Подводим итоги 332-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера вечером в сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что армия РФ наступает на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В утренней сводке Запорожское направление исчезло - хотя о боях там российские телеграм-каналы продолжают сообщать: в частности они утверждают, что там занята первая линия обороны ВСУ под Ореховым, а также об активизации боев под Гуляйполем, чего Украина не подтверждала.

Вечерняя сводка Генштаба снова пишет о попытках наступления РФ в Запорожской области. Оценок этим усилиям не дается, но рядом отмечено "безуспешное" наступление под Авдеевкой (по Запорожью таких ремарок не делается).

В России телеграм-каналы говорят, что на запорожском фронте сегодня относительное затишье. А в Украине в конце дня подтвердили, что россияне на этом направлении активизировались.

Они проводят разведку боем в Запорожской области и перебрасывают оружие из Крыма, заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин. По его словам, противник на некоторых участках наступает небольшими разведывательными группами до 10 человек.

"Однако сказать, что это какое-то значительное наступление, нельзя. Это маленькие группы, стремящиеся, преимущественно на местах, проверить нашу линию обороны. И если это удается, то, в случае возможности враг на отдельных участках пытается улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны", - заявил Ерин в эфире телемарафона.

Но в сводки Генштаба эти наступления не попали. Там сообщалось, что за минувшие сутки отражены атаки противника только на Донбассе:

- в Новоселовском, Площанке и Краснопоповке Луганской области,

- Белогоровке, Раздоловке, Васюковке, Красной Горе, Ягодном, Бахмуте, Предтечино, Водяном и Марьинке в Донецкой области.

Васюковка находится к западу трассы Бахмут - Северск, существенно севернее Бахмута. То есть противник пытается наступать в сторону Северска с юга.

Ягодное - это северо-западный пригород Бахмута, находящийся у трассы на Славянск - одной из главных артерий снабжени Бахмута.

Предтечино - село к северо-востоку от Константиновки.

Также сегодня телеграм-каналы, связанные с "Вагнером", сообщили о захвате Краснополья к северо-западу от Соледара, у железнодорожной станции Соль. Со стороны Украины подтверждений этому не было. Также этот населенный пункт в списках штурмуемых по украинской сводке не проходил.

Но упоминание Генштабом Васюковки, которая расположена рядом с Краснопольем и к западу от трассы на Северск, может говорить о том, что эта трасса пересекается отрядами противника.

По данным британской разведки, существует реальная возможность локального наступления россиян вокруг Бахмута. Там идет сейчас перегруппировка отрядов ЧВК "Вагнер".

И, судя по поступающим видео, бои в районе Бахмута продолжаются в крайне интенсивном режиме.

По многим признакам россияне готовятся к новым ракетным ударам по Украине, заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Россия пытается определить новые цели, разыскать военные объекты и выявить средства ПВО, чтобы "глушить" их во время атаки, сообщали она, добавив, что в последнее время противник существенно активизировался в использовании БПЛА для ведения разведки.

"Мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, когда они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию, чтобы знать, куда бить", – объяснила Гуменюк.

По ее словам, в первую очередь россиян в качестве целей интересует критическая инфраструктура и военные объекты.

При этом, несмотря на сигналы о подготовке к новой ракетной атаке, в Черном море Россия снизила количество своих кораблей с 6 ракетоносителей до 5. В пункт базирования вошла также российская подлодка. Это уменьшение, по мнению Гуменюк, может объясняться целым рядом факторов – от каких-то проблем, возникших у противника, до необходимости в переснаряжении или штормовой погоде.

Отступление из Бахмута ради наступления?

Интенсивность боев под Бахмутом и высокие потери, которые там несет, по данным западных источников, украинская армия, побудили США к рекомендациям украинскому командованию не удерживать этот город. Об этом написали сразу два крупнейших западных агентства.

Как передает AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, американцы советуют Украине вывести силы из Бахмута. Усиленное внимание Киева к удержанию города, по мнению Вашингтона, мешает ВСУ готовиться к наступлению на юге страны. Для этого необходимо время, поэтому украинцам надо рассмотреть возможность "обмена" Бахмута на подготовку к наступлению.

По словам пожелавшего остаться неизвестным чиновника, на Донбассе время на стороне России, у которой больше артиллерийских ресурсов и военных. А победа России конкретно под Бахмутом не приведет, по мнению США, к существенным изменениям в войне, поскольку украинские силы отступят на хорошо защищенные позиции.

Агентство Reuters также пишет о рекомендациях США Киеву не тратить много сил на Бахмут. В Вашингтоне считают, что "существует высокая вероятность того, что русские в конечном итоге вытеснят украинцев из Бахмута". Но "это не приведет к каким-либо стратегическим сдвигам на поле боя".

В Украине, впрочем, возражают, что защита Бахмута позволяет ВСУ готовиться к наступлению на юге Украины. "США работают с украинцами над этим компромиссом", - сказал собеседник агентства. Также Вашингтон советует Украине не равняться с Россией в артиллерии, потому что в конечном итоге Москва получит преимущество за счет истощения ВСУ.

