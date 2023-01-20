Подводим итоги 331 дня войны.

Ситуация на фронте

С утра Генштаб ВСУ сообщил, что Украина отбила атаки:

- в Белогоровке и Новоселовском Луганской области.

- Верхнекаменском, Краснополовке, Соледаре, Красной Горе, Парасковиевке, Бахмуте, Ивановском, Делиевке, Водяном, Марьинке, Победе, Водяном, Новоселке Донецкой области.

Ивановское (бывшее Красное) - село на трассе Константиновка-Бахмут, недалеко от Клещеевки, о захвате которой вчера заявляла ЧВК "Вагнер". Украина этой потери не подтверждала. Сама Клещеевка в сводке Генштаба упоминается как село, которое подвергалось обстрелам.

Днем российское минобороны официально заявило о захвате Клещеевки, что также не получило подтверждений с украинской стороны.

Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. И на Западе уже высказывают беспокойство высокими потерями Украины на этом участке.

Федеральная служба разведки Германии "встревожена из-за высоких потерь, понесенных украинской армией в боях за стратегически важный город Бахмут", пишет Spiegel со ссылкой на источники. В настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях с россиянами трехзначное число солдат, доложили разведчики немецким политикам, ответственным за сектор безопасности.

При этом взятие Бахмута россиянами будет иметь "серьезные последствия", поскольку позволит России продвинуться дальше вглубь Донбасса. На встрече, как пишет Spiegel, говорилось, что Россия несет под Бахмутом очень высокие потери, но они, как считает разведка, "не играют роли для тактики войны со стороны России".

Напомним, что с российской стороны под Бахмутом воюют, в основном, "вагнеровцы". Украинские военные, признавая определеную эффективность действий ЧВК "Вагнер", традиционно заявляют, что цена этой эффективности - колоссальные потери, которые несут "вагнеровцы" из-за тактики боя в виде постоянных атакующих "волн" на позиции ВСУ (при этом, как сообщают многие источники, в том числе и российские, за отступление с поля боя в ЧВК расстреливают). Об очень больших потерях среди "вагнеровцев" в последнее время часто пишут и российские оппозиционные телеграмм-каналы. По их данным, ЧВК реализовывает тактику "штрафбатов" - добиваясь успехов и нанося потери украинских силам за счет очень больших своих потерь, к которым российское общество равнодушно, так как львиная их доля приходится на завербованных заключенных. И, как пишут телеграмм-каналы, в связи с этим у куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина начались большие проблемы с вербовкой новых наемников. Среди заключенных которые ранее составляли основной контингент новобранцев в ЧВК, уже распространились сведения об очень больших потерях, а потому желающих пойти в ЧВК теперь очень мало. Люди же "с воли", которым хочется повоевать, также не горят желанием идти в "Вагнер", так как в регулярной российской армии шансы выжить в раз 10 больше, чем в ЧВК, а деньги платят примерно такие же.

Также обращает на себя внимание грандиозная пиар-кампания, которая сейчас идет по российским СМИ и телеграмм-каналы, по рекламе "Вагнера" и его успехов в Соледаре. Не исключено, что одна из ее причин - стремление Пригожина решить проблему с низким число новобранцев.

К слову, сам куратор ЧВК отрицает информацию о больших потерях и утверждает, что они не превышают 15%.

В любом случае, даже если "Вагнер" не сможет привлечь много новых наемников, у него все равно под ружьем остаются значительные силы, которые продолжают наступать на Бахмут, стремить взять его в окружение.

Британская разведка сегодня заявила, что в Украине воюют до 50 тысяч "вагнеровцев". Отметим, что это максимальная оценка их численности. Ранее цифры колебались в пределах от 25 до 40 тысяч. Что, впрочем, тоже немало.

Но вернемся к ситуации на фронте. Еще один важный его участок, который внезапно пришел в движение - Запорожская область. Генштаб ВСУ с утра сообщил, что отбиты атаки противника в Малой Токмачке и Степном Запорожской области. Оба села находятся вблизи подконтрольного Украине города Орехова - с востока и запада.

О наступлении в этом регионе вчера сообщали и российские источники, а затем подтвердил и бывший советник Офиса президента Арестович. По его словам, россияне начали "движение в направлении Орехова Запорожской области на тактическом уровне".

"По моей оценке, их главная задача - отодвинуть нашу артиллерию, чтобы она не доставала до железной дороги Волноваха - Мелитополь - Токмак. Ни о каком взятии Запорожья или Камышевахи речь не идет и близко," - сказал Арестович.

С утра власти региона заявили, что Запорожская область пережила за эти сутки рекордное количество обстрелов (224 удара). То есть активизация подтверждается со всех сторон. Отметим, что еще вчера украинский Генштаб заявил о попытке наступления 58-й армии РФ, но атака была остановлена силами артиллерии.

