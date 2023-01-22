Подводим итоги 333-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

С утра Генштаб сообщал, что россияне вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжаются попытки наступления на Бахмутском направлении, противник увеличивает интенсивность применения авиации. Вечером Генштаб упомянуло и попытки наступления РФ в Запорожской области.

За сутки отражены атаки в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Бои, судя по этой географии, идут к западу от Кременной-Рубежного, а также в районе Северска.

ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Эти слова главы Луганской ОВА Гайдая приводит CNN.

По словам Гайдая, у противника несколько оборонительных рубежей в регионе. "Первую линию в основном удерживают недавно мобилизованные либо из России, либо из так называемой ЛДНР", - говорит он.

Количество российских войск в этом районе он оценивает как "огромное". Есть чеченские подразделения. "И очень большое количество мобилизованных. И их постоянно бросают в наступление - почти постоянно.... И огромная проблема в том, что их просто неимоверное количество. Поэтому каждый метр Луганщины крайне сложно завоевать", - признает губернатор.

Также бои продолжаются вокруг Бахмута.

Washington Post сегодня написала о высоких потерях Украины под Бахмутом. Газета описывает похороны в поселке Новый Яричив Львовской области одного из военных, который погиб там во время артобстрела - Юрия Лойко. Похожая ситуация и в других селах.

"Каждый день из Бахмута привозят новых погибших. Молодые люди умирают - очень молодые люди. Это самое тяжелое для меня - так много моих знакомых умирает", - говорит 49-летняя Оксана Сервило, директор школы в соседнем селе Неслухов.

"На фронте около 600 наших мужчин из общины, насчитывающей около 18 500 человек. Многие погибли", - заявил журналистам глава поселка Новый Яричив Петр Соколовский.

Западные аналитики продолжают утверждать, что Бахмут - оперативно и стратегически незначительный военный пункт. Но оборона этого города является обоснованной, несмотря на ее издержки для Украины. Такую мысль высказывает Институт изучения войны в своей последней сводке.

Логика такова: если бы российские войска взяли Бахмут относительно быстро и "малой кровью", они могли бы надеяться на расширение операций, а Украине пришлось бы спешно организовать оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

Учитывают эксперты Института и политический момент, связанный с тем, как может быть воспринят уход из города.

Ранее ряд западных СМИ писали, что США советуют украинскому командованию отступить из Бахмута на новые рубежи обороны, чтоб сэкономить силы для подготовки наступления. Но, как видим, американские военные эксперты далеко не едины в своем мнении.

Со стороны российских военных блогеров также нет единства в оценках ситуации.

Одни говорят, что штурм Бахмута важен с двух точек зрения: "перемалывания" там крупных сил ВСУ, которых перебрасывают с других направлений (тем более, что с российской стороны там воюют, в основном, завербованный в "Вагнер" заключённые, к потерям среди которых российское общество нечувствительно), и в качестве открытия дороги на Славянск и Краматорск (если Бахмут будет взят).

Вторые считают, что лобовой штурм украинских укреплений на Донбассе затягивает войну и дает крайне скромный и медленный результат, когда бои за один населенный пункт длятся по несколько месяцев (к тому же от городов потом вообще мало что остается). В то же время Киев успевает в тылу подготовить и вооружить новые соединения, а также спланировать удары на других направлениях.

Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское. Сегодня назначенные Россией "власти Запорожской области" сообщили о продвижении российских войск в район Каменского - села на берегу Каховского водохранилища. Оно расположено к западу от Лобкового, которое, как заявляли пару дней назад в России, захвачено РФ.

Украина этих продвижений не подтверждала, а Генштаб сегодня сообщил, что российские части, которые пытаются атаковать на запорожском направлении, несут потери и теряют опорные пункты.

"Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая враждебные позиции", - заявили в Генштабе.

Тем временем продолжаются учения Украины у границ Беларуси. В восьми километрах от нее, в Чернобыльской зоне отчуждения ВСУ провели учения спецназа.

Привлекалась тяжелая техника, танки, БМП, самоходная артиллерийская батарея. Целью было отработать сценарий, при котором приходится сдерживать российские войска, вторгшиеся с территории Беларуси. По легенде, на высадку вражеского десанта выдвигается штурмовая группа на броне под прикрытием артиллерии и танков.

Учения провели на еще одной локации – в гостинице "Полесье" в Припяти. Там отрабатывалось взаимодействие в условиях городской застройки.

Наступление из Беларуси, судя по всему, рассматривается Украиной как вполне реальная перспектива, хотя публичные заявления у украинских властей и представителей командования на этот счет обратные - они неизменно говорят, что сейчас такой угрозы нет.

Танковый удар по Германии

На Германию продолжает обрушиваться критика стран, выступающих за передачу Киеву немецких танков (но Берлин блокирует их поставки).

Издание Washington Post в своей редакционной колонке по этому поводу призвало Байдена прислать в Киев "Абрамсы".

Отказ Германии поставлять Украине танки стал "первой серьезной трещиной в том, что когда-то было единым фронтом НАТО", пишет редакция газеты от своего имени.

В колонке говорится, что немцы, согласно опросам, меньше поддерживают Украину, чем другие страны Запада. А по вопросу об отправке в Украину основных боевых танков жители Германии разделились почти поровну. И канцлер Шольц "приносит разумную стратегию в жертву политического расчета".

Издание призывает Байдена предоставить Украине танки "Абрамс", чтобы разморозить отправку в Киев "Леопардов" (как считается, это условие выдвигают к США немцы).

Авторы пишут, что "гигантский, пожирающий бензин "Абрамс", требует постоянного обслуживания, поскольку он плохо подходит для местности и возможностей Украины". Но "если отправка нескольких танков "Абрамс" является ключом к выходу из тупика с потенциально гораздо большей партией "Леопардов", президент Байден должен дать свое согласие".

Кстати, мысль о том, что отправка небольшого количества американских танков (или даже вообще одного) запустит массовые поставки "Леопардов", сегодня высказал председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Правда, неизвестно, устроит ли немцев подобный паритет и не потребуют ли они сопоставимых поставок от США.

Washington Post далее пишет о том, что Москва готовится к крупному весеннему наступлению, которое, как ожидается, начнется в ближайшие два месяца. Украина также в эти сроки может начать свое собственное наступление. Но американские танки нужны не только для того, чтобы усилить Украину в решающий момент войны - а и "для того, чтобы сохранить решимость и единство Запада перед лицом самой серьезной угрозой, с которой он сталкивался более чем за поколение".

"Нерешительность Германии является критическим вызовом для единства Запада, и Байден не может сидеть сложа руки", - заключает издание.

То есть, в США началось давление на Байдена, призванное повернуть вспять провал с немецкими танками для Украины. Но пока официальная позиция Белого дома - танки "Абрамс" предоставлять не будем, для украинской войны они не подходят.

При этом очевидно, что если бы массовые поставки "Леопардов" можно было запустить отправкой небольшого количества "Абрамсов", то это, вероятно, уже было бы сделано. Но пока этого не происходит.

Поэтому нельзя исключать, что немцы требуют неких сопоставимых партий танков от всех стран-производителей такой техники в НАТО. В связи с чем им и не удалось договориться с американцами. Впрочем, официально Германия взаимосвязи с "Абрамсами" вообще не подтверждает, но ее уверенно пересказывают и немецкие, и американские СМИ.

Польша тем временем продолжает грозить, что найдет способ передать Украине немецкие танки Leopard 2 даже без разрешения Германии, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью. И не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу", - сказал Моравецкий. Отношение Германии к этому вопросу он назвал "неприемлемым".

По его словам, если Германия не даст согласия на поставку Leopard 2, Польша создаст "малую коалицию государств", готовых поделиться танками и другими военными поставками с Украиной. "Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без", - заявил Моравецкий.

Отметим, что по международным правилам, одна страна не может передавать другой стране оружие без согласия страны-производителя этого оружия. При этом игнорировать это правило в отношении Германии полякам будет сложно. ФРГ - это не только член НАТО (как и Польша), но и крупный поставщик оружия для нужд польской армии.

Как бы то ни было, через несколько дней Польша начнет обучение украинских военных эксплуатации танков Leopard 2. А пока польские СМИ выходят с обложками, где немецкий танк, которым управляет канцлер Олаф Шольц, подобно страусу, прячет пушку в песок.

Военные перспективы

Несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили CNN, что второе российское наступление может начаться в течение двух месяцев. К весне 150 000 россиян, призванных прошлой осенью, будут обучены и, вероятно, включены в боеспособные части.

Чтобы этому противостоять, Украина хочет занять более выгодное положение - прежде, чем Россия укрепит свои позиции и нарастит батальонные тактические группы.

Для этого Украина создает новые воинские соединения под оснащение их натовским вооружением, заявил агентству командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому помощь Запада крайне важна", - сказал генерал-лейтенант.

"Все подразделение должно быть оснащено одной и той же машиной, поэтому весь батальон оснащен "Брэдли", если мы его получим, или "Леопардами", - добавил Наев.

Как рассказал в эфире телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, украинские военные обучаются комплексно на западных полигонах (Великобритания, Германия, Чехия, Испания) и формируют полноценные бригады или батальоны. Задействуется при этом техника НАТО.

В итоге, получается укомплектованное подразделение по НАТОвскому стандарту и готовое воевать на технике альянса, поставляемой в Украину. "Конечно, учитывается и наш богатый опыт", - говорит Мусиенко.

В этом свете, он видит смысл в обучении украинских военных уже сейчас работе с танками, поставка которых еще обсуждается (имеются в виду Леопарды). Рано или поздно это решение будет принято, считает Мусиенко, и, к тому времени, украинские военные уже должны быть готовы вести боевые действия на западных танках.

Исходя из этой подготовки, можно действительно сделать вывод, что Украина готовит наступательные группировки, оснащенные западным вооружением.

Причем, готовят их, судя по всему, и путем ужесточения мобилизации. Сегодня появилось видео, как в Одессе работники военкомата применили силу для задержания потенциального призывника. И это далеко не единственное подобное видео, которое появляется в последние дни в сети.

Появление подобных роликов - прецедент для украинской мобилизации, и говорит о том, что поставлена задача усилить набор в армию.

Представители ГУР Минобороны тем временем уже делают прогнозы о дальнейшем ходе войны.

Спикер ГУР Вадим Скибицкий заявил, что о "начале окончания" войны можно будет говорить, когда весна и первые месяцы лета будут позади. "Мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", - напомнил Скибицкий.

Тем не менее, по его мнению, новое наступление россиян на Киев со стороны Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины.

Другой представитель ГУР, Андрей Юсов, анонсировал освобождение Кинбурнской косы к лету. Так, по крайней мере, следует понимать фразу, произнесенную им в эфире телемарафона. "Я думаю, что новый туристический сезон нас всех порадует", - сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках освобождения косы.

В обоих комментариях совпадает позиция, по которой украинская разведка ждет перелома ситуации в пользу ВСУ летом 2023 года.

Россия же продолжает реанимировать тему ядерной войны на фоне западных поставок бронетехники в Украину. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва может применить ядерное оружие, если натовское вооружение начнет бить РФ.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - написал Володин в Telegram.

Отметим, что "своими" Россия также считает земли Крыма и недавно захваченных украинских областей. По его словам, "своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня".

Володин пишет, что "это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны". Также он допустил применение ядерного оружия в локальном режиме (то есть, по Украине).

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - заключил спикер Госдумы.

На днях ряд российских деятелей, среди которых Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл, также поднимали эту тему. Они заявляли, что западные поставки бронетехники и призывы добиться военного поражения России, могут вызвать третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Эти заявления были сделаны в преддверии "танкового Рамштайна" и, по всей вероятности, адресовались Германии, которая, кстати сказать, по итогу отказалась открывать поставки "Леопардов" Украине.

Теперь эти заявления делаются снова. То есть в России, вероятно, не считают закрытыми перспективы появления натовских танков (а возможно и другого нового оружия) Украине. И понимают, что, по всей видимости, начнется передача и других современных вооружений - например, авиации.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня предрек долгую, тяжелую войну, в которой Запад будет пытаться измотать Россию.

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий", - пишет Медведев в Телеграм.

"Будет очень непросто", - делает он вывод. К слову, это не первый такой российский мессидж.

На Западе это расценивают как подготовку населения России к затяжной войне и связанным с ней издержкам.

Об этом, в частности, пишет британская разведка. Она полагает, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом и после окончания войны в Украине. Именно с этим эксперты связывают запланированное увеличение численности армии РФ до 2026 года на 11% - до 1,5 млн.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине", - отмечает разведка Британии.

Коррупционный скандал в Минобороны Украины

Несмотря на заверения западных стран в обеспечении Украины вооружениями, отпечаток на это может наложить разразившийся вчера коррупционный скандал в Минобороны.

Ведомство во время войны закупает продовольствие для ВСУ по ценам в несколько раз выше рыночных, утверждают в своем расследовании издание "Зеркало недели".

В его распоряжении оказалось соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Соглашение стоимостью 13,16 миллиарда гривен заключено 23 декабря 2022 года.

Закупочные цены на продукты, которые в нем заложены, оказались завышенными в 2–3 раза в сравнении с рыночными.

Например, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева сейчас около 7 грн за штуку. Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8—9 грн.

Журналисты также обращают внимание, что в настоящее время информация о закупках Минобороны является закрытой для общественности, что, по его мнению, повышает аппетиты тех, кто осваивает средства для закупок на нужды армии.

Но астрономические наценки в закупках Минобороны можно обнаружить не только по питанию, сообщила после выхода расследования народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. По ее словам, государственная аудиторская служба проводит проверку по этим фактам.

Руководство Минобороны уже вызвано на заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Сегодня ведомство отреагировало на скандал. Военные все обвинения отрицают.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в официальном заявлении Минобороны.

Там говорится также о том, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю Комитета Рады по вопросам национальной безопасности Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета.

Кроме того, Минобороны готовит материалы в СБУ "с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период". Но обещает провести внутреннюю проверку, и в случае обнаружения коррупционных схем, наказать виновных по закону.

Но этот ответ не устроил ориентированных на Запад антикоррупционных активистов. Они обратили внимание на то, что ведомство не стало отрицать наличия контракта с завышенными ценами (то есть, не опровергло обвинения по сути). А глава действующего на гранты западных фондов "Центра противодействия коррупции" Шабунин сказал, что если Минобороны не докажет, что завышение цен не имело место, то министр Алексей Резников должен уйти в отставку.





То есть, эта история уже напрямую персонифицируется на фигуре Резникова, который является одним из главных переговорщиков с Западом о поставках западной помощи Украине и ездит за рубеж для общения с представителями НАТО.

Поэтому в целом у этой истории есть потенциал для очень громкого скандала - и не исключено, что с международными последствиями (которые будет сложнее купировать с учетом республиканского большинства в Конгрессе, которое уже давно требует создать систему контроля за расходованием Украины поступающей от США помощи).