"Вот почему последняя поставка вооружений США включает бронетехнику - это поможет Украине изменить то, как она ведет войну", - сказал американский чиновник.

Эти заявления могут рассматриваться двояко.

В первом приближении - как информационная подготовка на тот случай, если Бахмут придется оставить (называются мотивы это сделать).

С другой стороны, потери сторон под Бахмутом весьма велики. И это действительно может отвлекать силы ВСУ с других участков, либо же пожирает ресурсы, необходимые для будущего наступления.

Признаков подготовки к такому наступлению действительно немало. Начиная от регулярных упоминаний в западных СМИ, что такой удар со стороны Киева готовится - и до содержания последних пакетов военной помощи, которые насыщены бронетехникой, необходимой для прорыва фронта.

Также в Украине резко усилилась мобилизация, которая приобретает размах более масштабный, чем в начале войны. И поступают прямые данные о том, что ВСУ формирует силы на наступления, о котором говорят на Западе. Например, издание "Цензор" пишет о недавно сформированной 47-й бригаде, которая называет себя "бригадой прорыва".

Сообщается, что приказ расширить 47-й штурмовой полк до бригады поступил еще в начале октября. Сформировали ее за месяц, но подготовка продолжается и сейчас в разных локациях Украины и Европы. Также бригаду насыщают образцами западного вооружения.

"Наша бригада сформировалась как бригада прорыва. Деталей мы не раскрываем, но сценарий нашего применения исходит из слова – прорыв", – говорит главный сержант бригады Валерий Маркус.

К чему готовятся у северных границ

Впрочем, идет активная подготовка и к обороне. На северной границе Украины прошли учения подразделений группировки обороны Киева.

"В условиях максимально приближенных к боевым личным составам отрабатывал умение выявлять и уничтожать тактические группы десанта противника путем блокирования и нанесения им поражения танковыми подразделениями, огневыми группами, оснащенными бронетранспортерами MaxxPro, и подразделениями пехоты", - сообщил командующий Александр Павлюк.

Кроме того, отрабатывалось взаимодействия штурмовых стрелковых групп с бронированной техникой во время условного штурма населенного пункта (то есть на границе с Беларусью отрабатывали и наступательные действия).

При этом украинское командование ранее сегодня заявляло, что признаков формирования наступательных группировок из Беларуси нет. А разведка считает, что разговоры о наступлении со стороны Беларуси - действие российских сил информационных операций.

Тем временем в минобороны Беларуси показали кадры летных учений, из-за которых в Украине регулярно звучит воздушная тревога. На видео белорусские Су-30СМ прикрывают ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые "отработали по заданным целям".

Су-34 могут наносить ракетные удары на расстоянии до 600 километров разными типами ракет и в том числе используются для прорыва ПВО. Летом с этого самолёта наносился удар по аэродрому в Житомирской области.

Ранее "Институт изучения войны" (США) прогнозировал, что к новому наступлению из Беларуси Россия будет готова не ранее конца 2023 года. Украина также с одной стороны говорит, что не видит формирования угрожающих группировок. С другой - демонстративно готовится к отражению удара и показывает, что "граница на замке".

Такое казалось бы противоречивое поведение может быть связано с опасениями "частичного вторжения" на севере, тактику которого уже обсуждают в российских военных телеграм-каналах.

Тактика эта состоит в том, чтобы противник относительно некрупными силами перешел границу и занял рубежи невдалеке от кордона, не развивая наступления дальше.

Это заставит ВСУ перебрасывать силы на север, что ослабит юго-восточный участок фронта. Если же Украина этого не сделает, то северная группировка противника может попытаться продвинуться дальше и снова ждать желаемого эффекта (а при активном контрнаступлении ВСУ снова откатиться назад либо же попытаться удержать оборону).

Оружие для Украины

После того, как в пятницу так и не решился вопрос с поставками танков "Леопард" Украине, в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16. О том, что ВСУ могут получить старые "эфки" заявили в Нидерландах, где их сейчас меняют на более современные модели.

Для таких поставок нужно согласие производителя - США. И там уже намекнули, что не против этого. Посол Вашингтона при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что ожидает широкую поддержку своей страны, если союзники примут такое решение.

"Мы уже давно придерживаемся мнения: то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады, которые наши союзники внесли в помощь Украине. Так было с самого начала войны, когда мы обсуждали унаследованные советские системы, до нынешнего периода, когда мы обсуждаем основные боевые танки и более сложные средства и системы противовоздушной и противоракетной обороны. И поэтому я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые продолжат наращивать свое участие в поддержке Украины", - сказал Карпентер.

Также продолжаются военные поставки Украине от других стран. Правительство Италии, как пишут местные СМИ, на следующей неделе примет шестой пакет военной помощи Украине - и в него войдут ЗРК Aspide. Речь идет о поставках четырех комплексов, каждый из которых будет оснащен 18 ракетами радиусом действия 20 километров.

