской областью и показали ее обломки. 29 июня было сообщение о поражении Х-22, летящей со стороны Черного моря. А 1 июля 101-я бригада охраны Генштаба в Киеве сообщила, что сбила эту ракету переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".

После того, как это противоречие начали обсуждать, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что указанные сообщения были ошибочными, и таких ракет Украина не сбивала. "Информация, представляемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со сбитыми Х-22 и С-300 есть, это факт", - признал Игнат.

Позже Арестович рассказал, откуда он узнал информацию о том, что российскую ракету сбила ПВО. "Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания. Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО. До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили".

Также он напомнил, что в эфире у Фейгина, говоря о версии с ПВО, добавлял оговорки "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться".

Но понятно, что скандал Арестович вызвал нешуточный. По сути он опроверг официальную версию, согласно которой россияне намеренно пытались попасть в жилой дом, а не по объекту инфраструктуры или армии.

Версия по поводу "товарища, который служил в ПВО и стал случайным свидетелем" выглядит довольно сомнительно. И тут есть две версии. Первая - Арестович действительно выдумал историю про ракету, не имея достоверной информации. То ли из-за желания словить хайп. То ли из-за противоречий Офиса президента с командованием ВСУ (о чем давно пишут по поводу опасений Банковой по поводу популярности Залужного). Вторая версия - Арестович получил информацию о том, что ракета была сбита украинской ПВО из официальных источников, неосторожно ее озвучил (так как она переливает основную линию Украины относительно атаки РФ) и теперь пытается "отыграть назад", ссылаясь на каких-то своих друзей.

Сама же Россия вообще никак не комментировала трагедии в Днепре, ограничившись заявлением по факту атаки: "был нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута".

Украинские военные тем временем предупреждают о вероятности новых атак - поскольку во время вчерашнего удара была израсходована только половина заряда "Калибров" у кораблей и подлодок, вышедших в море, заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас - 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители... Надо понимать, что они еще могут быть применены", - сказала она в эфире телемарафона.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ Россия сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях (район Угледара - Великой Новоселки), а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

По данным Генштаба, ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Наиболее горячим участком фронта остается Бахмутское направление, сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. А самые горячие точки - Соледар, Клещеевка, Спорное, Бахмутовка и сам Бахмут.

Враг нанес там 234 удара за истекшие сутки, произошло 32 боестолкновения.

"Они ротируют свои подразделения, особенно те, которые понесли потери, а потери у них там действительно велики. Они, в сущности, по телам своим наступают. В первую очередь – это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны. Это такой экстенсивный путь боевых действий, который ведет к большим потерям врага", - описал происходящее Череватый.

Но это были данные за вчера. А сегодня украинский командир с позывным Мадьяр, который еще с утра заявлял, что держит оборону в Соледаре, вечером сообщил, что россияне заняли промзону рудника №7. И теперь фронт находится за пределами Соледара.

О том, что оборона города проходит по промзоне рудника, писал ранее и журналист Юрий Бутусов, который был на позициях ВСУ в Соледаре.

И, исходя из того, что заявил "Мадьяр", выходит, что украинские войска полностью оставили Солдедар.

В своей вечерней сводке Генштаб оставления Соледара не подтвердил, заявляя, что город обстреливался (то есть, там находились украинские силы).

Российские телеграм-каналы пишут о том, что идут бои за станцию Соль в полутора километрах севернее рудника №7. Также вагнеровцы атакуют Раздоловку и Краснополье (к северу от Соледара вдоль трассы на Северск) и Красную гору под Бахмутом. Красную гору "вагнеровцы" пытаются окружить и обойти с севера и с юга. То есть - окружить населенный пункт, который прикатывает дорогу от Бахмута к Северску.

Комментируя ситуацию с Соледаром, Бутусов заявляет, что впервые с июля россиянам удалось захватить почти весь украинский город и называет это поражением Украины.

"Да, надо сказать правду – Соледар это поражение. И она требует выводов: относительно честного и объективного информирования об обстановке, организации войск, управления, назначений и замен командного состава, своевременной ротации войск, своевременного усиления резервами атакованных участков, отбора и боевой подготовки...", - пишет Бутусов.

По его словам, Ставка верховного главнокомандующего "не смогла вовремя отреагировать по многим причинам".

Западные СМИ уже задаются вопросом, что после Соледара нужно делать с Бахмутом, дороги к которому с юга и севера пытаются сейчас перерезать россияне, чтоб взять город фактически в окружение.

