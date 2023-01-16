Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который, кроме прочего, войдут сто единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog и танки Challenge 2.

Об этом пишет в понедельник, 16 января, The Guardian.

"Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены в Украину, включая бронетранспортеры Bulldog", - заявил Уоллес, выступая в Палате общин с заявлением об Украине.

Кроме того, в новый пакет войдут танки Challenge 2 с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами и восемь орудий AS90, количество которых далее будет увеличено.

В список помимо бронетехники вошли:

100 тысяч артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

десятки беспилотников для усиления артиллерии;

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

Ранее мы писали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине необходимы ракеты большого радиуса действия и прямо не исключил поставку украинской армии крылатых ракет Storm Shadow дальностью 560 км.

Также "Страна" рассказывала, что Великобритания отправит Украине передовые ракеты AMRAAM, способные сбивать российские крылатые ракеты.