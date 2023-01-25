Подводим итоги 336-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, противник продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Последнее направление - это Угледар, где россияне пошли вчера в новую атаку. То есть Украина ее подтверждает.

Вчера Угледарское направление прокомментировал бывший советник Офиса президента, а ныне - просто военный эксперт Алексей Арестович (который после увольнения, впрочем, нарративы не поменял и по сути продолжает вести информационную работу в том же ключе).

По его словам, россияне пытались наступать на Угледар, но понесли большие потери. "Мы не имеем полноценной информации, но можем однозначно утверждать, что первые сутки наступления для них прошли неудачно", - сказал Арестович.

С российской стороны идут иные заявления. Там утверждают, что первую линию оборону ВСУ под Угледаром они прорвали и сейчас бои идут уже на ближних подступах к самому Угледару (некоторые телеграмм-каналы пишут, что российские войска уже зашли в сам город, но ее часть росийских источников не подтверждает).

Официально Украина ситуацию прокомментировала сегодня. В Генштабе сообщили, что в Угледаре идут бои, россияне пытаются штурмовать город. По словам спикера Генштаба Андрея Ковалева, ситуация контролируемая, ВСУ сдерживают российское наступление.

Генштаб сообщил, что за сутки отражены атаки в Белогоровке Луганской области, а также - в Раздоловке, Красной Горе, Бахмуте, Новобахмутовке, Красногоровке, Марьинке и Чаривном Донецкой области.

Отметим, что ближайшее к Донбассу Чаривне расположено в Запорожской области, к югу от Гуляй-Поля (то есть, вероятно, россияне пытались атаковать именно там).

Сегодня украинская армия впервые официально подтвердила потерю Соледара. "После нескольких месяцев тяжелых боев украинские вооруженные силы покинули город, чтобы отступить на подготовленные позиции для сохранения личного состава", - заявил спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

Он не уточнил, когда произошло это отступление. Но заявил, что окружения украинских войск в Соледаре, о котором говорил куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, не было. Россия заявляла о захвате города ещё в 10-х числах января. Но Украина это тогда опровергала.

При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев. По его словам, ситуация под контролем и вопрос отступления сейчас не стоит. "Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", - сказал Ковалев.

Напомним, что западные СМИ в последние дни регулярно пишут о том, что США выступают против удержания Бахмута, поскольку там украинские войска несут высокие потери, а стратегическое значение города не слишком велико.

При этом вокруг Бахмута противник понемногу продвигается вперед. Американский "Институт изучения войны", после анализа геолокации опубликованных в Сети видео, заявляет о следующих продвижениях.

1. К западу от Подгородного (5 км к северо-востоку от Бахмута), поэтому россияне скорее всего контролируют этот населенный пункт.

2 Также они, вероятно, немного продвинулись на восточные окраины Бахмута.

3. Российские силы замечены к западу от Клещеевки. Вероятно, это указывает на то, что они контролируют и сам поселок.

На другом участке фронта - под Авдеевкой - россияне, вероятно, вышли на окраины Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки). В то же время заявлений "ДНР" о захвате села "Институт" не подтверждает.

Также сегодня российские СМИ впервые показали видео якобы захваченных позиций ВСУ по Каменским Запорожской области, о чем россияне заявляли на этой неделе. Видео снято с дрона и утверждается, что сейчас идет зачистка траншей. Украина боев за Каменское, расположенное на восточном берегу Каховского водохранилища, не подтверждала.

Мобилизация и закон "ни шагу назад"

В украинском тылу продолжается тем временем усиленная мобилизация. Приказы о ней появились на подъездах Деснянского района Киева. Там говорится, что военнообязанные должен прибыть в центр комплектации до 31 января. И что военнообязанным запрещено менять место жительства без разрешения военкомата.

