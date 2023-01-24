Подводим итоги 335-го дня войны в Украине.

Дилемма Бахмута и тактика "Вагнера"

Генштаб ВСУ сообщает, что продолжается наступление РФ на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском направлении все атаки были отражены. На Запорожском противник обороняется.

На Донбассе отражены атаки российских войск в районе Краснопоповки (Луганская область), а также у Белогоровки, Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Новобахмутовки, Красногоровки, Водяного, Марьинки (Донецкая область).

Судя по этой географии - основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который находится к 20 километрах к юго-западу и является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ.

Сегодня россияне обстреляли Константиновку из РСЗО "Торнадо-С", есть много пострадавших и разрушений. Накануне Генштаб сообщал, что российская армия пытается штурмовать соседнее село Ступочки на трассе в Бахмут, которую, судя по всему, хотят перерезать. Причем передать ближе к Константиновке, чем к Бахумуту, что открывает дорогу для более широкого охвата города, включая удар в направлении Часов Яра.

"Глава ДНР" Пушилин заявил сегодня, что эта дорога (из Константинович в Бахмут) уже под огневым контролем РФ и по сути блокирована. Украина этого не подтверждала. При этом в Константиновку из Бахмута в любом случае можно добраться по альтернативной трассе через Часов Яр. Также из Часов Яра города идут дороги на Славянск и Краматорск.

То есть, захват Часов Яра скорее всего будет являться одной из ключевых целей россиян в бахмутской операции. Также как и продолжение наступления к северу от Бахмута на Красную Гору, чтоб перерезать трассу из Славянска.

Сегодня куратор ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил, что цель боев Бахмут - не столько сам город, сколько связывание украинских ресурсов на этом направлении.

"Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК из уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности", - утверждает Пригожин.

С одной стороны эти слова можно воспринять как попытку вбросить в информационное поле тезис, что оборонять Бахмут ВСУ не выгодно. Но с другой стороны, о том же регулярно пишут американские СМИ.

Очередная публикация на тему бессмысленности удержания Бахмута ценой высоких потерь вышла у CNN. Там говорится, что Запад призывает Украину переключить внимание на планирование наступления на юге страны.

По данным издания, это сообщение было передано украинскому руководству чиновниками Белого дома, которые посетили Киев на прошлой неделе. По мнению Запада, Бахмут не имеет большого стратегического значения, особенно в таком разрушенном состоянии. Вместо изматывающей битвы за город, они предлагают перейти к механизированной маневренной войне с использованием танков и БМП, которые вскоре будут переданы.

Судя по всему, основным фактором, который беспокоит Запад по теме Бахмута, стали высокие потери ВСУ.

Недавно немецкие СМИ со ссылкой на свою разведку сообщали, что цифры ежедневных украинских потерь на этом участке являются трехзначными. То есть, за месяц таких боев гибнет как минимум три тысячи человек (но это, если трехзначная цифра минимальна и равняется 100).

Очевидно, что это может помешать подготовке резервов, которые нужны для контрнаступлений. И, судя по тому, как стала проводиться мобилизация, вопрос имеет достаточно острый характер.

Впрочем, потери несет и "Вагнер", который штурмует Бахмут. Сегодня на CNN вышел большой материал о тактике ЧВК, которая строится в том числе на этих потерях - но не только.

Журналисты ознакомились с документом украинской военной разведки, который показывает, насколько "вагнеровцы" эффективны в районе Бахмута и как трудно с ними бороться.

В украинском отчете, датированном декабрем, делается вывод, что "Вагнер" представляет собой беспрецедентную угрозу в ближнем бою, даже если несет огромные потери. "Гибель тысяч солдат "Вагнера" не имеет значения для российского общества", - утверждается в докладе ГУР.

"Штурмовые группы без команды не отступают… Самовольный отход группы или без ранений карается расстрелом на месте", - говорится в отчёте.

Согласно украинской оценке, раненые бойцы Вагнера часто остаются на поле боя на несколько часов. "Штурмовой пехоте не разрешается самостоятельно выносить раненых с поля боя, так как их основная задача — продолжать штурм до достижения цели. Если штурм не удался, отступление также разрешено только ночью".

В украинском отчете говорится, что "Вагнер" развертывает мобильные группы численностью около дюжины или меньше, используя реактивные гранатометы и разведку дронами в режиме реального времени, которую в отчете называют "ключевым элементом".

