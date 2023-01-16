Подводим итоги 327-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Отражены атаки россиян в районах следующих населенных пунктов:

- Белогоровка Луганской области,

- Верхнекаменское, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Вечером российские телеграм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", заявили, что "вагнеровцам" удалось захватить Соль - станцию к северу от Соледара (административно станция входит в состав города, хоть и находится от него на отдалении). Публикуются фото и видео с железнодорожной станции Соль.

Ранее ряд российских и украинских источников сообщали, что станция Соль была единственным местом в Соледаре, где ВСУ удерживали позиции. Официально в Минобороны Украины это опровергали и заявляли, что в городе идут ещё бои. Захват россиянами станции Соль также украинское командование не подтверждало.

Станция Соль находится около трассы Северск-Бахмут - одной из важных линий снабжения украинских войск в Бахмуте.

Соледар в сводках Генштаба упоминается в списке мест, которые подверглись обстрелам. Напомним, вчера отдельные командиры ВСУ заявили, что украинские подразделения покинули Соледар, но украинские власти, как уже говорилось, настаивают, что там продолжаются бои.

О том же вечером накануне с своем обращении заявлял Зеленский. "Битва за Соледар, за Бахмут продолжается без какой-либо передышки и остановки", - сказал президент. По его словам эти бои важны с точки зрения нанесения потерь российской армии.

Не прекращаются бои вокруг Бахмута, на который, как ожидается, после Соледара противник усилит нажим. В российских телеграм-каналах сегодня был сообщения о захвате Клещеевки к югу от Бахмута, но в пабликах "Вагнера" это опровергли.

Интересный аспект обороны города сегодня показали в западной прессе. ВСУ там задействовали значительно количество иностранных добровольцев, пишет британская The Times.

"Киев не отправляет свои отборные подразделения на оборону Бахмута и Соледара. Результатом является отчаянная защита добровольцев. Среди них бойцы из Международного легиона, а также канадцы и американцы", — говорится в материале.

Газета пишет, что костяк обороны Бахмута все-таки составляют украинцы, однако многие из них не имеет большого военного опыта. В частности, рассказываются истории изготовителя саун и водителя-дальнобойщика.

По мнению автора статьи, Украина бережет свои основные силы, чтобы подготовиться к весеннему наступлению РФ и своим ответным наступательным операциям. И этот вывод коррелируется с тем, что пишут военные эксперты на Западе, говоря о стратегии Украины и России на весну (к чему мы еще вернемся ниже).

Сегодня возобновились сильные обстрелы Донецка. В Калининском районе города, удаленном от линии фронта, было прямое попадание в здание торгового центра, повреждено здание СТО, два многоквартирных дома, маршрутное такси и кровля ликёро-водочного завода.

Есть пострадавшие, центральная часть города осталась без света.

В Днепре продолжается разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара 14 января. На сегодняшний день там погибло уже 40 человек, и это, видимо, к сожалению, не окончательная цифра.

У Путина сегодня дали первый комментарий по этому поводу.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты ПВО", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

То есть по сути в Москве сослались на заявление советника Офиса президента Арестовича о том, что российская ракета упала на дом после того, как ее сбила украинская система ПВО. Отметим, что эту трактовку событий официально опровергли в Воздушном командовании Украины.

Там заявили, что ракеты модели Х-22 (которая, по заявлению украинского командования, ударила по дому) сбивать не могут. А свои прошлогодние сообщения о поражении таких ракет признали недостоверными.

Характерно, что какой-либо реакции со стороны Офиса президента на заявления Арестовича по поводу ракетного удара по дому в Днепре не было. А в Раде депутат от фракции Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко начал сбор подписей с требованием о его отставке с поста советника ОП.

В Беларуси тем временем начались совместные с Россией летные учения. "Главная цель учения – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач", - сообщают в минобороны РБ.

Планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, авиационную поддержка войск, высадку тактического десанта, доставка грузов и эвакуацию раненых.

В Украине заявляли, что угрозы для себя в этих учениях не усматривают.

Оружие для Украины

Все ближе "танковый Рамштайн", где 20 января министры оборон государств НАТО будут обсуждать разморозку поставок тяжелой бронетехники. Ключевая роль в этом отводится Германии, чьи танки "Леопард" являются сами массовыми в армиях стран Альянса. Но нужно разрешение Берлина на реэкспорт, которое немцы пока официально не давали.

Но эта политика может измениться, предполагают германские СМИ. Слишком велико давление на Германию со стороны ряда государств. Не исключено, что именно с этим связана отставка министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт - прямо накануне встречи Контактной группы по Украине.

Первенство пытается держать Великобритания, которая уже заявила, что предоставит Украине 100 единиц бронетехники. В том числе, бронетранспортеры Bulldog, сообщил министр обороны Уоллес. Ранее премьер Риши Сунак подтвердил отправку Киеву 14-ти основных боевых танков "Челленджер".