Ранее фото с таким документом публиковали жители Голосеевского и Печерского районов Киева, которые находятся на противоположном, правом берегу Днепра. Позже власти столицы назвали расклейку таких документов "обычной работой" районных центров комплектования и соцподдержки.

В контексте усиления мобилизации произошло еще одно событие - Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает ответственность военных.

Документ ужесточает взыскания за самовольный уход с поля боя или с места службы, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Вводятся более высокие штрафы и тюремные сроки за разные виды нарушения воинской дисциплины. Детальнее о них мы рассказывали здесь.

Этот закон, в поддержку которого выступил лично Валерий Залужный, вызвал много ожесточённых споров и нареканий, в том числе и со стороны военных. Но, тем не менее, президент, после довольно длительной паузы, его сейчас подписал. Произошло этот как раз в тот период, когда в Сети снова стало появляться множество видеороликов от военных, где те жалуются на условия службы или отказываются ехать на участки фронта, где их "на мясо кидают".

Один из таких диалогов происходит в Бахмутском районе. Командир упрекает военных в казарме, что они хотят "откосить", а те в ответ говорят, что являются добровольцами, но их никто не обучал, пока они находились в тылу, а теперь бросают на "передок".

Другой диалог происходит в неустановленном месте, где бойцы говорят, что их бросили на передовую без связи, обеспечения и не поставили конкретной боевой задачи. После этого солдаты, стоящие в строю, на вопрос командира отвечают, что не готовы исполнять приказ по состоянию здоровья.

Таким образом, подписание закона Зеленским скорее всего является ответом на ситуацию на фронте, где в последнее время, с учетом ожесточенных боев и высоких потерь, появляется все больше случаев отказа от выполнения приказа и самовольного ухода с позиций.

"Леопарды" будут. Когда и сколько?

Итак, Германия сегодня официально подтвердила, что предоставит Украине танки "Леопард". Произошло это после того, как США пообещали передать ВСУ свои танки (Байден заявил, что передаст 31 "Абрамс").

Правительство же Германии объявило, что направит 14 моделей Leopard 2 А6 из запасов Бундесвера (то есть, они будут поставлены относительно быстро). Также Берлин дал разрешение и на отправку своих танков в Украину из других стран Европы.

"Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", - говорится в заявлении.

Но произойдет это, судя по всему, не сразу. Первые танки Leopard-2 могут быть доставлены из Германии примерно через три месяца, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

При этом немцы говорят что не будут поставлять Украине боевые самолёты и отправлять своих солдат "ни сейчас, ни в будущем", заявил в Бундестаге канцлер Шольц. "Непосредственного участия войск НАТО в этой войне не будет. Этого не было до сих пор, этого не будет в будущем", - добавил он.

Российское посольство в Берлине уже выступило с заявлением, что решение Германии отправить Украине танки Leopard "переводит конфликт на новый уровень противостояния".

Вслед за Берлином пошли новости из других европейских стран, которые имеют на вооружении "Леопарды". Судя публикациям в СМИ, речь может идти о 111 танках из следующих стран:

Испания - 53 танка (но из них сейчас на ходу только 20, остальные нужно ремонтировать);

Германия - 14

Нидерланды - 18

Польша - 14

Португалия - 4

Норвегия - до 8.

Кроме того, Великобритания обещает поставить 14 танков Challenger, а США - порядка 30 танков "Абрамс" (к чему мы еще вернемся).

Также о готовности направить в Украину танки заявляли Швеция, Норвегия и Финляндия.

Итого, быстрее всего Украина может получить около 100 танков Leopard и Challenger (или даже больше - в зависимости от того сколько танков даст Финляндия, Новергия и Швеция). А в перспективе до года - ещё 60-80.

Напомним, ранее командование ВСУ говорило о том, что для успешного наступления на одном направлении необходимо 300 современных западных танков.

