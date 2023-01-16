В Молдове близ границы с Украиной в районе Паланки рыбаки обнаружили гуляющего по лесу молодого льва.

Видео неожиданной встречи появилось в местных Telegram-каналах.

Животное решил выгулять на природе гражданин Молдовы. По его словам, он получил льва в подарок от Одесского зоопарка в знак благодарности за поддержку, оказанную беженцам.

Против гражданина был составлен протокол о правонарушении, животное будет передано зоопарку Кишинева, сообщил глава инспектората охраны окружающей среды Молдовы Ион Булмага.

Позже в Одесском зоопарке заявили, что не имеют никакого отношения ко львенку, гулявшему в молдавском лесу.

"На многих интернет-ресурсах появилась информация о львенке, который был найден в лесополосе в Молдове. Он не имеет никакого отношения к Одесскому зоопарку. Зоопарк никому не дарил животных", - официально заявил зоопарк.

Ранее мы писали, что по улицам Одессы прогулялся маленький львенок.

Также "Страна" рассказывала, что из Украины пытались вывезти львенка вместе с 2 245 попугаями.Его прятали в спортивной сумке вместе с личными вещами.