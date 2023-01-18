Подводим итоги 329-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия под Авдеевкой, сообщил сегодня Генштаб ВСУ.

По его данным, украинские силы отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Минобороны РФ сегодня заявило, что станция и микрорайон Соль в Соледаре захвачены. В штурме участвовали "добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков".

Украинская сторона этого не подтверждает и, как говорилось выше, сообщает об отражении атак на Соль.

В то же время британская разведка впервые признала сегодня, что контроль над Соледаром перешел российской стороне - а ВСУ, вероятно, вышли из города и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута.

Также в разведке публикуют снимки, на которой отражены бои на юге и востоке Бахмута:

"На снимках видно, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города", - говорится в отчете.

При этом Минобороны Украины по-прежнему не подтверждает потерю Соледара.

В контексте боев к северу от Бахмута появляется все больше данных об ухудшении ситуации под Северском (15 километров от Соледара). Этот город в последние месяцы не был в фокусе внимания военных аналитиков, хотя линия фронта проходит от него довольно близко - в районе Верхнекаменского.

В последние дни информация о боях в районе Северска стала поступать чаще. После продвижения российских войск в Соледаре, у них появилась возможность атаковать город не только с востока, но и с юга. Российские телеграм-каналы пишут, что уже перерезана трасса из Северска в Бахмут около станции Соль.

Украина этого не подтверждает. Судя по видео, Северск подвергается сильным обстрелам.

Также в российских телеграм-каналах вчера начали появляться видео с позиций ВСУ, как утверждается, захваченных под Авдеевкой. По некоторым данным, это происходит восточнее Опытного - то есть, в сторону собственно Авдеевки.

С украинской стороны подтверждений этому нет. Как писалось выше, Генштаб ВСУ говорит о "безуспешных попытках" наступления российских войск на данном направлении.

По данным "ДНР", продолжаются бои в Марьинке. Пушилин сегодня уточнил недавнее свое заявление о том, что город практически взят и заявил, что ВСУ держатся на некоторых предприятиях и контролируют частный сектор. Украинский Генштаб сообщал об отражении атак противника в Марьинке.

Накануне "Рамштайна"

В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО по Украине на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Главным образом - бронетехники, а в первую очередь танков и БМП.

Риторика западных лидеров и СМИ на этот счет достаточно тревожная и настойчивая. И в России уже звучат мнения, что в НАТО решили перевести эту войну в более интенсивную плоскость.

Замгенсека Альянса Мирча Джоанэ на заседании в Брюсселе сегодня заявил, что натовским странам нужно увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны. Также он заявил, что НАТО в кратчайшие сроки обеспечит расширение боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня.

Что до Украины, то со стороны Альянса идут призывы увеличить военную помощь Киеву. При этом говорится о наступлении переломного момента в войне и упоминается Бахмут, где наступают российские войска.

"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - заявил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Столтенберга, длительные ожесточенные бои за Бахмут продемонстрировали важность предоставления большего количества вооружения Киеву. "Путин должен осознать, что не может победить на поле боя", - добавил генсек.

В этом контексте Европарламент призвал канцлера ФРГ Шольца разрешить поставки Украине немецких боевых танков Leopard. Предложение внес представитель правящей в Германии партии "зеленых", что вообще является беспрецедентным шагом - когда представитель правящей коалиции Германии пытается воздействовать на свое же правительство через общеевропейские структуры.

Это может быть признаком того, что Берлин колеблется по этому вопросу. Еще один признак таких колебаний - разнонаправленные заявления Шольца по поводу войны.

Сперва он заявил, что Россия должна проиграть. "Чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - сказал канцлер.

Но при этом Шольц уклонился от ответа на вопрос о том, разрешит ли Берлин поставки танков Киеву. По данным The Guardian, на вопрос, "почему вы колеблетесь с решением разрешить отправку танков Leopard 2 в Украину?" Шольц ничего по сути не ответил, упомянув лишь, что "артиллерия, поступающая из Германии в Украину, и ее реактивные системы залпового огня очень эффективны для Украины, защищающей свой суверенитет".

"Украина может рассчитывать на нашу поддержку, но она должна избегать того, чтобы это превратилось в войну между Россией и НАТО", - добавил глава немецкого правительства.

Судя по этим комментариям Шольца, если разрешение по танкам от Германии и последует, то далеко не факт, что объемы "Леопардов", которые выделит Берлин из своих запасов, будут достаточными для прорыва ситуации на фронте.

Тем не менее, нынешнюю ситуацию главные союзники Украины в лице США и еще ряда стран сейчас расценивают как критическую и активно лоббируют увеличение помощи. CNN пишет, что у Байдена воспринимают текущий момент как "критический" и считают, что война подошла к "судьбоносному перекрестку".