Танки "Абрамс", о передаче которых Байден объявил сегодня, вряд ли прибудут к ожидаемому весеннему наступлению ВСУ. Об этом пишет Washington Post. По данным газеты, "Абрамсы" вероятно не будут использоваться для ближнего боя и "вряд ли прибудут в течение многих месяцев, если не лет", заявил изданию высокопоставленный чиновник.

Почему лет - ожидается, что "Абрамсы" будут заказываться у производителей, а не передаваться из существующих запасов США. "И главная польза объявления о них, по-видимому, заключается в том, чтобы преодолеть затор с немцами", - объяснило издание.

О том же сообщил сегодня и американский телеканал ABC. По его данным, "Абрамсы" будут идти в Украину более года. Ближе к вечеру Белый дом сказал, что процесс поставок танков Украине займет "месяцы".

Но и "Леопарды" вряд ли попадут на поле боя в Украине так быстро, как хотелось бы ВСУ. Координатор "Информационного сопротивления", военный эксперт Константин Машовец считает, что сформировать хотя бы одну танковую бригаду на "Леопарда" удастся не ранее конца марта.

"Не думаю, что раньше конца марта украинская танковая бригада на Леопард-2 пройдет полноценное боевое слаживание и достигнет минимальных боевых возможностей. Тем более, что нам нужно таких бригад минимально три", - пишет он.

По мнению эксперта, предстоит еще долгий период переобучения:

1. Концепция использования этих бригад будет, скорее всего, в значительной степени отличаться от того, как используются танки Т-64, Т-72, Т-80.

2. "Леопарды" - "не самая простая машина", и это касается всех аспектов — от создания системы грамотной эксплуатации, ремонта и обслуживания ее, до наработки наиболее эффективных тактических методов использования.

3. К тому же придется научиться эффективно и согласованно работать с другими системами вооружения, разведки и связи, используемыми в ВСУ.

"Поэтому, я бы не спешил на месте наших граждан уже "бросать в воздух чепчики" и танцевать гопака", - пишет Машовец.

Военные перспективы

Сроки, указанные экспертом, говорят о том, что на новых танках Украина сможет полноценно наступать где-то во второй половине весны или к лету.

Об этих же сроках, как о решающем времени для войны, говорит и ГУР Минобороны.

По его данным, Россия готовится к крупному наступлению, а весна и начало лета будут решающими в войне в Украине, заявил представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

По его мнению, основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. И сейчас "идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта".

Сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил ключевой, по его оценкам, сценарий завершения войны в Украине. И не исключено, что это тот сценарий, который хотят видеть и на который делают ставку украинские власти.

Подоляк считает, что РФ попытается наступать, потерпит два-четыре существенных поражения. После этого он прогнозирует протесты в России со стороны родственников тех, кто потерял на войне близких. Потом, как полагает Подоляк, в окружении Путина начнутся внутренние междоусобицы, а силовая вертикаль в РФ ослабнет.

"Украинская армия остановится на границах 1991, а в России начнется неконтролируемая политическая трансформация. Некоторые субъекты федерации (этнические) получат супер/шанс стать самостоятельными и смогут это сделать", - пишет Подоляк в телеграм-канале.

"Временно сложившееся правительство России начнет реальные переговоры по ответственности за преступления в Украине и по зонам демилитаризации на границе. И, разумеется, относительно значительных компенсаций за убийства и разрушения", - написал Подоляк.

По его словам, дата реализации этого сценария зависит от имеющегося у Украины инструментария – от того, когда Киев получит точное количество четко определенного вооружения.

У западных экспертов несколько иные прогнозы.

Foreing Affairs опубликовал опрос экспертов на тему "Пойдет ли Украина на территориальные уступки России?"

Список экспертов разделен на интерактивной шкале в зависимости от того, насколько они согласны или не согласны с тезисом "Наиболее вероятным исходом войны в Украине является урегулирование путем переговоров, предполагающее некоторые территориальные уступки Киева России" и от уровня их осведомленности в этом вопросе.

