В Италии задержан босс "Коза ностры" Маттео Мессина Денаро, скрывавшийся от правосудия на протяжении 30 лет. Он был задержан в столице Сицилии Палермо.

Об этом сообщает ANSA.

Денаро был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в убийстве в 1992 году прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Ему также грозит пожизненное заключение за участие в терактах во Флоренции, Риме и Милане, в результате которых погибли 10 человек.

Денаро 60 лет, он известен под прозвищем "Дьяболик". Он возглавляет "Коза Ностру" с 2006 года, когда арестовали его предшественника - Бернардо Провенцано.

Журнал Forbes поместил его на 6 место в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире. Пройдя долгий путь с самых низов, бандит по прозвищу Дьяболик в 2007 году стал "крестным отцом" всей сицилийской мафии. Маттео неоднократно хвастал, что своими руками заполнил целое кладбище. Итальянский суд заочно приговорил преступника к смерти, однако сей факт Дьяболика долгое время не беспокоил.

Как писала "Страна", в августе 2021 года в Риме задержали главу самого жестокого криминального клана "Каморра" Марию Личчарди. Ранее в том же году в Италии вышел на свободу стукач-мафиози по кличке Головорез, который убил больше ста человек.

Также "Страна" писала, как в Италии разоблачили крупный мафиозный картель, в котором состояли госчиновники.