"Украина стоит перед трудным выбором - насколько глубоко втягиваться в затяжные бои за осаждаемый Бахмут, поскольку Киев готовится к новому контрнаступлению в другом месте на фронте, которое требует сохранения оружия, боеприпасов и опытных бойцов", - пишет Washington Post.

Бои под Бахмутом идут чрезвычайно интенсивно. "Когда мы убиваем пятерых из 10 бойцов противника сразу, они снова пополняются до 10 в течение нескольких часов. Хотя они штурмуют небольшими группами, но люди постоянно пополняются, что дает им возможность очень часто штурмовать позиции — иногда пять, шесть, семь раз в течение дня", — говорит Андрей Крищенко, заместитель командира батальона подразделения Нацгвардии, дислоцированного к югу от города.

Теперь украинские военные должны решить, сколько еще сил и сколько боеприпасов и вооружений они могут потратить для продолжения защиты Бахмута — города, который многие военные аналитики считают имеющим относительно небольшое стратегическое значение на более широком поле боя, но который стал важным для обоих сторон с символической точки зрения», - пишет Washington Post.

"Для нас Бахмут такой же уголок нашей страны, как Соледар, Херсон, Мелитополь, Харьков или Днепр. Это наша родная земля. Мы сражаемся и будем бороться за каждый метр нашей земли. Но мы будем воевать умно: если обстоятельства потребуют тактического маневра, высшее военное руководство обязательно сделает правильные выводы и действия. Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики", - сказал Юрий Скала, командир разведывательного батальона, воюющего в настоящее время в Бахмуте.

Военные перспективы

Идут противоречивые данные о том, где могут дальше начать наступление российские войска.

Украинские власти показывают, что готовятся к отражению удара со стороны Беларуси. Ровенский губетнатор Виталий Коваль заявил, что весь пограничный периметр заминирован. "На севере активно строим инженерные и фортификационные постройки. Противотанковые рвы. Все 229 километров с республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона", - пишет Коваль.

К тому же, напоминает он, север Ровенской области – это сплошные леса и болота. "Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенщины превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси", - заявил глава ОВА.

А вот военные говорят, что россияне готовятся к обороне, а затем контрнаступлению на Запорожском направлении.

"Сейчас отмечается увеличение обстрелов в Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения", - заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

При этом в последнее время наблюдается "определенное усиление подразделений оккупантов" на Запорожском направлении в целом. По его мнению, это говорит о намерении отразить предполагаемую атаку ВСУ, чтобы затем перейти в контрнаступление.

В то же время Арестович в эфире у Фейгина вчера заявил о том, что не верит в крупные российские наступления нигде, кроме Донбасса. Советник Офиса президента считает, что Россия имитирует угрозы на других направлениях, чтобы распылить украинские силы. Причина - даже при наличии большого числа мобилизованных, Россия, по мнению Арестовича, вряд ли сможет снабдить их необходимой для прорыва обороны ВСУ техникой.

Тем не менее, генсек НАТО Столтенберг считает, что Западу не следует недооценивать Россию, в распоряжении которой находятся "огромные ресурсы". И в этой связи он призывает усилить поставки техники Украине.

Вчера на сайте британского правительства появилась конкретизация по ближайшей партии вооружений, которую Лондон намерен предоставить Украине.

Прежде всего, речь идет:

- о 14 тяжелых танках Challenger, которые доставят в ближайшие недели.

- ожидается, что за ними последуют около 30 самоходных орудий AS90, управляемых пятью стрелками.

То есть Британия накануне нового "Рамштайна" - встречи контактной группы НАТО по Украине - своим примером пытается подтолкнуть Германию к решению об отправке танков Украине. Именно от Берлина зависит, будет ли поставлен Киеву основной боевой танк многих армий Запада - "Леопард".

Но даже если власти Германии в ближайшие дни примут решение об отправке Киеву танков Leopard, то поставка будет осуществлена только к началу следующего года. Об этом заявил производитель этой техники - глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild.

Подготовка "длится почти год", потому что танки полностью разбирают и собирают заново, чтобы подготовить к боевым действиям, объяснил Паппергер. На данный момент, у Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard.

То есть речь не о тех танках, которые находятся на балансе у Бундесвера или других армий НАТО и в принципе готовых к отправке. А о запасах у производителя.

Другой вопрос, сколько уже готовых к бою танков страны Запада согласятся снять с боевого дежурства - то есть забрать у своей армии и передать Украине. Судя по примеру Британии и Польше - достаточно крупных государств - речь идет о сравнительно небольших объемах: где-то по танковой роте (в общей сложности - несколько десятков). А танков Украине нужны сотни.