В целом британский пакет помощи, одобренный сегодня, выглядит так:

– рота танков Challenger 2;

– пушки AS90;

– 100 бронированных машин, включая Bulldog;

– 100 000 артиллерийских снарядов;

– 100 "усовершенствованных ракет";

Германия тем временем решает, как она сможет передавать Украине боевые танки "Леопард". Как пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники, Бундесвер не хочет отдавать Украине собственные танки, потому что это подрывает немецкую безопасность.

Однако, констатируют авторы, Германия вряд ли сможет долго сопротивляться давлению. И уже готовится к поставкам танков.

Один из вариантов, над которым размышляют в Берлине, - предоставить Украине "Леопарды", которые предназначались для Словакии и Чехии. Но чтобы Киев получил в конечном итоге от ФРГ хотя бы 15 танков, все равно не обойтись без вклада со стороны бундесвера (то есть, немецкой армии).

Как видим, и здесь фигурируют цифры, близкие к одной танковой роте от одной из крупнейших стран Альянса. И, по логике, государства поменьше выделят даже меньшие объемы бронетехники. Поэтому пока не просматриваются поставки сотен танков, как того запрашивала Украина.

Если поставки от Запада будут в явно недостаточных для победы объемах, то понятно, что война будет лишь затягиваться. В этом контексте большой резонанс вызвала статья CNN о том, что Украина стала лабораторией для испытания западного оружия.

"Война в Украине предоставила Соединенным Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании", - говорится в статье.

Украина - "абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что военное оборудование (Запада - Ред.) никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами", - сказал один источник, знакомый с западной разведкой.

Например, после использования в Украине "Хаймарсов" США извлекли "ценные уроки о частоте технического обслуживания, которое требуется этим системам при таком интенсивном использовании".

Еще один урок заключается в том, что буксируемые гаубицы типа M777 могут уйти в прошлое. "Эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня, а в мире вездесущих беспилотников и наблюдения сверху в наши дни очень трудно спрятаться", - заявил изданию американский офицер.

То есть поставленные в Украину гаубицы, видимо, часто становятся целью российских контрбатарейных средств.

Следующий вывод - отсутствие у НАТО дешевых ударных беспилотников. Представители разведки и военных заявили CNN, что создание дешевого одноразового оружия должно стать главным приоритетом для оборонных подрядчиков.

"Хотелось бы, чтобы мы могли сделать ударный беспилотник-камикдзе за 10 000 долларов", - сказал один из этих чиновников.

Также на Западе задумались о модернизации своих машин для их защиты от дронов. "Успех России с их беспилотниками-камикадзе повлиял на то, как они (западные оборонные компании - Ред.) разрабатывают новую боевую бронированную машину для армии, добавляя больше брони для защиты от атак сверху", - говорится в материале.

Россия, к слову, также испытывает свое новое оружие в Украине. Украинское издание Defence Express сегодня сообщило, что РФ могла использовать для удара по Киеву 14 января новые ракеты ЗРК С-400, "что увеличивает зону вероятного поражения северных территорий Украины".

Военный журнал публикует фото обломков ракеты, ударившей по Киеву и сообщает, что при работе по наземным целям такая ракета имеет дальность около 230 км и она могла быть запущена с территории Беларуси.

Использование новых ракет "позволяет держать под прицелом с территории Беларуси не только столицу Украины, но и такие города как Житомир, Ровно, Луцк и Львов", пишет издание.

Ранее РФ использовала для ударов с территории Беларуси ракеты с доказанной дальностью в 120 км, пишет издание, что позволяло "держать армии РФ в прицеле только города на условной линии Ковель-Сарны-Коростень".

"Теперь, учитывая последний удар, а также то, что и среди обломков ракет, которые враг применил еще в декабре, были найдены элементы ракет 48Н6ДМ, враг начал систематически использовать и более новые и дальнобойные ракеты уже от С-400", пишет Defence Express.

Ранее о вероятном использовании противником ракет с-400 по Киеву сообщало командование Воздушных сил. Но там также предполагали, что стрелять могли из комплекса "Искандер". Также не было официальных подтверждений того, что удар по Киеву 14 января наносился с территории Беларуси.

Но в теории, если Беларусь активно вступит в конфликт, то даже без прямого вторжения на территорию Украины оттуда можно будет наносить урон западной Украине и логистике поставок натовского вооружения.

Весеннее наступление

Ключевой задачей для Украины и России на данном этапе в разведке Британии называют "создание подразделений пока незадействованных на фронте боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов".

Многие относят попытки таких прорывов на весну. Такие прогнозы звучат со всех сторон. Например, о том, что Россия может начать наступление в Запорожской области весной, заявил назначенный россиянами "губернатор" Евгений Балицкий.

Вчера ВСУ озвучивали похожий прогноз. Там заявили о намерении россиян сперва отразить предполагаемую атаку ВСУ на Мелитополь, а затем перейти в контрнаступление.

Отметим, что ту же предполагаемую логику России предсказывают и западные источники. Большой аналитический материал на тему выпустил аккредитованный при Пентагоне "Институт изучения войны".