А сегодня минобороны России заявило, что его войска захватили населённый пункт Лобковое, чего Украина не подтверждала.

По данным назначенных Россией "властей Запорожской области", сейчас боевые действия резко активизировались и ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское.

Но пока рано говорить о том - масштабное или это наступление либо тактические бои (например, с целью оттянуть украинские войска с Донбасса).

Сегодня впервые за долгое время были сообщения о полетах "шахидов". В частности, их заметили в Запорожской и в Херсонской областях. Официально это не подтверждалось, но недавно Зеленский предупреждал о новой партии таких дронов, которые получила Россия.

По Краматорску был сегодня нанесен ракетный удар во время утренней воздушной тревоги. Пострадало строение детсада и погиб один мирный житель.

Оружие и итоги "Рамштайна"

Сегодня ночью Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Главное - туда вошли 90 бронетранспортеров Stryker и еще 59 боевых машин пехоты Bradley. Предыдущий пакет включал 50 Bradley, - то есть всего Украине будет передано более 100 единиц этих БМП.

Глава Офиса президента Ермак опубликовал более детальный список того, что вошло в новый пакет:

- 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 патронами 25 мм.

- 90 БТР Stryker.

- 53 машины MRAP.

- 350 бронеавтомобилей "Хамви" HMMWV.

- 12 машин для транспортировки боеприпасов.

- 22 тактические машины для буксировки вооружения.

- 6 командно-штабных машин

- 8 ЗРК Avenger ближнего действия.

- ракеты для NASAMS, боеприпасы к HIMARS.

- противорадиолокационные ракеты HARM.

О поставке "умных бомб" GLSDB, способных бить на 160 километров и обстреливать Крым, о ранее писали западные СМИ, в новом пакете военной помощи речи не идёт. Это достаточно важный момент, который говорит о том, что пока Вашингтон не решается на поставки оружия, способного системно наносить удары по Крыму, защиту которого Россия обозначает как один из своих ключевых приоритетов.

Финляндия сегодня объявила о предоставлении Украине самого большого, 12-го пакета военной помощи на сумму в 400 миллионов евро. Содержание пакета помощи не разглашается, но уточняется, что в нем будут "тяжелое оружие и боеприпасы".

Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот".

А вот Германия по сути отказалась разморозить поставки "Леопардов" Украине - невзирая на мощное давление, которое на Берлин в последние недели осуществлялось и со стороны Киева, и со стороны союзников по НАТО. Состоявшаяся сегодня встреча министров обороны НАТО на авиабазе "Рамштайн" к желаемому эффекту не привела. Участникам саммита не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву, а значит их пока не будет, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Вот основные его тезисы с "Рамштайна":

1. "Мы обсуждали возможную поставку танков Leopard 2, однако договорится не удалось. Среди партнеров нет единого мнения".

2. "Заявления СМИ о том, что Германия стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков в Украину – ложь. Есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать. Все за и против должны быть взвешены. Многие союзники разделяют нашу точку зрения".

3. "Мы не можем сегодня сказать каким будет решение и когда оно будет принято. Я хотел бы действовать быстро, в случае принятия решения, но в случае отрицательного решения, сделать будет ничего нельзя".

При этом Германия поставит Украине дополнительное вооружение и технику на один миллиард евро.

Как пишут немецкие СМИ, главное условие для поставок танков "Леопард" Украине - аналогичние решение США поставлять свои "Абрамсы". Но это неофициально. Формально же правительство ФРГ заявило, что ничего такого Шольц не требовал.

"Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии ставил условия американскому президенту. Ни в коем случае не было требования, чтобы если случилось одно, последовало другое", - заявил официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт.

Он также сказал, что Берлин до сих пор не получал от других стран запросы на разрешения на поставки немецких "Леопардов" в Украину. То есть Германия по сути дезавуирует обещание Польши такие танки Украине предоставить (хотя Варшава и страны бывшей Прибалтики грозят сделать это без одобрения немцев).

Впрочем, генсек НАТО не считает дискуссию о боевых танках оконченной. Йенс Столтенберг заявил, что "обсуждения будут продолжены".

Однако когда будет результат и будет ли - сказать сейчас никто не может. Представители Пентагона сегодня заявили, что по поставкам танков и прочей тяжелой техники есть "окно возможностей" до весны - когда Украина, как предполагается, будет планировать свое наступление.

В медиа обсуждается много причин, по которым Германия тормозит поставки танков. В том числе и конспирологические - о том, что немцы "торгуются" и хотят в обмен на поставки танков добиться от всех европейских стран согласия на отказ от принципа принятия решений в ЕС консенсусом и перехода на принятие решения большинством голосов (подтверждений этой теории, впрочем, нет никаких).

