Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП в Москве, попросил заменить ему наказание на принудительные работы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, переданные в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.

"Ефремов Михаил Олегович <...> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами", - говорится в опубликованных данных.

Дата рассмотрения просьбы еще не назначена.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как актер, потеряв управление, пересек двойную сплошную и на большой скорости вылетел на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль. Водитель машины - доставщик еды Сергей Захаров - в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами был доставлен в больницу и к утру 9 июня скончался.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября того же года Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.