Зимнее поле боя оказалось более динамичным, чем ожидаемая ранее тупиковая ситуация. И теперь времени на то, чтобы отправить в Украину новое оружие и обучить ВСУ им пользоваться, осталось крайне мало - до предполагаемого "яростного" наступления России. Поэтому на Западе сейчас высокий ажиотаж на этот счет.

"Новую решимость и единство" западному альянсу в критический момент придал ракетный удар по дому в Днепре, пишет издание: "Это также подчеркнуло, что любые надежды на прекращение войны путем переговоров более далеки, чем когда-либо".

"В Европе растет оптимизм по поводу того, что Шольц сделает важный шаг для страны, которая ненавидит милитаризм со времен Второй мировой войны, и согласится отправить танки в Украину", - сообщает о главной надежде сторонников усиления Украины CNN. Впрочем, добавляет агентство, пока не до конца ясно, "будет ли щедрость западных лидеров соответствовать их риторике".

Впрочем, звучали в Давосе и другие мнения.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину следует принимать в НАТО только после войны. При этом России должна быть предоставлена возможность вернуться в международную систему после любого мирного соглашения в Украине, и диалог с РФ должен продолжаться.

"Это не должна быть война против существования России как таковой. Уничтожение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию ее одиннадцати часовых поясов для внутреннего конфликта и вмешательства извне в то время, когда на ее территории находится 15 000 и более единиц ядерного оружия. Вот почему я выступаю за диалог с Россией, пока продолжается война, за прекращение боевых действий, когда будет достигнута довоенная линия. Я считаю, что это способ предотвратить эскалацию войны", — сказал Киссинджер.

О предотвращении перехода войны в глобальную говорил выше и Олаф Шольц. То есть, эта идея будет так или иначе влиять на действия как минимум европейских политиков, от которых сейчас и зависит основная нагрузка по снабжению Украины танками.

К чему готовится Россия?

В России, как уже говорилось, расценивают грядущий "Рамштайн" как новый виток эскалации напрямую с Западом.

Глава МИД России Лавров сегодня заявил о невозможности переговоров с Украиной и готовности говорить с НАТО, если оттуда поступят "серьезные предложения". "Но пока их не было", - констатировал главный дипломат РФ.

На это уже отреагировал МИД Украны, заявив, что "Лавров артикулировал реальные намерения России: Москва категорически не заинтересована в мире".

Но в целом российская риторика и действия говорят о подготовке к длительному противостоянию с Западом. О чем в последнее время активно говорят в Штатах. "Институт изучения войны" напоминает о планах России по расширению армии и усилению ВПК. И предполагает, что Путин готов перенаправить значительную часть бюджета России на рост военной мощи.

Военные эксперты считают, что задуманная РФ реформа конвенциональных вооруженных сил "может изменить соотношение сил до 2024 года и создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы со стороны России".

"У Украины, вероятно, сохранится окно возможностей до лета и в течение всего лета, если Запад окажет ей необходимую поддержку", - делает вывод "Институт".

Исходя из этого понятно, почему сейчас на Западе поднимают ставки с вооружением Украины - если это удастся сделать в ближайшие месяцы, у Киева будет окно возможностей для попытки отвоевания своих территорий в течение весны-лета. А позже Россия может выставить на поле боя уже более серьезные силы, чем сейчас.

Нарратив о наличии такого "окна" под немного другим углом развил Арестович, недавно потерявший пост в Офисе президента, но продолжающий комментировать военные темы. Он считает, что Россия в пока не готова к масштабному наступлению.

"На данный момент количество российских войск в Украине возросло до 330-и тысяч. И это серьезная угроза. Но не для того, чтобы массировано наступать с разных мест, как год назад.

В отдельных местах мы видим скопление войск противника, но подготовки ударных соединений для большой войны нет. Поэтому в ближайшие 2-3 недели большой войны ожидать не стоит", - заявил он в эфире у Марка Фейгина.

Впрочем, звучат и мнения о том, что Россия готовится наступать уже в феврале. Такую точку зрения высказывал секретарь СНБО Данилов, который ждет наступления на годовщину вторжения 24 февраля.

Сама же Россия никаких намеков на этот счет не делает, и даже сегодняшние заявления Путина на 80-летие прорыва блокады Ленинграда, не содержали никаких сенсаций (накануне ходили слухи, что он объявит новую волну мобилизации, чего не произошло).

Но очевидно, что РФ действительно готовится к серьезному военному противостоянию и переводу страны в той или иной мере на военные рельсы.