Мнения разделились. Хотя большинство экспертов полагают, что Украина не пойдёт на территориальные уступки, немало и тех, кто думает иначе.

Также приводятся тезисы некоторых опрошенных.

"Урегулирование путем переговоров и территориальные уступки маловероятны в ближайшее время. Россия не смогла победить в Украине, но и не хотела проиграть. Стойкость, решимость и возможности Украины на поле боя в сочетании с поддержкой со всего мира делают маловероятным то, что Киев согласится на урегулирование на основе территориальных уступок", - считает старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета Агния Григас, которая не согласна с предложенным тезисом.

"Размеры России и ее армии по сравнению с Украиной, а также общие тактические преимущества, которыми зачастую обладает оборона, позволяют предположить, что Украине придется заплатить очень высокую цену за освобождение всей своей территории, да и просто она может оказаться неспособной сделать это. Поэтому в какой-то момент переговоры кажутся вероятными, и маловероятно, что Россия полностью отдаст все украинские земли, которые она сейчас контролирует", - заявил профессор политологии в программе исследований в области безопасности Массачусетского технологического института Барри Р. Позен, который согласен с предложенным тезисом.

При этом с экономической точки зрения, Россия может вести войну в Украине еще несколько лет - при условии достаточных цен на топливо, пишет Bloomberg.

Так, при цене нефти марки Urals на текущем уровне в районе 50 долларов, Россия может покрывать дефицит бюджета имеющимися в ее распоряжении резервами в юанях еще на протяжении трех лет. А при цене выше 60 долларов российские власти начнут даже пополнять свои резервы в юанях.

Если же цена на нефть по итогам года упадет до 25 долларов, то Россия может исчерпать свои запасы в юанях уже в этом году. Всего сейчас у Минфина и ЦБ 310 миллиардов юаней (45 миллиардов долларов).

Юань - единственная валюта, оставшаяся в российских резервах, которую Россия может использовать для операций на валютном рынке после ареста активов на сумму около 300 миллиардов долларов.

Возвращаясь к теме возможных наступательных действий как со стороны РФ, так и со стороны Украины, можно обратить внимание на следующие моменты.

В экспертной среде есть почти полный консенсус о том, что ВСУ будут наступать (скорее всего весной и, скорее всего, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым, либо на Донецк). Также о грядущем наступлении говорят и украинские, и западные официальные лица (сегодня, например, об этом заявил Байден).

А вот что касается масштабного наступления российских войск, то большая часть заявлений о нем идет из Украины и с Запада (в том числе в качестве обоснования необходимости увеличения военной помощи). В России такая возможность обсуждается на уровне блогеров, экспертов и военных телеграмм-каналов, но на официальном уровне никем не подтверждается (если не считать попыток троллинга от Дмитрия Медведева на тему того, что "у Украины скоро не останется выхода к морю").

Естественно, это еще не означает то, что такое наступление не готовится.

Однако существует точка зрения, что в реальности РФ не будет в ближайшие месяцы (по крайней мере до украинского наступления) предпринимать масштабные наступательные действия, за исключением Донецкой области, где россияне продолжат атаки по нынешним направлениям. Согласно этой версии, для наступления в ближайшее время у РФ нет ни достаточных людских ресурсов, ни вооружений. А потому россияне сосредоточатся на обороне существующей линии фронта (кроме некоторых участков на Донбассе) и подготовкой к отражению грядущего украинского наступления. И, в случае если оно будет отражено, то могут пойти в контратаку, либо продолжат оборонительные бои, пытаясь показать, что Украина на поле боя добиться успеха не сможет, а потому нужно возвращаться к переговорам.

Но, повторимся, точка зрения о том, что наступление россияне в ближайшее время все-таки готовят также довольно распространена. И такой вариант действительно возможен, особенно если в реальности РФ смогла подготовить крупные резервы и начала решать свои ключевые военно-технические и организационные проблемы.