Осужденные, десятки тысяч которых были завербованы в ЧВК, часто составляют первую волну штурма и несут самые тяжелые потери — до 80%, по данным украинских официальных лиц. За ними следуют более опытные бойцы с тепловизорами и приборами ночного видения.

Для украинцев разведка беспилотниками также имеет решающее значение - для предотвращения подхода групп "Вагнера" на расстояние гранатометного выстрела. Если силам Вагнера удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться, но эти окопы очень уязвимы для атак на открытой местности.

Тактика Вагнера "единственно эффективна для плохо подготовленных мобилизованных войск, составляющих большинство сухопутных войск России".

Предполагается, что российская армия, возможно, даже адаптирует свою тактику, чтобы стать более похожей на "Вагнера". "Вместо классических батальонных тактических групп ВС России предлагаются штурмовые подразделения", - говорится в отчете.

Новые атаки под Угледаром

Еще одно направление, которое пришло в движение - это Угледарское, к юго-западу от Донецка.

Сегодня один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский заявил о новом наступлении на Угледар с целью его охвата.

По словам Ходаковского, задачи брать город в лоб не ставят, наступление идет "на запад", и отдельные участки обороны ВСУ якобы "продавлены". В то же время, как признал Ходаковский, оказывается организованное сопротивление.

Российские военные блогеры пишут о том, армия РФ заняли дачные районы западнее Никольского (к юго-востоку от Угледера), также одновременно россияне начали наступать на Угледар с запада и юга. Итоги этих движений неизвестны. Украина не подтверждает новых атак в этом районе.

Напомним, в конце октября россияне уже наступали на этом участке и захватили Павловку к югу от Угледара. Но далее этого продвинуться не смогли.

Захват Угледара важен для россиян с точки зрения уменьшения угрозы Мариуполю - это ближайший украинский плацдарм, с которого ВСУ могут попытаться осуществить прорыв на юг Донецкой области к Азовскому морю.

Впрочем, нельзя исключать, что эта новая операция россиян - часть их усилий по "раздергиванию" фронта, которая мешает ВСУ концентрировать силы на каком-то из направлений. Напомним, что недавно наступательные действия начались и в Запорожской области. И, хотя масштаб их не выглядит крупным, это однозначно отвлекает резервы на ликвидацию угрозы прорыва.

Проведя мобилизацию, россияне, видимо, получили возможность атаковать чаще атаковать с разных направлений. На днях бывший советник ОП Арестович в одном из своих эфиров упомянул этот фактор.

По его словам, Украина "потеряла время, и россияне нашли способ начать мобилизацию, восстановить ситуацию на фронте и даже создать сейчас определенное превосходство по некоторым местам".

Кто предлагал пакт Лукашенко?

Сегодня интересное заявление сделал президент Беларуси, по поводу угрозы нового наступления из которой в последнее время ходят постоянные слухи (украинское командование их, впрочем, не подтверждает, но оборону границы при этом укрепляет).

По словам Лукашенко, ему предлагают заключить пакт о ненападении с Украиной.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", - заявил Лукашенко.

Судя из контекста его слов - предлагала заключить "пакт" Украина. На что позже отреагировал Владимир Зеленский. Президент заявил, что Украина не намерена нападать на Беларусь, а предложение такого пакта отрицает.

"Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. И это главный сигнал от всего украинского народа. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость", - заявил Зеленский на пресс-конференции.

Напомним, что недавно президент Беларуси отпустил комплимент Украине - заявляя, что "приятно удивлен" ее отказом атаковать его страну. Но нынешние слова Лукашенко - это намек, что "угрозу" со стороны Киева он таки усматривает.

В погранкомитете Беларуси сегодня сообщили, что у границы сосредоточены 17,2 тысячи украинских военных.

Также в белорусском погранкомитете говорят, что украинцы построили "железный занавес" из инженерных заграждений протяженностью 141 км. Отметим, что это примерно десятая часть общей границы, которая свыше тысячи километров.

Тем временем в Беларуси объявили о снятии с длительного хранения военной техники одной из механизированных бригад. Минобороны страны заявляет, что это происходит "в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск Беларуси и России".

На опубликованных фотографиях можно увидеть бензовозы и грузовики.