Но танковая тема также не выпадает из обсуждений. Несмотря на отказ Германии в "Леопардах", Украина начнет учиться управлять ими в Польше. "Первый шаг сделан: начинаем обучающие программы для [украинских] экипажей на "Леопардах 2", - заявил министр обороны Алексей Резников.

Договоренности об этом были достигнуты с Польшей, которая ранее согласилась на передачу 14 таких танков Украине. Но поступить они смогут только после согласия Германии на реэкспорт. А Берлин отказался его предоставлять (что и стало главным итогом вчерашнего "Рамштайна").

Также на Банковой устами советника Ермака Михаила Подоляка сегодня заявили, что Украина рано или поздно все равно получит от Запада основные боевые танки. И лучше сделать этой раньше, а не позже.

По словам экспертов, опрошенных "Голосом Америки", в будущем все три основные модели танков западных держав - Абрамс, Леопард и Челленджер - могут оказаться на поле боя в Украине.

"Мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда увидим на поле боя британский "Челленджер", разные модификации "Леопардов" и американский "Абрамс". Мое личное мнение: США предоставят "Абрамсы", и скажут - "Германия, ваша очередь"№", - говорит Александр Краутер из Центра анализа европейской политики.

Каждый из танков имеет свои плюсы и минусы.

"Абрамс" – это очень сложная в эксплуатации машина. Более подходящие – и их сотни в различных странах Европы – это германские танки. Они не будут сильно отличаться от того, что уже есть у Украины, поэтому солдат можно будет быстро обучить работе с ними", - считает Ричард Вайц из Гудзоновского института.

Но пока, повторимся, американцы "Абрамсы" не дают, а из-за этого Германия отказывается и поставлять "Леопарды", не желая становиться первой страной НАТО, которая поставит столь мощное оружие.

Военные перспективы

Победа Украины в войне выглядит уже совершенно не гарантированной. Такую мысль высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире у Юрия Романенко.

"Я сейчас уже неофициальное лицо и могу говорить все, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14-го числа уже перестало быть на это похоже. Вы что думаете, оценка от президента Дуды о том, что неизвестно, выживет ли Украина в ближайшие месяцы - она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?", - задал Арестович риторический вопрос.

14 января состоялся массированный ракетный удар по Украине (был разрушен дом в Днепре, где погибло 46 человек). После чего на Арестовича обрушился хейт из-за слов о том, что украинская ПВО отклонила от курса российскую ракету, и та поразила жилой дом в Днепре (после чего Арестович потерял место советника ОП).

Этот пример бывший советник привел как объяснение, что Украину могут погубить внутренние разногласия. При этом приведенная им цитата президента Польши прозвучала 18 января.

При этом на Западе по-прежнему заметны опасения вызвать слишком высокий уровень эскалации. Это видно не только по отказу предоставить "Леопарды", но и по теме Крыма.

Миллиардер Илон Маск на днях снова вспомнил об Украине и назвал "крайне опасным", если США решат поддержать удары ВСУ по Крыму. "Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира", - написал он в Twitter.

Таким образом Маск прокомментировал статью New York Times, где говорится, что у Байдена рассматривают передачу ВСУ орудия, при помощи которого могут появится возможности наносить удары по территории Крыма. По сведениям издания, власти США "начинают склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы" средства для нанесения ударов по Крыму, "даже если такой шаг повысит риск эскалации".

Отметим, что в последнем пакете военной помощи на 2,5 миллиарда долларов не оказалось ожидаемых мини-ракет, бьющих на 160 километров, хотя предварительно об этом активно инсайдили западные СМИ. То есть, не исключено, определенные опасения есть не только у Маска, но и у администрации Байдена, которая пока не решается увеличивать дальнобойность украинских ракетных войск.

Но Россия все равно готовится к ударам со стороны Украины по своим тылам. Об этом говорит зримое усиление систем ПВО в Москве и Подмосковье, которое заметили в последнюю неделю.

Первая версия, которая возникла - в РФ опасаются новых ударов со стороны украинских беспилотников дальнего действия, которые уже наносили удары по аэродромам в глубине территории России.

Вторую версию сегодня озвучил американский "Институт изучения войны". Демонстрация средств ПВО может являться информационно-психологической операцией российских властей - с целью приучить население к мысли о том, что война будет длительной и может коснуться каждого.

Эксперты ISW видят в этом стремление представить Украину в глазах россиян как экзистенциальную угрозу, но считают маловероятным, что Кремль может верить в украинские удары по Москве.

ISW пишет, что подобные действия могут также быть попыткой российских властей провести параллели между войной в Украине и Второй мировой войной, то есть изобразить Украину страной, представляющей реальную угрозу для России, по аналогии с той угрозой, которую Германия представляла для Советского Союза в годы войны.

Эксперты считают, что таким образом власти рассчитывают увеличить поддержку войны в обществе и подготовить россиян к дальнейшей мобилизации.

В минобороны России, тем временем, официально подтверждают первую версию. Как заявило ведомство, появившиеся в Сети видео с ПВО - это учения, в ходе которых система С-300 отработала "защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье".