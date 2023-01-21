В субботу, 21 января, новолуние будет на самом близком расстоянии от Земли за последние 992 года - на расстоянии 356 568 километров. В следующий раз Луна максимально приблизится к Земле через 345 лет.

Об этом сообщает ресурс Timeanddate.

С практической точки зрения увидеть процесс нельзя, потому что новолуние известно как невидимая фаза: когда Луна исчезает из поля зрения на несколько дней.

Ученые пояснили, что Луна вращается вокруг Земли не по идеальному кругу, а по эллипсу. То есть, расстояние между ними в течение месяца меняется. Самая ближняя точка к Земле на орбите Луны – это перигей, а самая дальняя от нее для нашей планеты – апогей. И если одна из этих точек совпадает с полнолунием или новолунием, как сейчас, то Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Это приводит к суперлуниям и микролуниям.

По расчетам астрономов, последний раз так близко к Земле новолуние происходило в 1030 году. А в следующий раз произойдет только в 2368 году, то есть, через 345 лет.

Ранее мы писали, что 8 ноября прошлого года произошло полное лунное затмение. Луна в небе приобрела кроваво-красный оттенок. Такое явление наблюдается, когда Земля проходит между Луной и Солнцем, и тень Земли закрывает Луну.

Также "Страна" рассказывала, что в июле 2022 года в Украине наблюдали суперлуние - явление, при котором полнолуние наступает в момент наименьшего расстояния между Землей и Луной, отчего Луна кажется особенно большой.