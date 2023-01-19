Госсекретарь венгерского Министерства иностранных дел Тамаш Менцер заявил, что правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно "прекратить зверства" в отношении этнических венгров на Закарпатье.

Об этом он написал в четверг, 19 января, на своей странице в Facebook.

Ранее в закарпатском Мукачево были сняты венгерские флаги, демонтированы таблички и надписи на венгерском языке, уволен директор школы. Также украинские власти демонтировали скульптуру мифологической птицы Турул, считающейся одним из символов Венгрии.

Госсекретарь заявил, что правительство Венгрии не совсем понимает, "как антивенгерские решения могут помочь Украине в конфликте с Россией".

Менцер написал, что пока "недопустимые события" происходили только в Мукачево. По его словам, власти Венгрии надеются, что им "не придется сталкиваться с подобными действиями в других местах".

Ранее мы писали, что недавно в публикации The Financial Times говорилось о том, что вражда Венгрии и Украины из-за закона об образовании подрывает единство Евросоюза против России. Запрет Киева на образование на языках меньшинств, в основном нацеленный на русскоязычных, рикошетом затронул более 100 школ для этнических венгров на западе Украины.

Также "Страна" рассказывала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад начал новую "холодную войну", поэтому Венгрия будет поддерживать отношения с его врагами.