Он считает, что Кремль, вероятно, готовится к решительным стратегическим действиям в течение следующих шести месяцев, чтобы вернуть себе инициативу на фронте. И видит свидетельства того, что Путин меняет фундаментальные аспекты подхода России к войне. А именно:

1. Кремль активизирует усилия по формированию новых сил. Речь о планах радикального увеличения армии путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов, существовавших до 2010 года на западе России и увеличения призывного возраста.

"Все это указывает на намерения России (хотя, вероятно, не на способность) реформировать российские вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений", - считают эксперты.

2. Россия сохраняет мобилизованный личный состав для использования в будущем - это отход от первоначальной практики Кремля к отправке необученных сил на фронт осенью 2022 года.

3. Россия пытается оживить свою оборонно-промышленную базу.

С декабря Путин провел несколько встреч на высшем уровне и посетил военные предприятия. Президент РФ публично признал проблемы с поставками - в частности нехватку разведывательных беспилотников - и потребовал, чтобы госзаказ размещался в более короткие, чем планировалось, сроки.

4. Путин снова концентрирует контроль над военными действиями в Украине в руках министерства обороны, для чего начальника генштаба Валерия Герасимова сделали командующим театром военных действий.

"Кремль, вероятно, рассчитывает, что Герасимов и его недавно назначенные заместители подготовят Россию к затяжной войне и возьмут на себя командование крупными усилиями в 2023 году", - пишет "Институт".

5. Кремль усиливает подготовку российского информационного пространства для поддержки войны.

В частности, усиливается повестка о международно-правовых последствиях, ожидающих Россию, если она не выиграет войну. "Это, вероятно, вызовет страх перед поражением и побудит к повторной приверженности войне", - считают авторы.

Также Кремль активизировал усилия по развитию отношений с военными блогерами, которые стали мощной альтернативой "преднамеренно расплывчатому освещению войны со стороны Минобороны России".

По мнению военных экспертов из США, Россия может в ближайшее время действовать по трем сценариям:

1. Осуществить крупное наступление - скорее всего, в Луганской и Донецкой области. Полный захват Донбасса является официальной военной целью Кремля и наиболее достижимой целью - поскольку с логистической точки зрения этот регион легче всего захватить.

При этом "Институт" полагает, что российские войска вряд ли будут проводить наступление на юге Украины - в Херсонской или Запорожской областях. "Обширные минные работы в Запорожской области указывают на то, что российские силы отдают приоритет оборонительным операциям", - говорится в отчете.

2. Далее следует сценарий, который уже звучал от украинской стороны: российские силы уйти в оборону, чтоб отразить предполагаемое контрнаступление ВСУ и лишить тем самым Украину инициативы, уничтожив значительную часть механизированных украинских сил.

"Такие действия России могут затем позволить российским силам развить контрнаступление, чтобы использовать дезорганизованные и истощенные украинские силы", - пишут авторы.

3. "Наиболее опасным" сценарием "Институт" называет российское наступление на север Украины. Но в настоящее время он, по мнению аналитиков, остается маловероятным.

"Однако Кремль обеспечивает гибкость планирования и, вероятно, расширит российское военное присутствие в Беларуси в период, предшествующий запланированным крупным учениям в сентябре 2023 года. Эти учения "могут поддержать боевую операцию", говорится в отчете.

По мнению экспертов, все эти сценарии не исключают друг друга. При этом "Россия не обязательно проиграет, если любое из возможных действий, обсуждаемых ниже, потерпит неудачу" - поскольку Кремль активно готовится к затяжной войне.

Похожие тезисы озвучивают военные эксперты, опрошенные британской "Таймс". Они считают, что весной Россия начнет атаку с разных направлений, чтобы отвлечь украинские войска от Донецка и Луганска. Для этих целей Россия может мобилизовать до полумиллиона дополнительных военнослужащих.

"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, - сказал газете западный чиновник. "Кремль провел закрытый опрос. Простые русские озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением" (отметим, в Роями отрицают планы проведения новой волны мобилизации).

Сейчас у Киева на поле боя столько же солдат, сколько и у России, считают западные чиновники, ссылаясь на данные разведок. И Москве потребуется численно превзойти украинские силы в соотношении три к одному, чтобы захватить больше территории.

Издание пишет, что для руководства этой многосторонней операцией и поставлен глава генштаба РФ Валерий Герасимов. И в этом смысле его назначение не является плодом внутренней борьбы в российском силовом блоке.

"Путин намерен эскалировать конфликт, и Герасимов - лучшая фигура для координации этого", - сказал источник в украинском оборонном ведомстве. "Это не какая-то "Игра престолов" между Пригожиным, Суровикиным и Герасимовым. Русские готовятся к финальной битве".

Герасимов может отправить войска в очередной поход на север Украины из Беларуси. Но "ни одно из наступлений не приведет к тому, что Россия получит больше территории". "Маскируя атаки на разные части страны, российские генералы, возможно, надеются вытянуть украинские ресурсы из района основных боевых действий", - пишет газета, говоря о Донбассе.