В целом заявления и действия Минска носят неоднозначный характер. С одной стороны, ничего хорошего Лукашенко про Украину не говорит, а его армия постоянно демонстрирует некие военные приготовления. С другой стороны, он все время намекает на то, что с Киевом идет какой-то негласный диалог. То Зеленский ему якобы "пакт" предлагает, то Украины якобы "отбивается" от предложений нападать на Беларусь.

Украина, естественно, ничего из этого не подтверждает. Однако, между строк заилений Лукашенко, при желании, можно прочесть намеки на то, что воевать с Киевом он хочет. Но ждет неких ответных сигналов. И тут можно вспомнить недавно курсировавшие слухи, что Украина якобы просила Запад не вводить пока новые санкции против Беларуси (правда, Киев их опроверг).

Впрочем, не исключено, что последние заявления Лукашенко - это традиционные для него рассказы о неких заговорах и закулисье, за которым ничего конкретного не стоит.

Вопрос же будет ли наступление из Беларуси или нет в первую очередь упирается не столько в желание самого Лукашенко (у Путина сейчас в его отношении немало рычагов влияния), сколько в возможности РФ создать и вооружить достаточную для атаки группировку войск. Потому что даже если белорусская армия все же вступит открыто в войну (на что пока ничего не указывает), но она сама по себе ничего сделать на украинском направлении не сможет. Для масштабной атаки нужны десятки (а возможно и сотни) тысяч российских солдат.

Есть ли они у Путина - вопрос пока открытый.

"Леопарды" и "Абрамсы" для Украины

Сегодня поступило несколько новостей о том, что Запад все-таки начнет в ближайшее время поставки танков Киеву.

Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В том числе, по его словам, будет решение Германии по танкам Leopard.

"Все страны, которые имеют эти танки, могут готовить их к отправке Украине", - заявил он.

Эти слова прозвучали после встречи Столтенберга с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Он предположил, что вопрос будет решен в ближайшее время, но когда именно - зависит не от него.

"Быть лидером не значит слепо идти вперед. И если решение принимается еще день или два, то так тому и быть", - сказал он, имея в виду канцлера Олафа Шольца.

Но пока есть признаки, что решение может быть принято положительное. Польша сегодня официально запросил у Германии разрешение на передачу Украине 14 танков Leopard 2 модификации A4.

Агентство Bloomberg пишет, что Германия уже завтра может выдать полякам такое разрешение.

Судя по всему такое ускорение связано с согласием американцев выполнить главное условие немцев - начать поставки Украине танков "Абрамс", которые ранее Пентагон давать отказывался. Сегодня об этом одновременно сообщили американские и британские СМИ.

По данным Sky News Arabia, "Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала Киеву Leopard 2".

По данным Wall Street Journal, администрация Байдена склоняется к отправке "значительного количества" танков Abrams M1 в Украину, и объявление о поставках может быть сделано на этой неделе.

"Это объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - говорится в материале.

Ожидается, что сделка "устранит разногласия между США, немцами и другими европейцами".

Изменение позиции США последовало за телефонным разговором между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем 17 января, в ходе которого Байден пообещал рассмотреть вопрос передачи американских танков, сообщает издание.

"Высокопоставленный немецкий чиновник сказал, что этот вопрос был предметом интенсивных переговоров между Вашингтоном и Берлином более недели и, похоже, находится на пути к разрешению", - пишет Wall Street Journal.

Позже немецкий журнал Spiegel сообщил, что Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard 2A - одну из последних модификаций.

То есть, скорее всего американцы согласились выполнить изначальное условие немцев по поставкам танков Украине - это должны также сделать США. Призывы к Байдену отправить "Абрамсы" начали звучать еще на днях, и, похоже, другого способа повлиять на Германию Вашингтон не нашел.

Теперь вопрос, будет ли Берлин добиваться паритета в поставках и согласится ли на схему "немного Абрамсов и много Леопардов", о которой пишут в западной прессе.

В прессе идут цифры в 100 "Леопардов", которые страны Запада планируют передать Украине, если власти Германии разрешат такие поставки. Об этом ABC News рассказал неназванный украинский чиновник.

По его словам, такие договоренности о танках были достигнуты во время встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 20 января.

Но сможет ли такое количество танков переломить ситуацию на фронте - вопрос открытый. Ранее командование ВСУ говорило, что необходимо минимум 300 натовских танках для организации наступления на одном из направлений.