Подозреваемый в краже 250 тысяч гривен у дочери военнослужащего ВСУ взят под стражу. Его поймали при попытке выехать за границу Украины.

По процессуальному руководству ювенальных прокуроров Киево-Святошинской оружейной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 17-летнему жителю Киевщины по фактам тайного похищения чужого имущества, совершенного в условиях военного положения и несанкционированного вмешательства в работу информационных сетей (ч. 4 ст. 361 УК Украины).

Подозреваемый пришел в гости к своей однокласснице, проживающей в Софиевской Борщаговке. Там он узнал, что у нее есть банковская карта, на которой хранится заработная плата ее отца – военнослужащего ВСУ.

Парень дождался, когда потерпевшая уснула и, используя ее мобильный телефон, изменил пароль в банковское приложение и перевел себе 250 тысяч гривен.

После этого он похитил мобильный телефон, а также карточку знакомой и скрылся с места преступления.

Задержан подозреваемый был уже на пограничном пропускном пункте при попытке выезда за границу. По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Винницкой области псевдоволонтеры выманили более миллиона гривен, собранных на лечение детей и ВСУ.