Наиболее же часто в качестве причины называется нежелание Берлина окончательно рвать отношения с Москвой. Западная пресса еще в прошлом году писала, что, несмотря на все санкции и жесткую риторику против РФ, немецкая элита и немецкий бизнес (по крайней мере значительная их часть) не закрывают для себя возможность рано или поздно восстановить связи с Россией.

Кроме того, в Германии (также как и в ряде других западноевропейских стран) есть представители так называемой "партии мира", которые выступают за скорейшее прекращение войны путем компромиссов с РФ (пусть даже и за счет потери Украиной части территории). В их логике, поставки танков отодвинут момент начала переговоров, дав надежду Украине на возможность вернуть территорию военным путем.

Активно подобные настроения поддерживает и Россия.

В тоже время у властей большей части ведущих стран НАТО (по крайней мере публично) совсем иная позиция: поставки оружия нудно наращивать, чтобы Украина нанесла поражение российской армии и побудила Москву пойти на условия мира Киева.

Военные планы

На самом "Рамштайне" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в войне в Украине наступает переломный момент. А Владимир Зеленский призвал страны НАТО ускориться в военной поддержке, так как время играет на РФ.

"У нас очень мало времени – нам нужно все делать быстрее, нужно больше оружия", - сказал он.

О том же заявил сегодня и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны. Поэтому необходимо продолжать вооружать Украину", – сказал Жозеп Боррель на церемонии награждения Форума новой экономики в Мадриде.

По вопросу "переломного момента" Киев на прошлой неделе посещал директор ЦРУ Уильям Бернс. Главный разведчик США проинформировал Зеленского о вероятных военных планах России на весну, сообщила Washington Post.

Также на встрече прозвучало, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы. Воспользовавшись, в частности, истощением запасов боеприпасов у украинской армии.

Но Зеленский, по словам источников Washington Post, больше всего интересовался тем, как долго Украина сможет рассчитывать на помощь со стороны США - после того, как контроль в Палате представителей перешел к республиканцам, а поддержка Украины среди части американского электората снизилась.

Бернс в ответ на это признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.

Но при этом прозвучал прогноз, что одобренного в декабре Конгрессом пакета помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа.

В этом контексте глава ЦРУ признал "срочность" действий на фронте - то ли ввиду предполагаемого российского наступления, то ли из-за необходимости переломить ситуацию на поле боя, пока есть выделенные демократами средства.

Либо же действуют оба этих обстоятельства одновременно.

Сегодня по поводу российского наступления выпустил прогноз "Институт изучения войны". Он считает, что Россия может снова вторгнуться в Украину через Беларусь в 2023 году. Это может произойти ближе к концу года, считают военные эксперты.

"Кажется более вероятным, что российские силы могут создавать условия для нового нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года", - говорится в утренней сводке. "Институт" принимает во внимание недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести крупные учения "Запад-2023" и "Союзный щит-2023" в сентябре.

Также, считают американские эксперты, к тому моменту Россия успеет провести весенний призыв 2023 года и обучить солдат для осенне-зимней кампании. А также подготовить военную промышленность в достаточной степени, чтобы обеспечить большую часть техники для наступления из Беларуси.

Другие прогнозы касаются наступления РФ на других направлениях. В частности на Запорожском (некоторые российские военные блогеры полагают, что нынешняя активизация боев там уже и есть начало такого наступления). Наверняка Россия продолжит попытки наступать там, где она и так уже делает - в районе Бахмута и под Донецком.

Впрочем, как мы уже писали, такие прогнозы разделяют не все. Арестович, например, в масштабное наступление России в ближайшее время не верит.

В тоже время о наступление Украины многие западные чиновники и военные говорят как уже о решенном вопросе. И связывают в связи с этим необходимость масштабных поставок военной техники для обеспечения его успешности. Что касается направления атаки ВСУ, то, также как и ранее, большинство прогнозов указывает на наступление в сторону Азовского моря - либо на запорожском направлении (на Мелитополь), либо на южно-донецком (на Мариуполь).

Что касается сроков, то, как сказал сегодня глава Пентагона Остин, заявил, что Украина может начать наступление весной.

Правда, на этот счет на Западе есть и другое мнение.

Reuters сообщает, что высокопоставленные официальные лица США советуют Украине "воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет проведена подготовка военнослужащих".

Неназванный американский чиновник в беседе с небольшой группой репортеров на условиях анонимности сказал, что Соединенные Штаты "твердо придерживаются своего решения не поставлять танки Abrams Украине в данный момент" на фоне разногласий с Германией по поводу танков.

А председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в очередной раз спрогнозировал, что война в Украине, скорее всего, закончится переговорами.

"С военной точки зрения я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень и очень сложно военным путем вытеснить российские войска с каждого дюйма оккупированной Россией Украины. Что может произойти, так это продолжение обороны, стабилизация фронта", — сказал Милли.