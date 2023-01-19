В американском штате Аляска белый медведь убил женщину и ее годовалого сына.

Об этом 17 января сообщила местная полиция.

В пресс-релизе департамента общественной безопасности штата говорится, что хищник гонялся за жителями поселка Уэльс, пока его не застрелили.

"Белый медведь проник в поселок и преследовал многочисленных жителей. Медведь убил женщину и мальчика. В момент нападения его застрелил местный житель", - сказано в сообщении.

В погибших опознали 24-летнюю жительницу поселка Сент-Майкл Саммер Миомик и ее годовалого сына Клайда Онгтовасрука, который находились между больницей и школой. О трагедии уведомили ближайших родственников.

Правоохранители поначалу не могли добраться до Уэльса из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия освещения на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. Но затем побывали на месте происшествия и забрали тела погибших на вскрытие.

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