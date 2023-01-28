Российские силовики подозревают, что за известным белорусским оппозиционным Telegram-каналом Nexta якобы стоит житель Москвы.

Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник в силовых органах РФ.

По данным паблика, московские следователи взяли в разработку 27-летнего Олега С., который никогда прежде не занимался журналистской деятельностью. Что именно указывает на то, что он является владельцем Nexta, пока неизвестно.

Если проверка подтвердит подозрения, москвичу грозит уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

"Авторы проекта Nexta в своих интервью никогда не упоминали о москвиче с именем Олег, а создателем проекта всегда считался белорусский журналист Степан Путило", - пишет Baza.

Напомним, в 2020 году Центральный суд Минска признал Телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. Такое решение было принято в связи с содержанием видеороликов, призывами и публикациями с признаками экстремистской деятельности как от имени самой редакции канала, так и подписчиков. Речь идет об организации протестов и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

А в 2021 году в Беларуси начали привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими. Такими в республике объявили популярный ресурс Tut.by, NEXTA и другие (всего их насчитывают около двухсот).